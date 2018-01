TRANSFERI UŽIVO: Čelsi osigurao Emersona - čeka se Džeko, Siti krenuo po Freda

16.53 I dok ruski fudbaleri sanjaju najjače evropske lige, igrač Spartaka Ze Luis odbio je da ide iz Rusije. Napadač Saprtaka i Zelenortskih ostrva, Ze Luis, dobio je dvije ponude da ide u Premijer ligu, ali je odbio.

Najkonkretniji je bio Brajton, koji je ponudio 20 miliona funti. Ze Luis je ove sezoen u deset nastupa postigao dva gola i imao je šest asistencija.

16.04 Mančester siti je u zimskom prelaznom roku ispustio Čileanca Aleksisa Sančesa koji je izabrao gradskog rivala Junajted, pa su "građani" donijeli odluku da se u ovom roku pojačaju sa dvojicom fudbalera. na meti su samo Brazilac Fred iz Šahtjora, koji je rpvi ove sezone pobijedio Mančester siti, ali i defanzivac Vest Bromviča, Džoni Evans.

Britanski mediji spekulišu da će transfer Freda koštati građane oko 50 miliona eura!

Fred ima 24 godine i po dva gola i asistencije na kontu ove sezone, dok je 30-godišnji Sjeverni Irac upisao dva gola i asistenciju u Premijer ligi ove sezone.

15.45 Iako hrvatskom vezisti Mateu Kovačiću ne daje previše prilike da igra, madridski Real odbio je za njega ponudu kineskog Tjansu Sunina. Za hrvatskog reprezentativcea interesuje se i Inter, a Kovačić je ove sezone u dresu Reala odigrao svega pet utakmica.

15.20 Čelsi i Roma u načelu su dogovorili transfer lijevog beka Emersona, ali šampion Engleske želi i Edina Džeka.

Kako javljaju italijanski mediji, Čelsi je ponudio 50 miliona eura za njih dvojicu, Roma traži 65.

14.45 Aleksis Sančes je stigao u Mančesterovu bazu - Karington, gdje će obaviti ljekarske preglede prije potpisa ugovor sa Junajtedom.

14.25 Totenhem se raspituje za Kevina Gameira. Engleski mediji javljaju da je klub iz Londona zainteresovan da pozajmi Francuza iz Atletiko Madrida.

14.15 Votford je otpustio trenera Marka Silvu nakon serije loših rezultata. Zamijeniće ga Španac Havi Grasija, koji je u junu napustio Rubin iz Kazanja.

