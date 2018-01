TRANSFERI UŽIVO: Dortmund doveo defanzivca, Siti traži pojačanje u Ukrajini, Real i PSŽ žele golmana Rome

15.40 Borusija Dortmund obezbijedila je dolazak mladog Švajcarca Manuela Akandžija iz Bazela za 21,5 miliona eura, javlja "Blik".

Akandži ima 21 godinu, igra u odbrani, a odigrao je četiri meča za švajcarski nacionalni tim.

REPORT: #BVB have signed Manuel Akanji from Basel for €21.5m [Blick] https://t.co/hm1CJ9FFzZ — DW Sports (@dw_sports) January 13, 2018

15.05 Novinar "Skaja" Đanluka di Marcio tvrdi da Real i PSŽ žele golmana Rome Alisona.

Alison ima 25 godina, u Romi je od 2016. godine.

Real Madrid and PSG have shown interest in Roma goalkeeper Alisson, according to @DiMarzio. — Get Italian Football (@_GIFN) January 12, 2018

14.43 Budućnost je ostala bez kapitena Momčila Raspopovića. Opširnije čitajte ovdje.

14.25 Lisandro Lopes dolazi sjutra u Milano na medicinske preglede. Ako sve protekne kako treba, on će u ponedjeljak potpisati ugovor sa Interom.

Argentinski defanzivac dolazi iz Benfike.

Lisandro López arma las valijas y se va a Italia para sumarse a Inter: https://t.co/ZbsOhiX2RA pic.twitter.com/VViht1SK2n — TyC Sports (@TyCSports) January 13, 2018

14.15 Mančester siti je odustao od Aleksisa Sančesa i okrenuo se Brazilcu Fredu iz Šahtjora.

Navodno, nudi 45 miliona funti.

Manchester City have made a £45m bid for Shakhtar Donetsk's Brazilian midfielder Fred. (Source: MEN) pic.twitter.com/iZdN3lGBE5 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 13, 2018

13.40 Nikola Maksimović, srpski reprezentativac, ide iz Napolija.

On je ove sezone odigrao samo 270 minuta u klubu, koji ga je platio 20 miliona eura, kada ga je dovodio iz Torina.

Vjerovatno će u Njemačku, javljaju italijanski mediji.

13.35 Arsen Venger je rekao da neće napustiti Arsenal na kraju sezone i da ne zna ništa o dolasku Karla Anćelotija na njegovo mjesto, o čemu su juče pisali svjetski mediji.

"Ja imam ugovor i nikada neću napustiti klub dok imam ugovor", rekao je Venger.

Nema, sa druge strane, ništa novo oko odlaska Aleksisa Sančesa.

"Vidjećemo. Izgleda da neće produžiti ugovor", rekao je Venger.

Mediji su juče javili da je Čileanac sve bliži Mančester junajtedu.

12.50 Malaga je otpustila trenera.

Mičel je dobio otkaz nakon sinoćnjeg poraza od Hetafea, četvrtog u nizu, bez postignutog gola.

COMUNICADO| El técnico @MichelGonzalez no continúa al frente del equipo. Suerte para el futuro, Míster. ➡️ https://t.co/g9m2E4sS03 pic.twitter.com/K1PaH62qRD — Málaga CF (@MalagaCF) January 13, 2018

12.35 Jeri Mina danas je potpisao ugovor sa Barselonom. Obavljena je i ta formalnost, nakon što je Kolumbijac juče prošao medicinske preglede.

Stigao je iz Palmeirasa za 11,8 miliona eura.

12.20 Napadač Milana Suso ozbiljan je kandidat da zamijeni Filipea Kutinja u Liverpulu, piše "As".

Španac ima otkupnu klauzulu od 40 miliona eura.

Milan, Suso nel mirino del Liverpool secondo la stampa spagnola https://t.co/PFJ9oF77Ag pic.twitter.com/2bPufJcJLs — LaGazzettadelloSport (@Gazzetta_it) January 13, 2018

12.15 Nekadašnji napadač Fenerbahčea Senegalac Musa Sou vratio se u Tursku iz Dubajia.

Sou je potpisao za Bursu.

📝 DEAL DONE: Moussa Sow has completed his move to Turkish club Bursaspor. (Source: @BursasporSk) pic.twitter.com/rvHrCSTxEU — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 13, 2018

12.02 Mehelen je potvrdio transfer Fatosa Bećiraja iz Dinamo Moskve.

Naš reprezentativac potpisao je ugovor na tri i po godine, kako je ranije i bilo najavljeno.

11.55 Arda Turan je i zvanično napustio Barselonu i potpisao za Istanbul Bašakšehir. Riječ je o neobičnoj pozajmici od dvije i po godine.

BREAKING: Istanbul Basaksehir confirm the signing of Arda Turan from Barcelona 🇹🇷 pic.twitter.com/5P1GUXDPnC — B/R Football (@brfootball) January 13, 2018

11:55 Milan priprema ponudu za Rominog napadača Edina Džeka, tvrdi Tutosport.

Reprezentativac Bosne i Hercegovine je zadivio Rim igrama u posljednjih par sezona i sada se čini da je pravo rješenje koje bi moglo da razbudi tim sa San Sira.

11:50 Eden Azar je "vrhunski fudbaler" ali bi možda trebalo da napusti Čelsi i ode u jedan od "najvećih klubova u Evropi" kako bi postao najbolji, tvrdi Klod Puel.

Zvijezda "plavaca" se sve češće dovodi u vezu sa Real Madridom i Puel, koji je sa Belgijancem ranije sarađivao, smatra da Azar zaslužuje da igra na najvećoj sceni.

Hazard may have to leave @ChelseaFC to become the best - Puel https://t.co/5W64kFXb88 pic.twitter.com/lSph3ZNgFj — Premier League News (@BarclaysLeague) January 13, 2018

11:45 Sevilja je nikad bliža da dovede belgijskog napadača Mičija Bačuaija na pozajmicu, piše Mućo Deporte.

Španski klub već neko vrijeme želi da Belgijancu pruži minutažu koja mu je uskraćena na Stemfordu.

11:40 Vest Bromvič Albion dao je Džoniju Evansu rok od dvije nedjelje da odluči da li će ostati u klubu, piše Dejli mejl.

Bivši igrač Mančester junajteda u posljednje vrijeme povezuje sa prelaskom u neke od najvećih klubova na Ostrvu, poput Mančester sitija i Arsenala.

Sada će morati da odluči do 28. januara, ili će klub spriječiti njegov transfer, koji bi mogao zainteresovane klubove koštati i do 35 miliona funti.

11:35 Mančester siti ponudio je 45 miliona funti za zvijezdu Šahtjora - Freda, tvrdi Mančester ivning njuz

Brazilac je, navodno, dugoročno rješenje na sredini terena i idealna zamjena za Fernandinja.

11:30 Mančester junajted spreman je da se takmiči sa Liverpulom za potpis Kristijana Pulišića, navodi Independent.

Talentovani Amerikanac je već sa 19 godina zvijezda nacionalnog tima i regularni prvotimac u Dortmundu.

Zna se da je Klop zadivljen njegovim talentom, ali će sada naići na prepreku u mančesterskom velikanu u pokušaju da mladog igrača privoli da dođe na Enfild.

10:35 Predsjednik madridskog Reala Florentino Peres je u razgovorima sa Mančester sitijam povodom mogućeg prelaska Rahima Sterlinga u Madrid, tvrdi Don Balon.

Sterling ove godine bilježi sjajne partije u dresu "građana" i napredovao je značajno od dolaska Pepa Gvardiole na klupu mančesterskog kluba.

Peres ga upravo zbog odličnih igara navodno vidi kao idealnog nasljednika Gereta Bejla.

The rise of Raheem Sterling could see him eventually move to Real Madrid ⚪⚪ https://t.co/Qt0lbHtKLD | @DeanJonesBR pic.twitter.com/ILvj6djc7m — B/R Football (@brfootball) January 12, 2018

10:30 Trener Arsenala Arsen Venger insistira da je posvećen londonskom klubu i da ne namjerava da napusti klupu prije isteka ugovora 2019. godine.

10:25 Totenhem čini sve da zadrži najbolje igrače u timu, pa tako sprema nove ugovore za Kristijana Eriksena i Hong-Min Sona, piše Miror.

Iako su ugovori Delea Alija i Harija Kejna prioritet kluba, sada žele i da dvojac iz veznog reda "vežu" na duži vremenski period.

10:20 Londonski Arsenal želi Antonija Marsijala kao dio dogovora koji bi poslao Aleksisa Sančesa u Mančester junajted, prenosi Dejli Star.

Venger želi adekvatnu zamjenu za čileansku zvijezdu, i nada se da bi mladi Francuz mogao biti taj igrač.

Arsenal reportedly want Anthony Martial as part of deal with Man United for Alexis Sanchez



🗣 Read all about it here 👉 https://t.co/AMWZ4kljtp pic.twitter.com/iYGetMcTYn — Standard Sport (@standardsport) January 12, 2018

Junajted, ipak, nije toliko raspoložen da pusti Marsijala, ali bi bili voljni da londonskom klubu ponude Krisa Smolinga.

10:10 Pari Sen Žermen ne dotiču glasine o prelasku Nejmara u Real Madrid, tvrdi trener francuskog kluba Unaj Emeri.

"Igrači su pametni i klub i ja smo iskusni u ovim stvarima. Nećemo dozvoliti da nas uzdrma bilo ko, posebno ne neko kome je to u interesu," kazao je Emeri.

"Na primjer, ako čitate današnje novine u Španiji, vijest o Nejmaru i Realu je na naslovnoj strani. Nas to ne zanima".

10:00 Mančester junajted spreman je da golmanu Davidu de Hei ponudi značajnu povišicu, kako bi okončali glasine o njegovom prelasku u Madrid, piše britanski San.

Manchester United prepare stunning David de Gea contract offer to ruin Real Madrid’s transfer plans https://t.co/2SyVMNd09c — MAN UTD NEWS ⚽️ (@SirAlexStand) January 13, 2018

Madriđani i dalje "vrebaju" oko španskog golmana, a pošto mu ugovor ističe 2019. godine, Murinjo želi da golmana zadrži na duži period.

Junajted navodno planira da De Hei ponudi 300 hiljada funti nedjeljno, u odnosu na sadašnjih 210 hiljada, što bi ga učinilo najplaćenijim igračem uz Pola Pogbu.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 1 (1 glasova)