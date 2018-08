TRANSFERI UŽIVO Čelsi predstavio Kovačića, ofanziva na Dembelea, Sturaro se seli u Votford?

LIVE BLOG:

11.42 Francuski mediji najavljuju da će PSŽ pokušati da ubijedi Osmana Dembelea da ode iz Barselone i dođe u Pariz,

11.41 Lukas Peres je novi igrač Vest Hema. Došao je iz Arsenala za 6.5 miliona funti.

11.40 - Mateo Kovačić je i zvanično novi igrač Čelsija. Došao je na pozajmicu iz Reala.

BREAKING: Chelsea confirm the loan signing of Mateo Kovacic from Real Madrid. More to follow pic.twitter.com/GqGF8GH4qs — MailOnline Sport (@MailSport) August 9, 2018

11:30 Žoze Murinjo je kazao da više niko neće pojačati Mančester junajted i da neće biti drame kraja prelaznog roka kada je taj klub u pitanju.

10:04 Stefano Sturaro uskoro napušta Juventus i seli se u Votford. Tako najavljuju mediji u Italiji. Navodno, Sturaro je već počeo da se oprašta od saigrača, dok klubovi rade na detaljima transfera.

9:58 Izgleda da su se zakomplikovali razgovori Napolija i Standarda za Giljerma Očou, pa je zato krenula ofanziva na Davida Ospinu. Mada, Napoli ima još gotovo tri sedmice da riješi ovo pitanje.

According to Sky Italia, Simon Mignolet is one of the goalkeeping options Napoli are exploring. The others are David Ospina and Guillermo Ochoa. #SerieATIM #SerieA #Calcio pic.twitter.com/ROUnKikoon — CALCIO SQUARE (@calcio_square) August 9, 2018

8:30 Napadač Arsenala Dani Velbek je blizu odlaska jer Emeri ne računa ozbiljno na njega. Zainteresovani su Sautempton i španska Valensija.

7:35 Kristijan Nerlinger, agent Džeroma Boatenga, danas ima zakazan sastanak sa Anterom Enrikeom, direktorom PSŽ-a. Francuski "Le Parisien" piše da je dogovor postignut.

Jerome Boateng has agreed a move to PSG, according to Le Parisien. Bayern Munich will receive around €45m. #FCBayern #PSG — Ronan Murphy (@swearimnotpaul) August 8, 2018

7:34 Poslije Ospine i Očoe, Napoli razmišlja i o Simonu Minjoleu, zaboravljenom golmanu Liverpula.

7:33 Votford je ponudio 20.000.000 eura za vezistu Lila Tijaga Maju. Više detalja očekuje se danas.

7:30 Dobro došli na LIVE BLOG Vijesti posvećen ljetnjem fudalskom prelazom roku

