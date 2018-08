TRANSFERI UŽIVO Čelsi ruši rekord ljeta 2018. za igrača Palasa, Milan vraća još jednu legendu

13.05 Engleski mediji najavljuju najveći transfer ovog ljeta u Premijer ligi - Vilfrid Zaha bi trebalo da dođe iz Kristal Palasa u Čelsi za 84 miliona eura!

Chelsea given clear path to land Wilfried Zaha for £75m https://t.co/NVIV1NVq8U pic.twitter.com/Eib5kck0jy August 5, 2018

12.55 Nikola Vukčević nije na listi prijavljenih igrača Brage za mečeve sa ukrajinskom Zorijom u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope.

Za crnogorskog reprezentativca se ozbiljno interesuje Sporting iz Lisabona, ranije se pominjao Notingem Forest.

12.25 Sergej Milinković-Savić juče je igrao za Lacio protiv Arsenala u prijateljskom meču, a nakon utakmice je rekao da ostaje u Laciju.

"Imam ugovor, ne znam šta može da se dogodi, ali ne razmišljam da idem. Sjajno mi je u Rimu, imam ljubav i podršku navijača", rekao je srpski reprezentativac.

12.17 Čelnici Čelsija sjutra će razgovarati sa Edenom Azarom i ponuditi mu novi ugovor, uz platu od 300 hiljada funti nedjeljno, javljaju engleski mediji.

12.15 Paolo Maldini se vraća u Milan, javlja "Skaj".

Imaće neku od funkcija u sportskom sektoru, uz Leonarda, koji je sportski direktor.

11:38 Hrvatski reprezetnativac Ivan Perišić, rekao je da bi mogao da napusti Inter i preseli se u Bajern.

"Ja u Bajernu? Ako me Niko Kovač želi, zna gdje me može pronaći. On je imao puno uticaja na moju karijeru. Igrao sam odlično za reprezentaciju, dok je on bio selektor", dodao je Perišić.

Hrvat ima iskustva igranja u Bundesligi, budući da je nosio dres Borusije Dortmund i Volfsburga.

11:26 Benfika je zainteresovana da dovede na pozajmicu Darmijana iz Mančester junajteda.

10:30 Trener Reala, Đulen Lopetegi nakon meča sa Juvetnusom, govorio je i o budućnosti Luke Modrića u Realu.

"Mislim ono što je predsjednik rekao. Sve je jasno. Modrić je nevjerovatan igrač i čekamo ga raširenih ruku. Planirano je da se vrati 8. avgusta i vidjećemo da li će biti spreman za prvi izazov ove sezone. Radujem se radu s njim", rekao je Lopetegi.

9:50 Zvijezda Čelsija, Eden Azar još nije počeo sa treninzima uoči nove sezone. Belgijanac se nalazi na produženom odmoru nakon Svjetskog prvenstva u Rusiji, a Mirror prenosi da će se po povratku sa pauze Azar sastati sa menadžerom Čelsija Mauricijom Sarijem kako bi razgovarali o njegovoj budućnosti u Čelsiju.

9:19 Goal.com piše da je Mančester junajted odustao od dovođenja Kolumbijca Jerija Mine, jer se očekuje finalizacija dogovora sa Totenhemom oko Tobija Aldervejrelda.

O sudbini Klomubijca, sinoć je za španske medije govorio i predjsednik Barselone, Đordi Mestre.

“Moramo da budemo pažljivi, jer je Mina stigao prošle sezone i vrlo je mlad. Vidjećemo. Na kraju biće onako kako trener Valverde kaže“, rekao je Mestre.

9:14 Menadžer Liverpula, Jirgen Klop rekao je da prelazni rok za Liverpul vjerovatno još nije završen.

"Vidjećemo šta će biti do kraja", rekao je Njemac nakon meča sa Napolijem, prenosi Sky.

9:00 Menadžer Mančester sitija, Pep Gvardiola kazao je da svi u klubu žele da Rahim Sterling ostane u Sitiju.

Sterlingu ugovor ističe za dvije godine, ali novi još nje potpisao.

Englez je u Mančester siti došao 2015. godine iz Liverpula.

8:56 Inter je zainteresivan za Argentinca Maksija Mecu. Tu informaciju potvrdio je agnet Argentinca, Serhio Karico.

“Imao sam kontakte i sastanke sa sportskim direktorom Intera Pjerom Auzilijom. Ne mogu da pričam o konačnom ishodu tih razgovora, ali jasno je da je Inter ozbiljno zainteresovan", rekao je Karico.

Vezista argentinskog Independijentea igrao je za Argenitnu na Mundijalu u Rusiji, ali, ako i Argentina, nije ostvario zapažen učinak.

Dobro jutro. Očekuje nas još jedan uzbudljiv dan an fudbalskoj pijaci. Budite uz nas i pratite dešavanja u ljetnjem prelaznom roku.

