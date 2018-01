TRANSFERI UŽIVO: Bjelsa ide na Mundijal, Sančes sve bliži odlasku iz Arsenala

20.20 Marselo Bjelsa je glavni kandidat za preuzme selekciju Australije i da je vodi na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

21.45 Argentinac Rikardo Senturion ide iz Đenove u Malagu na pozajmicu do kraja sezone.

20.40 Sami Kedira želi da produži ugovor sa Juventusom.

"Uživam u velikom klubu, sa sjajnim navijačima. Ne bih imao ništa protiv da ostanem do kraja karijere", rekao je Kedira.

20.10 Aleksis Sančes je na klupi Arsenala na meču sa Čelsijem u polufinalu Liga kupa.

Da li je to znak da Čileanac odlazi iz Londona u Mančester siti.

Alexis Sanchez has been benched ahead of Arsenal's Carabao Cup semi-final with Chelsea 👀 https://t.co/kPcwUTjiT2 pic.twitter.com/7s5ddAaK3e — MailOnline Sport (@MailSport) January 10, 2018

19.45 Udineze neće dozvoliti Jakubu Janktu da pređe u Milan ovog januara, tvrde italijanski mediji.

ESCLUSIVA TMW - Udinese, no a Gustavo Gomez. Jankto blindato, le ultime https://t.co/yZKCTawmje — Tuttomercatoweb (@TuttoMercatoWeb) January 10, 2018

19.30 Kristal Palas je ponudio 10 miliona funti za napadača Vest Hema Dijafru Sakoa.

Crystal Palace make £10m bid for Diafra Sakho as David Moyes looks to spend funds on strengthening his defence https://t.co/uhw2zaAorn pic.twitter.com/E2qK73jjNc — MailOnline Sport (@MailSport) January 10, 2018

18.40 Real je ljetos doveo Danija Sebaljosa iz Betisa, ali se najbolji igrač Evropskog prvenstva za mlade nije ustalio u prvom timu.

Postoji mogućnost da u drugom dijelu sezone ponovo zaigra u timu iz Sevilje, javlja "Marka".

List tvrdi da Sebaljos ne bi imao ništa protiv da se vrati tamo odakle je došao.

Ceballos veía con buenos ojos su cesión al Betis https://t.co/K8aTep0NBa Te lo cuenta @miguelmarca pic.twitter.com/3Djs2VvaDr — MARCA (@marca) January 10, 2018

18.35 Andres Pereira igra odlično ove sezone u Valensiji, pa se pominje mogućnost da se u januaru vrati u Mančester junajted.

Mladi fudbaler je kazao da se nada da će do kraja šampionata ostati na "Mestalji".

Andreas Pereira snubs early return to Man United as he reveals he wants to stay in Valencia for season https://t.co/ctts9RbXl8 — MailOnline Sport (@MailSport) January 10, 2018

18.25 Na adresu Reala stigla je ponuda za Gareta Bejla, vrijedna 95 miliona eura, tvrde španski mediji.

Poslao ju je, navodno, kineski Gvangžu, ali je transfer, naravno, nemoguć, ne zato što neće Real, već što u Kinu neće Velšanin.

18.10 PSŽ će na ljeto pokušati da dovede Aleksa Sandra iz Juventusa, javljaju italijanski i francuski mediji.

17.15 Kako javlja "Gazeta delo sport", Atletiko Madrid će narednog ljeta pokušati da dovede Lorenca Pelegrinija, 21-godišnjeg fudbalera Rome.

16.51 Olivije Žiru ozbiljno razmišlja da ode iz Arsenala, ali ne u Kinu i Tursku, kazao je njegov agent Majkl Manuelo.

Olivier Giroud's agent admits Arsenal striker could leave - but rules out two destinations https://t.co/4VNgxo6ekI pic.twitter.com/NCKfB3WjGM — Mirror Football (@MirrorFootball) January 10, 2018

16.40 Inter je ozbiljno zainteresovan da pozajmi Danijela Staridža do kraja sezone, javlja italijanski "Skaj".

Inter Milan are interested in signing Daniel Sturridge during the January transfer window. (Source: Sky Italy) pic.twitter.com/jVp9N0sWj7 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 10, 2018

16.15 Dolaskom Kutinja, pored Mesija, Suaresa i Dembelea, Đerar Delofeu je zvanično postao višak u Barseloni.

On će, gotovo je izvjesno, napustiti klub, a kako javlja italijanska državna televizija RAI, Napoli je napravio konkretan korak.

Navodno, Napolitanci su spremni da kupe 23-godišnjeg ofanzivnog igrača za 20 miliona eura.

‼️ Según la RAI, el Nápoles pagará 18+2 millones por Deulofeu https://t.co/GF1F0UNo3L pic.twitter.com/71Ymk71LwN — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 10, 2018

15.50 Žoze Murinjo je razgovarao sa Džastinom Klajvertom, novom perlom Ajaksa i sinom legendarnog fudbalera Patrika Klajverta.

Engleski mediji tvrde da je trener Junajteda budućem asu da sačeka do ljeta i da će doći na "Old traford".

15.45 Al Fardu Ben Mohamed je novi napadač Crvene zvezde, piše "Mozzartsport".

Igrač sa Komorskih ostrva dolazi iz Olimpijakosa, koji će dobiti pola miliona eura za obeštečenje.

Ben (28) će potpisati ugovor na tri godine.

15.40 Kristal Palas se interesuje za napadača Fiorentine Kumu Babakara, 24-godišnjeg Senegalca, tvrdi "Skaj".

14.55 Kike Sančes Flores je ozbiljan kandidat da preuzme klupu Stouka, koja je ostala upražnjena odlaskom Marka Hjuza.

Stoke City consider Quique Sanchez Flores as an option to replace Mark Hughes https://t.co/rxjXG6xOeE — MailOnline Sport (@MailSport) January 10, 2018

14.50 Evropa čeka transfer Aleksisa Sančesa u Mančester siti. Nema još zvanične ponude, ali za Kevina de Brujnea nema dileme da će Čileanac biti njegov novi saigrač.

"Kada dođe, sada ili na ljeto, donijeće nam nešto novo", rekao je De Brujne.

14.10 Napadač iz Konga Sedrik Bakambu prošao je medicinske preglede u Pekingu, očekuje za zvanično predstavljanje.

Viljareal je dobio 40 miliona eura, ali je kineski klub platio još 34 miliona eura poreza.

Ukupno je, dakle, samo za prelazak fudbalera izdvojeno 74 miliona eura.

Bakambu će godišnje zarađivati 15 miliona eura.

14.03 Zlatan Ibrahimović bi mogao da napusti Mančester junajted prije isteka ugovora. Opširnije ovdje.

13.35 Niko Gaitan je na izlaznim vratima Atletika - interesuju se Sautempton i Boka juniors.

El Southampton quiere a Nicolás Gaitán, que se aleja cada vez más de #Boca: https://t.co/YDo0HCFkH3 pic.twitter.com/u6C1ZmPBkt — TyC Sports (@TyCSports) January 10, 2018

13.31 Franis Kokelan u naredna 24 sata preći će iz Arsenala u Valensiju, javlja "Skaj".

Arsenal star signs four-and-a-half year deal with Valenciahttps://t.co/2trGNlrcIB pic.twitter.com/zlM6qah7SH — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 10, 2018

13.29 Odgovor Reala na transfer Filipea Kutinja u Barselonu mogao bi da bude Mohamed Salah, piše "As".

💥 El Real Madrid se interesa por Salah para compensar el efecto Coutinho https://t.co/NAtn87oj1S pic.twitter.com/U729UtWA99 — AS (@diarioas) January 10, 2018

12.38 Hadersfild je povećao ponudu za napadača Noriča Aleksa Pričarda na 11 miliona funti.

BREAKING: Huddersfield have made an improved £11m bid for Norwich forward Alex Pritchard. (Source: SkySports) pic.twitter.com/GIY0n81tG9 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 10, 2018

12.35 Barselona i turski Bašakšehir pregovaraju oko transfera Arde Turana u klub iz Istanbula.

Kako javlja "Mundo deportivo", obeštećenje će najvjerovatnije iznositi oko osam miliona eura, jer velikih prepreka da se završi posao nema.

12.28 Čelsi će agentu Rosa Barklija platiti sedam miliona funti kao proviziju za realizaciju transfera, koji je iznosio 17 miliona, javlja "Tajms".

Chelsea agreed to pay agent fees said to be around £7m in addition to the £15m transfer fee to Everton for Ross Barkley's signature last week. (Source: Times) pic.twitter.com/clqvGgrnK0 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 10, 2018

12.10 Golgeter Crvene zvezde Ričmond Boaći mogao bi ove zime da sa "Marakane" pređe u redove aktuelnog turskog šampiona, Bešikaša, javlja list Milijet.

Bešiktaš je u potrazi za nasljednikom Čenka Tosuna, koji je otišao u Everton za 30 miliona eura, a Boaći je i Kevin Gameiro su glavni kandidati da ga zamjene.

Plan uprave "crnih orlova" je da Gameiro dođe na pozajmicu do kraja sezone, a Zvezdin fudbaler u višemilionskom transferu.

12.07 Italijanski "Skaj" tvrdi da će predstavnici Arsenala danas sresti sa agentima Brazilca Malkoma, koji blista u Bordou.

Arsenal are scheduled to meet with Bordeaux winger Malcom's agents today, according to Sky Italia https://t.co/xTgrEd2liV — Get French Football (@GFFN) January 10, 2018

12.05 Neobiču priču o transferu Romelua Lukakua ispričao je vlasnik Evertona. Opširnije čitajte ovdje.

12.00 Fatos Bećiraj u četvrtak će potpisati ugovor sa Mehelenom, potvrdio je predsjednik kluba Johan Timermans.

"Riječ je o snažnom igraču, sa iskustvom i iz Lige šampiona. Možda nije toliko poznat, ali mislim da će se to brzo promijeniti. Raskinuo je ugovor sa Dinamo Moskvom, ali ćemo morati da platimo određenu sumu", kazao je Timermas.

Bećiraj će potpisati ugovor na tri i po godine.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 4 (7 glasova)