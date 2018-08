TRANSFERI UŽIVO Fulam napravio šou, veliki poslovi Lestera i Evertona

LIVE BLOG:

22.20 Sautempton je pozajmio Danija Ingsa iz Liverpula do kraja sezone, ali će ga sljedećeg ljeta kupiti za 20 miliona funti.

Ings je za tri godine u crvenom dresu odigrao svega 945 minuta u svim takmičenjima i postigao tri gola!

Here's the full story on Danny Ings' move to Southampton. Initial loan but #LFC have struck a £20million deal for him to join permanently next summer. £18m guaranteed with a further £2m in add-ons. 20% sell-on clause https://t.co/12C6gKzLou — James Pearce (@JamesPearceEcho) August 9, 2018

21.32 Sada je i zvanično - Fulam je doveo 12. pojačanje u ovom prelaznom roku, a peto posljednjeg dana prelaznog roka. Marsej je potvrdio da je klubu iz Londona prodao kamerunskog defanzivnog vezistu, jedno od otkrovenja prošle sezone u Ligi Evrope, Andre-Franka Zambo Angisu.

L'Olympique de Marseille annonce le départ de André-Frank Zambo Anguissa vers @FulhamFC. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière. 👊#MerciZambo pic.twitter.com/qT6OwvvhpS — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 9, 2018

Iznos obeštećenja je između 25 i 33 miliona eura, zavisno od izvora. I Fulam je potvrdio da je Angisa stigao, nakon što je prošao preglede.

21.14 Everton je potvrdio dolazak Jerija Mine i Andre Gomeša iz Barselone. Katalonci su ranije objavili da su Kolumbijca prodali za 31,75 miliona, a Portugalca pozajmili za 2,25 miliona eura.

🙌 | We can confirm Yerry Mina and Andre Gomes have joined the Blues from @FCBarcelona! 💙



Mina 👉 https://t.co/6hXQ3ryjyg

Gomes 👉 https://t.co/LikFwSp37r pic.twitter.com/6TsBW4k3kP — Everton (@Everton) August 9, 2018

21.13 Opet Fulam - Timoti Fosu-Mensa je stigao na pozajmicu iz Mančester junajteda.

20.25 Prvi od tri očekivana transfera Fulama je potvrđen - Lusijano Vijeto je potpisao ugovor do kraja sezone kao pozajmljen igrač Atletiko Madrida.

19.41 Pročitajte OVDJE ko su 10 pojačanja Fulama i koliko je potrošeno na njih. Do 20 časova po našem vremenu može da dovede i tri igrača koja je najavio - Andre-Franka Zambo Angisu iz Marseja, Lusijana Vijeta iz Atletiko Madrida i Timotija Fosu-Mensu iz Mančester junajteda.

19.38 Njukasl je doveo štopera Svonsija Federika Fernandesa.

19.35 Lester nije prodao Harija Megvajera, ali je i pored toga doveo dva mlada, izuzetno talentovana štopera - Turčina Džaglara Sojundžua iz Frajburga za 22,5 miliona eura i Filipa Benkovića iz zagrebačkog Dinama za 14,5 miliona.

#lcfc can confirm that an agreement has been reached with SC Freiburg for the transfer of defender Çağlar Söyüncü.



➡️ https://t.co/ublce4RknW pic.twitter.com/q8IiQ5R7hv — Leicester City (@LCFC) August 9, 2018

Uzgred, simbol kluba Džejmi Vardi je produžio ugovor do 2022. godine

Another piece of business on deadline day… 👀✍️ pic.twitter.com/DlQ1U8yjXQ — Leicester City (@LCFC) August 9, 2018

18.32 Prelazni rok je završen, ali je Sautempton na vrijeme podnio dokumenta za pozajmicu Danija Ingsa iz Liverpula i mogao bi da ga dovede kad se papirologija završi.

Southampton have submitted a deal sheet to the Premier League on a loan move for Liverpool striker Danny Ings. (Source: SkySports) pic.twitter.com/1W3tf6XzJr — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 9, 2018

Potpuno isti potez je povukla i uprava Evertona za Kurta Zumu, koji bi trebalo da dođe na pozajmicu iz Čelsija.

Everton have submitted a deal sheet to the Premier League for a loan deal for Chelsea defender Kurt Zouma. (Source: SkySports) pic.twitter.com/Bf2LdZcAEx — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 9, 2018

18.28 "Skajsport" je objavio da je Fulam dogovorio dolazak Andre-Franka Angise za čak 30 milčiona funti. Prije se pominjalo 20 miliona eura za defanzivnog vezistu.

BREAKING: Fulham have agreed a £30m deal to sign Marseille midfielder André-Frank Anguissa. (Source: SkySports) pic.twitter.com/2tg2fSA65H — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 9, 2018

"Kolibaši" su, za sada, samo potvrdili dolazak golmana Sevilje Serhija Rika na jednogodišnju pozajmicu.

"Oduševljen sam što sam potpisao za najstariji klub u Premijer ligi. Jedva čekam das upoznam saigrače, da treniram i zaigram u Premijer ligi", rekao je Riko.

"I’m very happy, really pleased to have signed for the oldest club in the Premier League. I’m excited to start training, to meet all my teammates and, above all, to enjoy the season that starts this Saturday." - @sergiorico25



🧤 #HISTÓRICO pic.twitter.com/LyDDgfagWm — Fulham Football Club (@FulhamFC) August 9, 2018

18.21 Evo Evertonovog het-trika iz Barselone - Katalonci su objavili da su klubu iz Liverpula pozajmili Andrea Gomeša za 2,25 miliona eura. Desetak minuta ranije je objavljen i odlazak Jerija Mine, a odranije je na "Gudisonu" Luka Dinj.

18.07 Vest Hem je doveo Kolumbijca Karlosa Sančesa iz Fiorentine. Defanzivni vezista je potpisao dvogodišnji ugovor.

18.05 Završen je prelazni rok u Engleskoj, ali klubovi imaju mogućnost da završe transfere koje su najavili. Čekamo vijesti...

18.01 Evo i potvrde - Barselona je objavila da je prodala Jerija Minu Evertonu za 31,75 miliona eura (30,25 fiksno i 1,5 miliona na ime bonusa). Prije sedam mjeseci ga je dovela za svega 11,8 miliona.

❗ [LATEST NEWS] Agreement with @Everton for the transfer of Yerry Minahttps://t.co/YMyWm4thOR — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 9, 2018

17.53 Everton je predstavio prvo od četiri pojačanja koja se očekuju danas. Brazilca Bernarda, koji je stigao kao slobodan igrač.

Dva stižu iz Barselone, a novinari "Mundo dpeortiva" su snimili Jerija Minu na medicinskim pregledima. Sa njim dolazi i Andre Gomeš, a vjerovatno će iz Čelsija stići i Kurt Zuma na pozajmicu.

#NOTICIAMD ⚠️ Yerry Mina y André Gomes pasan revisión médica con el Everton en Barcelona https://t.co/jkFXYXFSOM vía @RogerTorello pic.twitter.com/KBr9kvqmbI — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 9, 2018

17.42 Mnogo se prethodnih dana pričalo o prelasku Harija Megvajera u Mančester junajted.

Na pitanje ide li njegov defanzivac u Mančester, menadžer Lestera Klod Puel je odgovorio na zanimljiv način:

"Mogu da potvrdim da ide u Mančester", rekao je Puel, a onda nakon kratke pauze nastavio:

"Ali samo na nekoliko sati u petak veče", dodao je Francuz, aludirajući na činjenicu da "lisice" sjutra gostuju ban na "Old trafordu".

Claude Puel had us going for a second there 😅#LCFC #MUFC pic.twitter.com/4CNaGefq0w — BBC Sport (@BBCSport) August 9, 2018

17.25 U Engleskoj se približava kraj, ali vijest stiže iz Španije - Atletiko Madrid je doveo Nikolu Kalinića iz Milana za 15 miliona eura.

📝 DEAL DONE: Atlético Madrid have signed Nikola Kalinić from AC Milan for €15m on a three-year deal. (Source: @Atleti) pic.twitter.com/o5yMgmhGOg — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 9, 2018

17.00 Još sat do kraja prelaznog roka u Engleskoj. Čini se da je najnezadovoljniji Žoze Murinjo, jer nije doveo nikoga koga je tražio, a sve čeđće se čuje da je u svađi sa direktorom Edom Vudvordom i da će "Old traford" uskoro postati tijesan za obojicu.

European transfer deadlines:



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League: In one hour

🇮🇹 Serie A: August 18

🇩🇪 Bundesliga: August 31

🇪🇸 La Liga: August 31

🇫🇷 Ligue 1: August 31



(Source: FIFA) pic.twitter.com/KtaGq3Be94 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 9, 2018

16.59 Dok se čeka da potvrdi da li je Evertonu prodala Andrea Gomeša i Jerija Minu, Barselona se podsjetila prvog gola Ronaldinju za "blaugranu". Bio je spektakularan, planeta je protiv Selte vidjela kakav je mađioničar stigao na "Kamp nou". Podsjetite se i vi.

16.54 Nekada Runi, sad Moson i Medison. Pročitajte OVDJE kako su se promijenile cifre za 14 godina na Ostrvu.

16.37 Everton sprema svojevrsni het-trik iz Barselone - nakon što su dovele Luku Dinja, "karamele" bi prije isteka prelaznog roka mogle da kompletiraju i dolaske Jerija Mine i Andrea Gomeša.

Englezi su poslali delegaciju u Kataloniju, Kolumbijac i Portugalac su na medicinskim pregledima, ali sve mora da se završi do 18 časova, kada se zatvara "pijaca" u Engleskoj.

André Gomes is having a medical alongside Yerry Mina in Barcelona ahead of his loan move to Everton. Both deals will be done before the deadline. (Source: Daily Mail) pic.twitter.com/Rq64jlESRW — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 9, 2018

I to nije sve, jer na promociju čekaju i Bernard, koji je slobodan nakon isteka ugovora sa Šahtjorom, te Kurt Zuma, čiji dolazak iz Čelsija bi trebalo da bude na pozajmicu.

BREAKING: Everton have reached an agreement with Chelsea over the loan deal of Kurt Zouma. (Source: L'Equipe) pic.twitter.com/1qTIAkQhE2 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 9, 2018

16.34 Vulverhempton je nastavio da se pojačava. Novi igrač "vukova" je belgijski vezusta Leander Dendonker, koji je iz Anderlehta stigao na pozajmicu, uz obavezan otkup narednog ljeta za 13,5 miliona eura.

15.37 Veliko pojačanje je dovela i Crvena zvezda. Žonatan Kafu, koji se proslavio u dresu Ludogoreca, stiže na pozajmicu iz Bordoa, gdje je igrao slabo.

Beograđani su ga doveli na pozajmicu na godinu, uz obavezu da mu isplate 700.000 eura, a moći će da ga otkupe za četiri miliona eura.

„Veoma sam srećan zbog dolaska u Zvezdu. Očekujem samo titule i daću sve od sebe da klub uđe u jedno od dva velika evropska takmičenja”, rekao je Brazilac po dolasku na Aerodrom „Nikola Tesla”.

15.01 Tibo Kurtoa je prošao medicinske preglede i predstavljen je kao novi golman Real Madrida. Trostruki uzastopni prvak Evrope je Čelsiju platio 35 miliona eura.

13.40 Dijego Godin je odbio Mančester junajted! Iskusni Urugvajac ne želi da pojača Murinjovu ekipu, pa je uzalud bila spremnost da se Atletiku isplati otkupna klauzula. U medijima se pojavljuju informacije da štoper Hari Megvajer nije izbor Murinja, već čelnika kluba što pravi probleme u tom odnosu.

12.30 Iako je Murinjo rekao da neće dovoditi nikoga, engleski mediji javljaju da Mančester juri Dijega Godina koji ima otkupnu klauzulu od svega 20 miliona eura. Dakle, ako igrač bude želio da ide, novac sigurno nije problem za engleskog giganta.

11.42 Francuski mediji najavljuju da će PSŽ pokušati da ubijedi Osmana Dembelea da ode iz Barselone i dođe u Pariz,

11.41 Lukas Peres je novi igrač Vest Hema. Došao je iz Arsenala za 6.5 miliona funti.

11.40 - Mateo Kovačić je i zvanično novi igrač Čelsija. Došao je na pozajmicu iz Reala.

BREAKING: Chelsea confirm the loan signing of Mateo Kovacic from Real Madrid. More to follow pic.twitter.com/GqGF8GH4qs — MailOnline Sport (@MailSport) August 9, 2018

11:30 Žoze Murinjo je kazao da više niko neće pojačati Mančester junajted i da neće biti drame kraja prelaznog roka kada je taj klub u pitanju.

10:04 Stefano Sturaro uskoro napušta Juventus i seli se u Votford. Tako najavljuju mediji u Italiji. Navodno, Sturaro je već počeo da se oprašta od saigrača, dok klubovi rade na detaljima transfera.

9:58 Izgleda da su se zakomplikovali razgovori Napolija i Standarda za Giljerma Očou, pa je zato krenula ofanziva na Davida Ospinu. Mada, Napoli ima još gotovo tri sedmice da riješi ovo pitanje.

According to Sky Italia, Simon Mignolet is one of the goalkeeping options Napoli are exploring. The others are David Ospina and Guillermo Ochoa. #SerieATIM #SerieA #Calcio pic.twitter.com/ROUnKikoon — CALCIO SQUARE (@calcio_square) August 9, 2018

8:30 Napadač Arsenala Dani Velbek je blizu odlaska jer Emeri ne računa ozbiljno na njega. Zainteresovani su Sautempton i španska Valensija.

7:35 Kristijan Nerlinger, agent Džeroma Boatenga, danas ima zakazan sastanak sa Anterom Enrikeom, direktorom PSŽ-a. Francuski "Le Parisien" piše da je dogovor postignut.

Jerome Boateng has agreed a move to PSG, according to Le Parisien. Bayern Munich will receive around €45m. #FCBayern #PSG — Ronan Murphy (@swearimnotpaul) August 8, 2018

7:34 Poslije Ospine i Očoe, Napoli razmišlja i o Simonu Minjoleu, zaboravljenom golmanu Liverpula.

Minjole Foto: Reuters

7:33 Votford je ponudio 20.000.000 eura za vezistu Lila Tijaga Maju. Više detalja očekuje se danas.

7:30 Dobro došli na LIVE BLOG Vijesti posvećen ljetnjem fudalskom prelazom roku

