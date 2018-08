TRANSFERI UŽIVO Čelsijev napad na Fekira i Oblaka, Kalinić na korak od Madrida

18.55 Tibo Kurtoa je rekao da želi da ide iz Čelsija, a kako javljaju engleski mediji, Mauricio Sari je reagovao - Čelsi je spreman da plati otkupnu klauzulu za Jana Oblaka u iznosu od 100 miliona eura!

18.00 Kako se bliži kraj prelaznog roka u Engleskoj, tako mediji iz časa u čas javljaju o mogućim transakcijama.

U centru pažnje je Junajted. "Skaj" je javio da Murinjo želi Džeroma Boatenga, a "Gazeta delo sport" da će "đavoli" pokušati da dovedu Marka Veratija, ako Pol Pogba ode u Barselonu.

17.00 Arsenal će saslušati ponude za Danija Velbeka.

16.30 Čelsi je ubrzao napad na Nabila Fekira iz Liona, javlja "Frans fudbal".

Posao bi morao da bude završen do 9. avgusta u ponoć.

15.37 Zvanično Aksel Vitsel je novi igrač Borusije Dortmund.

15.32 Monako je prodao Rašida Gezala Lesteru za 14 miliona eura, plus bonusi.

15.15 Transfer Nikole Kalinića iz Milana u Atletiko je u završnoj fazi, javlja italijanski "Skaj".

15.10 Arturo Vidal je došao, a Aleiš Vidal otišao iz Barse u Sevilju.

15.05 Arturo Vidal je predstavljen kao igrač Barselone. Opširnije čitajte ovdje.

14.10 Mančester junajted traži defanzivca. Mediji su pisali o Tobiju Aldervireldu, pa i Jeriju Mini, zatim o Hariju Megvajeru, a danas o Džeromu Boatengu.

Navodno, Junajted je poslao ponudu Bajernu za 29-godišnjeg Njemaca.

14.01 Kevin Gameiro je na korak od transfera u Valensiju iz Atletiko Madrida.

14.00 Vest Hem želi Lukasa Peresa, napadača koji je prekobrojan u Arsenalu. Peres je želja Manuela Pelegrinija.

13.10 Arturo Vidal je predstavljen kao novi fudbaler Barselone. Čileanac je došao iz Bajerna.

13.05 Tibo Kurtoa je rekao Mauriciju Sariju, treneru Čelsija, da želi da ide, prenosi ESPN.

Real čeka Belgijanca...

12:51 Trener Aston Vile Stiv Brus potvrdio je da klub pregovara sa Totenhemom oko prelaska Džeka Griliša u London.

Ipak, napominje da zvijezdu ekipe neće pustiti da ode bez nadoknade koja će zadovoljiti upravu kluba iz Birmingema.

Aston Vila je bila u nezavidnoj finansijskoj situaciji na kraju protekle sezone, ali Brus tvrdi da sada nema potrebe za prodajom najboljih igrača.

🆕 NEW 🆕



Aston Villa manager Steve Bruce has confirmed talks are underway with Tottenham over the signing of Jack Grealish.



11:58 Mančester junajted dodijelio je broj 10 mladoj zvijezdi engleske reprezentacije, Markusu Rašfordu.

Žoze Murinjo je, izgleda, uvjeren da je talentovani napadač dovoljno sazreo da bi se nosio sa novom odgovornošću.

Mark Hjuz, Tedi Šeringem, Roj Kin, Dejvid Bekam, Rud van Nistelroj, Vejn Runi i Zlatan Ibrahimović - imena su koja će Rašford naslijediti igrajući sa novim brojem na leđima.

Mark Hughes ✅

Teddy Sherringham ✅

Roy Keane ✅

David Beckham ✅

Ruud van Nistelrooy ✅

Wayne Rooney ✅

Zlatan Ibrahimovic ✅



11:55 Napadač Bajer Leverkuzena, Leon Bejli, kazao je da su za njega zainteresovani Liverpul i Čelsi.

Ranije se spekulisalo da bi igrač sa Jamajke mogao pojačati redove Bajern Minhena ili Mančester sitija.

Čelsi je navodno spreman da izdvoji 40 miliona funti za njegov dolazak.

11:51 Vilijan je potvrdio da je posvećen Čelsiju i da neće napustiti klub sa Stemford bridža, uprkos ranijem interesovanju Mančester junajteda i Barselone.

"Uvijek sam isticao da sam srećan što igram za Čelsi, nikad nisam rekao da želim napustitit klub. Ovo je nova era, sa novim trenerom i imali smo veoma dobar razgovor. Nadam se da ćemo uživati u brojnim pobjedama", rekao je Brazilac nakon poraza od Mančester sitija u Komjuniti šildu.

11:20 Lukas Perez je blizu odlaska iz Arsenala, zainteresovani su Sporting iz Lisabona i Vest Hem, ali se Špancu nigdje ne žuri jer ima odličan ugovor.

10:47 Mančester junajted želi da pred početak sezone ojača zadnju liniju dolaskom Herija Megvajera, tvrdi Skaj sports.

Fudbaler Lestera je odavno na meti "crvenih đavola", ali bi za njegov dolazak vjerovatno morali da obore rekord kada je u pitanju novac izdvojen za jednog defanzivca.

Liverpul je u januaru doveo Virgila van Dajka za 75 miliona funti iz Sautemptona.

10:41 Ante Rebić je priznao da bi mogao napustiti Ajntraht Frankfurt u ovom prelaznom roku, pošto je primio više "konkretnih ponuda", prenosi Gol.

Mediji su ranije prenosili da su među zainteresovanima za potpis Hrvata Mančester junajted, Sevilja i Totenhem.

Predviđa se da bi njegov transfer mogao koštati oko 50 miliona eura.

Ante Rebic has admitted he has received "concrete offers" to leave Eintracht Frankfurt, amid speculation the forward could join Manchester United this summer 👀



9:43 Đulen Lopetegi je ubijeđen da će Luka Modrić i predstojeće sezone nositi dres Real Madrida, iako se sve više spekuliše da bi Hrvat mogao preći u redove Intera.

"Luka je igrač kojeg strastveno volim", rekao je trener Madriđana nakon pobjede nad Juventusom.

"Mislim da će biti zadovoljan onim što mogu da mu pružim. Biće srećan što igra za Real Madrid. Luka je igrač Reala i nemam sumnje da će ostati", rekao je Lopetegi.

“Luka is a Real Madrid player and I have no doubt that he will stay here"



Real Madrid boss Julen Lopetegui has no doubt that Luka Modric will stay at the club this summer.



9:20 Everton je rekao Mančester junajtedu da su zainteresovani za Krisa Smolinga ili Viktora Lindelofa ukoliko se ne dogovore oko prelaska Markosa Roha, tvrdi TEAMtalk.

Klub iz Liverpula želi da dovede Roha, ali je više klubova zainteresovano za potpis 28-godišnjeg Argentinca.

Everton bi navodno želio da potpiše višegodišnji ugovor sa Smolingom, ili dovede Lindelofa na pozajmicu.

9:12 Defanzivac Arsenala Kalum Čejmbers spreman je da obavi medicinske preglede u Fulamu, piše Dejli mejl.

Čejmbers je odigrao 24 utakmice za "tobdžije" prošle sezone i potpisao novi četvorogodišnji ugovor u julu, a sada će na jednogodišnju pozajmicu otići u redove gradskog rivala.

8:29 Olivije Žiru je negirao glasine da bi mogao napustiti Čelsi i vratiti se u Francusku.

Iskusni napadač se u januarskom roku pridružio timu sa Stemford bridža iz redova Arsenala, i navodno je na radaru Marseja.

"Pričalo se o mnogo toga proteklih dana, ali ne namjeravam da se u bliskoj budućnosti vratim u Francusku. Ja sam zasad igrač Čelsija", rekao je za Mundo Deportivo.

8:21 Mančester junajted se raspitivao kod čelnika Bajerna oko cijene Žeroma Boatenga, tvrdi Sport Bild.

Žoze Murinjo cijelog ljeta traži defanzivca koji će očvrsnuti zadnju liniju, i čini se da je bivši igrač gradskog rivala Sitija njegova najnovija meta.

Manchester United have made contact with Bayern Munich over a possible move for centre-back Jerome Boateng, according to reports.



A good move? 🤔



8:19 Everton je dogovorio transfer Jerija Mine iz Barselone, vrijedan 32 miliona eura, tvrdi Sport.

Ranije je bilo navoda da su "karamele" odustale od dovođenja igrača katalonskog kluba, baš kao i Mančester Junajted, ali se čini da će Kolumbijac ipak doći na Gudison park.

