TRANSFERI UŽIVO Čelsi ima novog golmana, Bakajoko blizu Milana, Juve prati novog Bekama

21.10 Fulam je doveo Kaluma Čejmbersa iz Arsenala na pozajmicu do kraja sezone.

20.47 Predsjednik Fudbalskog saveza Argentine Klaudio Tapija je priznao da je pokušao da dođe do Pepa Gvardiole i da mu ponudi mjesto selektora Argentine.

"Pokušali smo sve, ali bilo je veoma teško. Gvardiola je neostvarena želja", kazao je Tapija.

#AFA Chiqui Tapia en @LiberoTyC: "Averiguamos para contratar a Guardiola pero es muy difícil" pic.twitter.com/5KwWJkGphz — TyC Sports (@TyCSports) August 7, 2018

19.50 Među brojnim imenima koja se dovode u vezu sa Milanom, pojavio se i vezista Čelsija Timue Bakajoko.

Rosoneri ga, navodno, žele na pozajmicu, sa mogućnošću otkupa ugovora.

19.35 Sevilja pregovara sa Viljarealom oko Samua Kastiljeha. Njegova cijena je veća od 20 miliona eura.

18.00 Čelsi vjeruje da će do četvrtka završiti transfer Nabila Fekira iz Liona, javljaju engleski mediji.

16.38 Brazilac Gabrijel Boskilja (22) ide iz Monaka na pozajmicu u Nant.

El Chelsea pagará mañana los 80 m € por Kepa mañana en la LFP. Contado por @AlbertoPereiro — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) August 7, 2018

16.25 Čelsi je našao zamjenu za Tiba Kurtou, koji želi da ide i koji će, vjerovatno, otići u Real.

Iz Bilbaa dolazi Kepa Arizabalaga za 80 miliona eura, javlja "Marka".

El Chelsea pagará mañana los 80 m € por Kepa mañana en la LFP. Contado por @AlbertoPereiro — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) August 7, 2018

16.22 Sead Hakšabanović je predstavljen kao igrač Malage. Opširnije čitajte ovdje.

16.20 Juventus prati Kevina Tripijea, desnog beka Totenhema i jednu od senzacija Mundijala, koga su prozvali novi Bekam, zbog sjajne desne noge.

15.22 Seltik je odbio ponudu Fulama za Dedrika Bojatu.

Celtic have rejected a bid from Fulham for defender Dedryck Boyata, manager Brendan Rodgers has confirmed.https://t.co/5JyIncbXsm pic.twitter.com/tiJQKFx1dF — BBC Sport (@BBCSport) August 7, 2018

15.10 Nikola Kalinić je prošao mecicinske preglede u Atletiku i uskoro će potpisati ugovor.

14.40 Parma je dovela tri igrača Bjabjanija, Bastonija i Di Marka iz Intera.

13.45 Torino bi mogao da proda Adema Ljajića, tvrdi "Gazeta delo sport". Interesuju se klubovi iz Turske, Rusije i Francuske.

It’s reported #Torino are willing to sell Adem Ljajic, with interest in France, Turkey and Russia. https://t.co/BSAqi7tN6I pic.twitter.com/VVfIg88XTH — footballitalia (@footballitalia) August 7, 2018

13.30 Irving Lozano i Antoni Marsijal su potencijalna pojačanja Milana, javljaju italijanski mediji.

13.10 Levante je oborio klupski rekord i za 6,2 miliona eura doveo 22-godišnjeg napadača iz Gane Rafaela Dvamenu.

Dvamena je do sada igrao u Bazelu.

El Levante oficializa el fichaje más caro de su historia https://t.co/2BkVzl9feG pic.twitter.com/jh4TrZYSiu — FichajesMARCA (@Marcatransfer) August 7, 2018

13.00 Filip Benković, 21-godišnji mladi hrvatski reprezentativac, došao je u Lester i potpisaće ugovor sa "lisicama".

Dinamo će dobiti 11 miliona funti.

12.50 Hrvatski fudbaler Borna Barišić prešao je iz Osijeka u Glazgov Rendžerse za 2,2 miliona eura.

📝 DEAL DONE: Rangers have confirmed the signing of Borna Bariŝić from NK Osijek on a four-year contract. (Source: @RangersFC) pic.twitter.com/qMTkAlVJWA — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 7, 2018

12.36 Na Rominom radaru su Leon Bajli iz Bajera i Suso iz Milana, javlja Korijere delo sport.

12.32 Real razmišlja da tuži Inter zbog pregovora sa Lukom Modrićem, koji ima ugovor sa madridskim klubom.

Takođe, Real će tražiti od Uefe da ispita da li Inter posluje u granicama finansijsko fer-pleja, piše "Mundo".

12.28 Izgleda da će Mateo Kovačić ipak dobiti dozvolu da ide iz Reala i to u Čelsi.

La situación de Kovacic en el Madrid se desbloquea. El jugador ha entrenado en solitario tras saber que el club ha cambiado su postura. El acuerdo de su cesión al Chelsea se anunciará en las próximas horas https://t.co/AGVJYTTCi8 — FichajesMARCA (@Marcatransfer) August 7, 2018

12.25 Usein Bolt nastavlja da sanja o fudbalskoj karijeri. Dobio je šansu da trenira u Australiji. Opširnije ovdje.

11:30 Marko Pjaca je zvanično novi član Fiorentine, dok će Džo Hart naredne sezone braniti za Barnli!

Foto: Twitter

11:00 Brazilac Bernard je bio na korak od Evertona i već su zakazani medicinski pregledi, ali posao pokušava da pokvari Čelsi koji je poslao ponudu dosadašnjem igraču Šahtjora.

Da su takve stvari itekako moguće pokazao je primjer odlaska Malkoma u Barselonu kada je već bio na aerodromu i imao dogovor sa Romom.

10.40 Inter završava transfer Keite Baldea iz Monaka - pozajmica i 30 miliona eura za otkup narednog ljeta

10.30 PSV je kupio australijskog reprezentativca Trenta Sejnsburija

10.25 Kevin Miraljas je stigao na medicinske preglede uoči prelaska u Fiorentinu.

10.15 Čelsi užurbano traži zamjenu za neposlušnog Tiba Kurtou, a sada je prvi pik Kepa iz Atletik Bilbaa.

10.10 Barselona razmatra ponude od oko 100 miliona eura za Usmana Dembelea, a glavni zainteresovani je Arsenal, međutim u igri je i Mančester junajted.

10:00 Uzbudljivo je počeo dan na fudbalskom tržištu Evrope.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 3 (4 glasova)