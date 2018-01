TRANSFERI UŽIVO: Gorecka u Bajernu, Gvardiola čestitao Junajtedu i Sančesu

16.05 Sautempton je ponudio 20 miliona eura Monaku za napadača Gvida Karilja, javlja francuski "RMC":

15.50 Bivši selektor Italije Ćezare Prandeli dobio je otkaz u Al Nasru iz Ujedinjenih arapskih emirata.

Sacked! Al Nasr have fired Italian boss Cesare Prandelli 👀https://t.co/xRXbTp1TLV — Sport360° (@Sport360) January 19, 2018

15.20 Votford, Njukasl, Sautempton i Bešiktas žele Islama Slimanija.

Napadač Lestera planira da ode iz kluba, u kome ima status rezerve, javlja "Skaj sports"..

14.55 Pep Gvardiola je, čestitao, Junajtedu i Sančesu, iako Murinjo nije potvrdio da je transfer završen.

"Koliko znam, Sančes je igrač Arsenala, koji ide u Junajtedu. Čestitam i njemu i Junajtedu", kazao je Gvardiola.

Mančester siti je dugo bio glavni kadnidat da dovede Čileanca.

Pep Guardiola on Alexis Sanchez "What I know right now is that Alexis is an @Arsenal player and I think he'll go to @ManUtd so congratulations to both of them." #SSN pic.twitter.com/raON4LF0cn — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 19, 2018

14.35 Žoze Murinjo nije potvrdio da je transfer Aleksisa Sančesa završen.

"Nema ništa novo, a nema potrebe da demantujem da postoji šansa. I Venger je to potvrdio. Ali, ništa novo se ne događa. Sančes je igrač Arsenala, a Mhitarjan Mančester junajted", kazao je Murinjo na današnjoj pres-konferenciji.

Jose Mourinho provides update on Manchester United's pursuit of Arsenal star Alexis Sanchezhttps://t.co/rhG3av8fOP pic.twitter.com/s8y5R6Wt1h — Mirror Football (@MirrorFootball) January 19, 2018

14.20 Totenhem je najbliži angažovanju talentovanog Malkoma iz Bordoa, javljaju brazilski mediji.

Transfer bi trebalo da iznosi 40 miliona funti, uz 10 miliona bonusa.

Tottenham are now closest to signing Malcolm from Bordeaux in a deal worth £40m + £10m add-ons. (Source: Esporte Futbol) pic.twitter.com/9ORs1mVZnu — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 19, 2018

13.50 Kristal Palas želi napadača Intera Edera.

12.52 Žestok napad predsjednika Liona na PSŽ. Opširnije ovdje.

12.50 Italijanski SPAL je ozvaničio dolazak Evertona Luisa iz Partizana.

11.50 Rudar je doveo veliko pojačanje u napadu. Stigao je Rodoljub Paunović, koji je u drugom dijelu prošle sezone igrao za Iskru i postigao 9 golova na 14 utakmica.

11.48 Napoli je zainteresovan za fudbalere Šahtjora Bernarda i Tajsona.

11.30 I Barselona čuva asove - juče je ugovor produžio Pike, danas Serđi Roberto. I njegova otkupna klauzula je 500 miliona eura.

11.25 Leon Gorecka, 22-godišnji vezista Šalkea, ide u Bajern na kraju sezone.

"Leon nas je obavijestio da želi da ide u Bajern. Direktor Bajerna Karl Hajnc Rumenige nam je potvrdio da će on obaviti ljekarske preglede", saopšteno je iz Šalkea.

Gorecka u Minhen ide kao slobodan igrač.

BREAKING: Schalke confirm that midfielder Leon Goretzka will join Bayern Munich in the summer pic.twitter.com/WSS3lIzYQ8 — B/R Football (@brfootball) January 19, 2018

11.20 - Nakon Otamendija, i Fernandinjo je produžio ugovor sa Mančester sitijem do 2020. godine,

10:56 Transferi Henrika Mhtarijana u Arsenal i Aleksisa Sančesa u Mančester junajted biće danas potvrđeni, piše Daily Mirror.

BREAKING: The Alexis Sánchez and Henrikh Mkhitaryan deals will be confirmed today. (Source: Daily Mirror) pic.twitter.com/bKkye3Rkou — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 19, 2018

10:55 Svonsi i Napoli zainteresovani su za igrača Ajaksa Amina Junesa.

10:15 Đanluka di Marcio piše da je Čelsi za Edina Džeka i Emersona Palmijerija ponudio Romi 50 miliona eura plus Mičija Bačuaiji, kojeg bi londosnki klub pozajmio Rimljanima.

Roma traži 65 miliona.

BREAKING: Chelsea have offered €50m for both Emerson Palmieri and Edin Džeko, plus Michy Batshuayi on loan, but Roma want €65m. (Source: @DiMarzio) pic.twitter.com/jGthb2zhBK — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 18, 2018

10:13 Juventus je zainteresovan za lijevog beka Arsenala Hektora Beljerina.

Tutosport piše da će Juve Arsenalu ponuditi 40 miliona funti za Španca.

Juventus are eyeing Arsenal right-back Héctor Bellerín and are planning a £40m summer raid for the right-back. (Source: Tuttosport) pic.twitter.com/89WhF6CfJB — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 18, 2018

10:11 Mančester junajted i Mančester siti zainteresovani su za Žana Mišela Serija, igrača Nice, piše Guaridan.

10:07 Jan Rovera, član omladinskog pogona Kadiza prešao je u Real Madrid.

Madrižani su u trci za potpis Rivere pobijedili Liverpul i Arsenal.

