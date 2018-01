TRANSFERI UŽIVO: Dinamo se oprostio od Bećiraja, Barselona predstavila Minu

14.50 Više nema ni formalnih prepreka da Fatos Bećiraj postane igrač Mehelena.

Dinamo iz Moskve zvanično je objavio da je crnogorski reprezentativac napustio klub.

14.20 Vest Hem će morati da plati 15 miliona funti ako želi Harija Artera iz Bornmuta.

West Ham have been told that they will have to pay £15m for Bournemouth and Republic of Ireland midfielder Harry Arter. (Source: Daily Mirror) pic.twitter.com/OwrYAriB7P — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 11, 2018

13.50 Blerim Džemaili, švajcarski reprezentativac, vraća se u Evropu.

Igraće u Bolonji, a dolazi iz Montreala.

Bologna-Dzemail, è fatta: fissate le visite mediche. I dettagli dell'accordo https://t.co/sQs8KvHNar — Tuttomercatoweb (@TuttoMercatoWeb) January 11, 2018

13.12 Sve je spremno za promociju Sedrika Bakambua u Pekingu.

Napadač iz Konga prošao je ljekarske preglede. Za njega će kineski klub izdvojiti 74 miliona eura - 40 ide Viljarealu, 34 u kineski budžet na osnovu poreza.

Cedric Bakambu to become the most expensive African player of all time as he closes in on £65m move to Chinese side Beijing Guoan https://t.co/wg4TGQEizi — MailOnline Sport (@MailSport) January 11, 2018

13.00 Poznati italijanski novinar Đanluka di Marcio objavio je vijest da je Mančester junajted ušao u pregovore sa Aleksisom Sančesom.

As Arsenala, kome ugovor ističe na ljeto, povezivan je isključivo sa Mančester sitijem. Opširnije čitajte ovdje.

12.30 Predsjednik Santosa Hose Karlos Peres je rekao da Gabrijel Barbosa, promašena investicija Intera, želi da se vrati u klub odakle se 2016. godine za 30 miliona eura preselio na Meacu.

"Razgovaramo sa Interom. Želi da se vrati, a i mi ga želimo", rekao je Peres.

11.10 Arsenal je u intezivnim pregovorima sa Bordoom oko dolaska 20-godišnjeg Brazilca Malkoma.

Ako Venger uspije da ga dovede do kraja mjeseca, pustiće Aleksisa Sančesa, tvrdi "Miror".

Malkomova cijena je 50 miliona eura.

Arsenal ready to sell Sanchez this month - but want a replacement first... https://t.co/xpkzRP9lbN — John Cross (@johncrossmirror) January 11, 2018

10.50 Barselona je potvrdila dolazak Kolumbijca Jerija Mine iz Palmeirasa.

[OFFICIAL] All the details about the new @FCBarcelona player Yerry Mina

👉 https://t.co/36jrnGTo1E

🔵🔴 #BeBarça — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 11, 2018

10.18 Nevjerovatni fudbalski put Kazujošija Mijure se nastavlja.

Japanski fudbaler, jedan od najboljih fudbalera u istoriji te zemlje, potpisao je novi, jednogodišnji ugovor sa Jokohamom, iako će narednog mjeseca napuniti 51 godinu. Opširnije čitajte ovdje.

51 next month ✅

New contract ✅



Kazuyoshi Miura's career continues! ⚽



More: https://t.co/OgGKydLux1 pic.twitter.com/JCujSZBcTA — BBC Sport (@BBCSport) January 11, 2018

9.50 Nabi Keita, napadač Lajpciga, koga je Liverpul kaparisao za naredno ljeto, mogao bi do kraja mjeseca da dođe na Enfild, tvrdi "Bild".

The attitude of RB Leipzig CEO, Oliver Mintzlaff, has softened to letting Naby Keita leave in January. €10M-€15M (£8.9M-£13.3M) would be the price Liverpool must pay to get Keita early. [@Bild] #LFC pic.twitter.com/3UP63Iq6Uo — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) January 10, 2018

9.40 Masimilijano Alegri je glavni kandidat da na ljeto naslijedi Arsena Vengera, javljaju italijanski mediji.

9.35 Roberto Manćini je izrazio želju da postane selektor Italije.

"Spreman sam, to bi bilo ispunjenje sna. Želim da kao selektor uradim nešto što nisam kao igrač - da osvojim veliki trofej sa Italijom", rekao je Manćini za "Gazetu delo sport".

On kaže da bi mu nedostajao svakodnevni rad.

"Ali, nakon nacionalnog tima ponovo bih mogao da budem trener u klubu. Još sam mlad", rekao je trener Zenita.

9.32 Mančester siti nudi novi ugovor Rahimu Sterlingu, po kome bi nedjeljno zarađivao 250 hiljada funti, 80 hiljada više nego do sada.

9.30 Brazilski Palmeiras je potvrdio transfer Jerija Mine u Barselonu.

Kolumbijski defanzivac dolazi za 12,3 miliona eura, a imaće otkupnu klauzulu od 100 miliona.

¡Yerry Mina ya ha firmado con el Barça! Te contamos todos los detalles de la operación 👇https://t.co/bJpKimreva — AS (@diarioas) January 11, 2018

9.28 Sutjeska je dovela pojačanje u napadu. Opširnije čitajte ovdje.

