TRANSFERI UŽIVO Dembele želi promjenu sredine, Bonući blizu povratka u Juve

10:19 Leonardo Bonući se vraća u Juventus samo godinu dana nakon odlaska u Milan, tvrdi Gazeta delo Sport.

Kako mediji prenose, Bonući je još od januara razmatrao mogućnost povratka u redove šampiona Italije, a Gol je juče objavio informaciju da su dva tima u pregovorima da Gonzalo Iguain bude igrač koji će poći u suprotnom pravcu.

Defanzivac je prošlog ljeta napustio torinski klub navodno zbog nesuglasica sa trenerom Masimilijanom Alegrijem, i prošle godine je odigrao 35 ligaških mečeva za klub sa San Sira.

10:08 Osman Dembele želi da napusti Barselonu, nakon što je katalonski klub angažovao doskorašnjeg nadapača Bordoa, Malkoma, piše Kadena Kope.

Francuski reprezentativac se prošlog ljeta preselio na Kamp Nou, ali nije sasvim ispunio očekivanja u debitantskoj sezoni.

Sada navodno želi da se dokaže u drugoj sredini nakon što je dobio konkurenciju u talentovanom Brazilcu.

