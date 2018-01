TRANSFERI UŽIVO: Miki će u Arsenalu imati dva broja, Englezi se zaljubili u Jamajčanina

17.42 Fudbaler Bajer Leverkuzena, krilo sa Jamajke, 20-godišnji Leon Bejli, mogao bi da bude zvijezda ljetnjeg prelaznog roka.

Čelnici "farmaceuta" očekuju da u junu dobiju ponude Arsenala, Čelsija i Mančester junajteda, javlja "Dejli miror".

Bayer Leverkusen chief expects summer bids for Arsenal and Chelsea transfer target Leon Bailey https://t.co/K0ea2s7JL0 pic.twitter.com/Ih9D1vcKjQ — Mirror Football (@MirrorFootball) January 23, 2018

Bajli je poznat i podgoričkoj publici - igrao je ljeta 2017. za Genk, kada je Budućnost u kvalifikacijama za Ligu Evrope dobila revanš pod Goricom sa 2:0. Belgijanci su tek nakon penala prošli dalje.

Bajli je na 27 utakmica za Bajer ove sezone postigao sedam golova.

17.38 Trener Barnila Šon Dajč potpisao je novi ugovor sa klubom sa "Tarf mura" koji će važiti do 2022. godine.

Barnli je najprijatnije izenađenje Premijer lige ove sezone, od čijeg je početka tik iz "veliku šestorku" na tabeli.

BREAKING: Sean Dyche signs new contract at @BurnleyOfficial until summer 2022. #SSN pic.twitter.com/385aUZYpnH — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 23, 2018

17.34 Ronaldo je raskrvavljene glave završio nedjeljni meč Real - Deportivo, a danas je na treningu pokazao posljedice "bitke". Opširnije ovdje

16.43 Nekadašnji mladi reprezentativac Crne Gore, prvi crnogorskim šampion sa Zetom Slaven Stijepanović, u drugoj polusezoni će nositi dres Petrovca.

On je igrao za Zetu od 2005. do 2007, nakon čega je nastupao za Partizan, Vojvodinu, grčke Trikalu i Iraklis, danski Vendisel, moldavsku Dačiju i uzbekistansku Lokomotivu iz Taškenta.

Za mladu reprezentaciju Crne Gore odigrao je tri utakmice.

16.37 Henrik Mhitarijan odradio je prvi trening u opremi Arsenala, a "San" javlja da će ove sezone morati da nosi dva različita broja na dresu!

Jermen je već zadužio sedmicu Aleksisa Sančesa, koji je u direktnoj razmjeni prešao u Mančester junajted, ali znog pravila Uefe da dva različita igrača ne mogu u evropskom takmičenju u istoj sezoni, u istom klubu, nastupaju sa istim brojem, za mečeve Lige Evope moraće da traži drugu varijantu.

Možda, 77.

Henrikh Mkhitaryan will wear two different numbers for Arsenal this season https://t.co/J1GPYD6Lxf pic.twitter.com/lWWegMHDKY — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 23, 2018

16.10 Havijer Maskerano sjutra se oprašta od Barselone i ide u Kinu.

#ÚltimaHora | #GràciesMasche

El Barça anuncia que mañana a las 11h habrá un acto de despedida del 'Jefecito' https://t.co/QLyejhEYVP pic.twitter.com/bHBTdHTI5B — Diario SPORT (@sport) January 23, 2018

16.05 Mladi brazilski napadač Kenedi došao je u Njukasl iz Čelsija na pozajmicu do kraja sezone.

Kenedy, primer refuerzo invernal del Newcastle de Benítez

https://t.co/HKshHHjtIp pic.twitter.com/CYxBMn7Vlb — FichajesMARCA (@Marcatransfer) January 23, 2018

16.00 Španski mediji odavno su promovisali Maura Ikardija kao potencijalno pojačanje Reala za narednu sezonu.

Napadač Intera ima otkupnu klauzulu od 110 miliona eura, što je prihvatljiva suma za "kraljevski klub".

Spekulacije su danas pojačane, jer je Ikardijeva supruga Vanda, koja kao agent brine o njegovoj karijeri, objavila post na društvenim mrežama da je na putu ka Madirdu i to poslovno!

15.50 Trener PSŽ-a Unai Emeri jasno je poručio Lukasu Mouri da mora da nađe novi klub.

"Mislim da to neće biti problem, jer je riječ o sjajnom igraču", kazao je Emeri.

15.45 Bivši engleski reprezentativac Aron Lenon došao je iz Totenhema u Barnli i potpisao ugovor na dvije i po godine.

15.10 Robinjo je stigao u Sivaspor. Dočekan je kao zvijezda, domaćin je spremio Brazilcu i veliki buket cvijeća.

Njegov ugovor ima i jednu klauzulu - ako bude pravosnažno osuđen za učestvovanje u silovanju djevojke, u Milanu 2013. godine, saradnja će biti raskinuta.

Robinho Sivas´a Geldi



Demir Grup Sivasspor´umuzun prensipte anlaşmaya vardığı Robinho Sivas´a geldi.https://t.co/5G5aIt2iNx pic.twitter.com/4IX21RMzmg — Sivasspor (@SivassporKulubu) January 23, 2018

14.40 Budućnost je dovela četvrto pojačanje. Opširnije čitajte ovdje.

14.10 Arsenal pregovara sa Borusijom oko Obamejanga, ali traži i alternativu.

Navodno, interesantan je Ćićarito, Meksikanac iz Vest Hema, koji bi mogao da ide za 16 miliona eura.

Sources: Arsenal are interest in signing West Ham United striker Javier Hernández if Olivier Giroud leaves the club this month. West Ham want £16m to sell as they aim to recoup "Chicharito" transfer fee. #AFC pic.twitter.com/fcBFU77mYR — Get PL Football (@GPLF_N) January 23, 2018

13.40 Vest Hem nije odustao od Žoaa Marija, ali Inter traži dosta novca.

Navodno, 40 miliona eura u zimskom, a 36 u ljetnjem prelaznom roku.

13.40 Bešiktaš još traži napadača nakon odlaska Čenka Tosuna.

Najnovija meta je Vagner Lav, nekadašnji napadač CSKA Moskve, koji sada igra u Alanijasporu.

Vagner Love transferinde sona doğru

Beşiktaş teklif artırdı...https://t.co/cRwCyQiHVG pic.twitter.com/f2ZKKqYcaA — NTV Spor (@ntvspor) January 23, 2018

13.35 Inter je, navodno, krenuo u ofanzivu na Danijela Staridža iz Liverpula.

Inter Milan have reportedly made their move for Liverpool’s Daniel Sturridge 🔵⚫ pic.twitter.com/6uIvHc7W3C — B/R Football (@brfootball) January 23, 2018

13.30 Njukasl radi na transferu Kevina Gameira iz Atletika. Benites želi Francuza u januaru.

Newcastle are working on a deal to bring Atlético Madrid's French striker Kevin Gameiro to St James' Park. (Source: Daily Express) pic.twitter.com/n1QYnhIPYq — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 23, 2018

12.55 Mančester siti je spreman da plati otkupnu klauzulu za Ejmerika Laportea, štopera Atletik Bilbaa, javlja novinar "Skaja" Đanluka di Marcio.

Cijena je 65 miliona eura.

12.15 Nekada talenat Liverpula David N'Gog pojačao je škotski Ros Kaunti.

Francuski napadač dolazi iz grčkog Panioniosa.

BREAKING NEWS | David Ngog becomes the #Staggies third signing of the January transfer window.



Welcome to the club David.



✍️| https://t.co/avLVoh7Ck1 pic.twitter.com/BhZg7szVJT — Ross County FC (@RCFCStaggies) January 23, 2018

11.30 Lion je potpisao 17-godišnjeg defanzivca Umara Solea iz Lavala.

Official | Lyon sign 17-year-old defender Oumar Solet from Laval https://t.co/8M6oPvmriz — Get French Football (@GFFN) January 23, 2018

11:20 Real Madrid i Pari Sen Žermen će se u ljetnjem prelaznom roku boriti za potpis golmana Čelsija Tiba Kurtoe, pišu belgijski mediji.

Čelsi je svom čuvaru mreže ponudio novi ugovor, kojim bi Kurtoa postao najplaćeniji golman na svijetu, ali Belgijanac još nije odlučio da li će produžiti saradnju.

Nakon što je španski golman Kepa Arizabalaga odlučio da potpiše novi ugovor u Bilbau, Madriđani su se sada ponovo okrenuli Kurtoi, kojem je preostalo svega osamnaest mjeseci ugovora sa Čelsijem.

11:15 Arsen Venger je potvrdio da je Arsenal zainteresovan za Pjera Emerika Obamejanga, ali napominje da dogovor sa Dortmundom još nije blizu.

Obamejang je dogovorio detalje ugovora sa londonskim klubom, ali sada Dortmund i Arsenal treba da se dogovore oko iznosa transfera, nakon što su "tobdžije" proteklog vikenda ponudile 50 miliona eura.

BREAKING: Arsene Wenger confirms @Arsenal are in talks with Borussia Dortmund over deal to sign Pierre-Emerick Aubameyang. #SSN pic.twitter.com/hTS9JiiwVE — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 23, 2018

9:23 Fudbaler Pari Sen Žermena Nejmar bio bi spreman da pređe u redove Real Madrida, ukoliko bi madridski klub uspio dovesti Antoana Grizmana i Edena Azara, tvrdi Diario Gol.

Brazilac je navodno stavio do znanja timu Florentina Peresa da ne želi da igra sa Harijem Kejnom ili Maurom Ikardijem, koji su nedavno dovođeni u vezu sa timom iz Madrida.

Neymar is willing to sign with Real Madrid if Los Blancos also make moves for Eden Hazard and Antoine Griezmann, according to reports



More: https://t.co/TEgh6nJAK7 pic.twitter.com/3zmuK5i2TA — Goal (@goal) January 23, 2018

9:18 Čelsi i Roma su sklopili dogovor oko prelaska Edina Džeka i Emersona Palmijerija u London, prenosi Gol.

Transfer dvojice fudbalera, u kojem Roma navodno treba da zaradi najmanje 50 miliona eura, biće finalizovan kada Čelsi dogovori detalje ugovora sa Džekom.

9:10 Fudbaler Čelsija Eden Azar se, nakon loše sezone Real Madrida u Primeri, dvoumi da li da ispoštuje verbalni dogovor sa Zinedinom Zidanom o prelasku u Madrid, tvrdi Don Balon.

Loše partije madridskog kluba su navodno kod Belgijanca stvorile dilemu da li bi prelazak na Santijago Bernabeu bio dobra dugoročna odluka.

9:10 Iako britanski mediji navode da je fudbaler Liverpula Danijel Staridž moguća zamjena Edinu Džeku u Romi, Tutomerkato tvrdi da engleski fudbaler nije zainteresovan za prelazak na Apenine.

Inter i Roma su zainteresovani za napadača "redsa", Staridž je navodno saopštio klubu da bi radije prešao u Valensiju.

9:05 Vezista Al Džazire Lasana Dijara spreman je da potpiše 18-mjesečni ugovor sa Pari Sen Žermenom, piše L'Ekip.

Tridesetdvogodišnji fudbaler, koji je tokom karijere igrao za Čelsi, Arsenal i Real Madrid, navodno je prošao ljekarski pregled u ponedjeljak.

8:55 Trener Arsenala Arsen Venger kazao je da je zadovoljan što je Aleksisa Sančesa uspio zamijeniti "igračem svjetske" klase poput Henrika Mhitarijana.

Ipak, smatra da je januarski prelazni rok "zabrinjavajući više nego ikad."

Arsenal je dopustio Čileancu da se pridruži Mančester junajtedu kako ga ne bi izgubili na ljeto, a da pritom ne dobiju ništa zauzvrat.

