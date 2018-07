TRANSFERI UŽIVO: Godin na pragu Juventusa, Borusija želi Mandžukića, Anćeloti hoće Di Mariju

9:48 Inter bi pristao na ponudu Vulverhemptona za Portugalca Žoaa Marija, ali pod uslovom da engleski klub ponudi 27 miliona eura.

Njegov agent Žorž Mendeš ima dobru saradnju sa upravom "vukova", pa mediji širom Italije pišu da bi se dvije strane "dogovorile za dva minuta" ukoliko bi novi premijerligaš iskeširao traženi novac.

Vezista je proteklu polusezonu proveo na pozajmici u Vest Hemu, ali nije zadovoljio čelnike "čekićara".

Ukoliko se dvije strane dogovore, "neroazuri" će pokušati da dovedu Barelu iz Kaljarija na pozajmicu, uz opciju otkupljivanja ugovora na kraju sezone.

9:41 Novi premijerligaš, ekipa Fulama zainteresovana je za usluge Kevina Mbabua igrača Jang Bojsa, piše Sky.

Čelnici švajcarskog tima za Mbabua traže 10 miliona eura.

Mbabu je, inače, prošle sezone proglašen za najbržeg fudbalera, poslije igrača Reala Gareta Bejla.

9:33 Korijere delo Sport piše da italijanski stručnjak, Karlo Anćeloti želi da dovede Argentinca Anhela di Mariju u Napoli.

Ipak, problem bi predstavljala plata Argentinca, koji u Pari Sen Žermenu zarađuje 10 miliona eura godišnje.

Anćeloti i Di Marija su zajedno sarađivali u madridskom Realu. U tom periodu Di Marija je igrao fudbal života.

Ipak, ukoliko želi da ponovo sarađuje sa Anćelotijem, Di Marija će morati da smanji potraživanja.

9:24 Borusija Dortumnd želi da u svoje redove dovede hrvatskog reprezentativca Marija Mandžukića, piše Bild.

Dortmund want to sign Mario Mandžukić from Juventus as they have given up on the idea of signing Michy Batshuayi permanently. (Source: BILD) pic.twitter.com/Kf2MJTwjsx — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 17, 2018

"Milioneri" su odustali od dovođenja Mičija Bačuaija.

Tim sa Signal iduna parka takođe želi da dovede igrača Kristal Palasa, Vilfreda Zahu.

Čelnici njemačkog tima su Englezima novac plus njemačkog internacionalca Andrea Širlea.

9:16 Juventus je krenuo u jačanje defanzivne linije tima, a prvi pik Stare dame je urugvajski internacionalac Dijego Godin!

Tutomerkato prenosi da se Godin načelno dogovorio sa Juventusom. Čelnici prvaka Italije ponudili su mu trogodišnji ugovor po kojem bi u Italiji ostao do 2021. godine.

Motiv Urugvajca za prelazak u Torino je trofej Lige šampiona, koji je postao realnost nakon dolaska Kristijana Ronalda.

Ipak, nešto se pita i Atletiko. Kako Godinu ugovor ističe narednog ljeta, čelnici "merengesa" su mu ponudili novi sa istim uslovima koje je dobio do Juventusa.

Defanzivac Atletika je u Madrid stigao 2010. godine.

9:00 Trener Napolija, Karlo Anćeloti želi da u svoj tim dovede napadača Čelsija Mičija Bačuaijia, piše italijanski Sky.

Bačuaji je prethodnu polusezoneu proveo na pozajmici u Borusiji Dortmund.

8:56 Everton je zainteresovan da u svoje redove dovede igrača Bordoa Malkolma.

"Karamele" brazilskom krilu nude petogodišnju ugovor, po kojem bi zarađivao 80.000 funti nedjeljno.

Everton are in advanced talks to sign Malcom from Bordeaux for around £30m. (Source: SkySports) pic.twitter.com/rMlGtm4K7S — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 17, 2018

Za sjutra je zakazan sastanak vodećih ljudi Evertona i Bordoa, a na stolu je ponuda od 30 miliona funti.

8:44 Britanski Mirror u današnjem izdanju prenosi da se i Čelsi uključio u trku za golmana Rome, Alisona Bekera!

Iako su juče gotovo svi mediji prenijeli da je Liverpul favorit za dovođenje Brazilca, Čelsi se pojavio kao potencijalni kupac, nakon što je postalo jasno da će Tibo Kurtoa preći u madridski Real.

Liverpul je za Brazilca ponudio 70 miliona eura, ali je Roma podigla cijenu na čak 80 miliona evropskih novčanica, koliko je Česli voljan da plati.

Chelsea want to sign Allison to replace Thibaut Courtois but the Roma keeper would prefer to move to Liverpool because they can offer him Champions League football. (Source: Gazzetta dello Sport) pic.twitter.com/SY814AhpS7 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 17, 2018

Čeka nas velika borba engleskih premijerligaša za sjajnog čuvara mreže.

Mediji spekulišu i da je Čelsi zainteresovan za Petera Čeha i Kaspera Šmajhela.

8:37 Kolumbijski štoper Jeri Mina mogao bi da napusti Barselonu i pređe u Boku juniors.

Italijanski novinar i ekspert za transfere, Đanluka di Marcio kazao je da je tim sa "Bombonjere" zainteresovan da Kolumbijca dovede na jednogodišnju pozajmicu za 5 miliona eura, uz opciju otkupljivanja ugovora na kraju sezone.

Mina je blistao u dresu Kolumbije na ovogodišnjem Mundijalu. Tri puta se upisao u strijelce, pa je na sebe privukao pažnju mnogih klubova.

U Barselonu je došao u januarskom prelaznom roku, ali je klub sa "Nou Kampa" voljan da Mini dozvoli da promijeni sredinu.

8:20 Italijanski Tutosport donosi vijest da francuski reprezentativac Pol Pogba želi da napusti Mančester junajted i vrati se u Juventus.

Francuz je prije dvije godine iz redova Stare dame prešao u Mančester u transferu vrijednom 105 miliuna eura.

🇮🇹 📰 | Front page of Tuttosport:



There is CR7.

Pogba has called Juventus. The World Champion wants to return to Turin after they signed Cristiano.



"Ronaldo effect on the mercato" pic.twitter.com/QxWlgxmBOT — Arjun Pradeep (@IndianRegista) July 18, 2018

8:16 Dobro jutro! Budite danas uz portal "Vijesti" i pratite dešavanja u ljetnjem prelaznom roku.

