TRANSFERI UŽIVO: Gotovo je - Sančes u Junajtedu, Mhitarjan u Arsenalu

22.15 GOTOVO JE - BBC javlja da je Henrik Mhitarjan prihvatio uslove u Arsenalu, što znači da Aleksis Sančes ide u Mančester junajted.

U pitanju je klasična trampa, nema doplate. Predstavljanje igrače obaviće se najkasnije u ponedjeljak.

EXCLUSIVE: Manchester United midfielder Henrikh Mkhitaryan agrees move to Arsenal in a deal that will see Gunners forward Alexis Sanchez go opposite way. It's a straight swap, no money involved. Paperwork complete, Mkhitaryan will undergo a medical over the next 2 days #MUFC #AFC

22.10 I Bajern želi Emrea Džana, javljaju engleski mediji.

Bayern Munich 'enter the race to sign Can' in bid to hijack Juventus and City moves for Liverpool midfielder

21.20 Iz Italije su stigle informacije da se Mateo Kovačić na ljeto vraća u Inter, a iz Reala je stigao odgovor da - nema šanse.

21.15 Sevilja želi Amina Junesa, otkrio je agent njemačkog reprezentativca iz Ajaksa.

El agente de Younes revela el interés del Sevilla

21.00 Direktor Dortmunda Hans Joakim Vacke je potvrdio da je stigla ponuda Arsenala za Pjera Emerika Obamejanga.

"Ne mogu da kažem koliko iznosi", rekao je Vacke.

Mediji prenose da je riječ o 50 miliona eura, i da je Borusija odbila.

20.45 Srpski internacionalac Slobodan Medojević (27) prešao je iz Ajntrahta u Darmštat.

Neuzugang Slobodan Medojevic streifte heute erstmals die #Lilien-Trainingskluft über. Eindrücke von seinen ersten Einheiten in Darmstadt gibt's im Video!

20.07 Dolazak Leona Gorecke na ljeto najvjerovatnije znači odlazak Artura Vidala iz Bajerna, piše Bild.

Za čileanskog vezistu se odavno interesuju Čelsi i Inter.

20.05 Izgleda da nema ništa od povratka Aleiša Vidala u Sevilju iz Barselone.

Diferencias importantes entre Sevilla y Barça por Aleix Vidal

19.05 Urugvajac Gustavo Pojet novi je trener Bordoa.

Pojet, bivši as Saragose, Čelsija i Totenhema, vodio je Sanderlend, Brajton i Betis, a posljednji klub bio mu je kineski Šangaj Šenhua.

Breaking | Gus Poyet appointed as Bordeaux manager.

19.02 "Dejli mejl" javlja da će Aleksis Sančes večeras doputovati u Mančester.

Alexis Sanchez is expected to arrive at Manchester United's training ground this evening after completing a £35M move from Arsenal

18.55 I Arsen Venger je kazao da će se u naredna dva dana znati da li Aleksis Sančes ide iz Arsenala u Mančester junajted.

"Aleksis ide, ako dođe Mhitarjan. Biće sve jasno za 48 sati najkasnije", kazao je Venger.

Mediji najavljuju i dolazak Pjera Emerika Obamejanga.

"Tu nema ništa novo. On nije u timu Borusije iz drugih razloga, a ne zbog transfera", rekao je Venger.

18.20 Najbolji fudbaler Dečića Ivan Racković novi je igrač Rudara. Racković je u prvom dijelu sezone odigrao 19 mečeva za tim iz Tuzi i postigao četiri gola.

18:15 Žoze Murinjo je potvrdio da je Aleksis Sančes na putu ka Mančester junajtedu.

"Mislim da dolazi, ubijeđen sam da dolazi, ali još nemam informaciju. Nešto će se dogoditi ubrzo", rekao je Murinjo, nakon meča sa Barnlijem.

17.35 Iz Španije stižu vijesti da je Serhio Ramos tražio od Florentina Peresa da kupi Leonarda Bonućija. Kapiten Reala smatra da bi njih dvojica bili sjajan tandem u odbrani.

17.00 Borusija Dortmund traži napadača, kao zamjenu za Pjera Emerika Obamejanga.

Duvan Zapata iz Sampdorije je jedan od kandidata, ali je meta broj jedan Miči Bašuaji iz Čelsija, javlja novinar italijanskog "Skaja" Đanluka di Marcio.

16.15 Mišel Prudom neće biti trener Bordoa, javili su francuski mediji. Ozbiljan kandidat da dođe na klupu Žirondinaca je Siniša Mihajlović.

Michel Preud'homme ne sera pas le nouvel entraîneur de Bordeaux

15.30 Italijanski mediji javljaju da bi Mateo Kovačić na ljeto mogao da se vrati iz Reala u Inter.

Hrvatski vezista nije se izborio za status prvotimca u Madridu, a španski mediji ga u posljednje vrijeme žestoko kritikuju svaki put kada zaigra...

14.35 Mikel Arteta je jedan od kandidata da zamijeni Arsena Vengera na klupi Arsenala, javljaju engleski mediji.

Arteta je bio igrač "tobdžija" od 2011. do 2016, a sada se kali u stručnom štabu Pepa Gvardiole. Njegova filozifija se uklapa u stil igre koju više od dvije decenije forsira Venger.

Francuz neće, međutim, brzo iz Londona, ostaje još najmanje sezonu...

Mikel Arteta se postula como uno de los posibles sucesores de Wenger en el Arsenal

14.10 Rafinja Alkantara je dogovorio dolazak u Inter, potvrdio je njegov otac Mazinjo, bivši brazilski reprezentativac.

#FCB | Mazinho confirma la cesión de Rafinha al Inter de Milán

14.05 Australijski mediji javljaju da je Roberto Manćini glavni kandidat da bude selektor fudbalskog tima te zemlje na šampionatu svijeta u Rusiji.

Manćini je trenutno na klupi Zenita, ali mu to neće biti prepreka, ako se dogovori sa predsjednikom Fudbalskog saveza Australije Dejvidom Galopom.

Galop će već sjutra razgovarati sa Manćinijem, ubijeđeni su mediji.

13.15 Barselona je izdala saopštenje u kome demantuje da postoji bilo kakav dogovor sa Antoanom Grizmanom oko transfera na ljeto.

"Kategorički demantuje navode medija. Izražavamo puno poštovanje prema Atletiko Madridu", navodi se u saopštenju Barselone.

Više medija javilo je danas da je transfer Francuza iz Madrida u Barselonu dogovoren, te da će on nositi dres sa brojem 7.

COMUNICADO OFICIAL del FC Barcelona | El club niega rotundamente que exista algún tipo de vinculación con Griezmann, jugador del Atlético de Madrid.

12:37 Mančester junajted i PSŽ su zainteresovani za Lsanu Dijaru, piše Le Parisien. Bivši igrač Real Madrida, Čelsija, Arsenala i Porsmuta slobodan je igrač nakon što je napustio Al Džaziru prošlog mjeseca.

11:40 Kevin de Brujne potpisae novi ugovor sa Mančester sitijem, po kojem će zarađivati više od dosadašnjih 260.000 funti nedjeljno.

11.12 Čileanac Aleksis Sančes danas bi trebalo da obavi medicinske preglede u Mančesteru, tvrdi Daily Mirror.

BREAKING: Alexis Sánchez is set to have his Manchester United medical today after a dramatic breakthrough in negotiations late last night. (Source: Daily Mirror)

11:00 Barselona je broj sedam rezervisala za Antoana Grizmana, piše Sport.

Napad lidera Primere na Francuza očekuje se na ljeto, kada će Katalonci aktivirati otkupnu klauzulu od 100 miliona eura.

Iako je prvobitno planirano da sedmicu zaduži Kutinjo, Brazilcu je dodijeljen dres sa brojem 14, koji je do ove sezone nosio Maskerano.

10:08 Napadač Rome Edin Džeko navodno je dogovorio lične uslove sa Čelsijem. Prema pisanju italijanskih medija problem predstavlja cijena. Čelsi nudi 25 miliona plus Bačuaija, a Roma traži 35, tačnije 30, a ostalo bi bili bonusi.

10:02 Srpski reprezentativac, Jagoš Vuković pojačaće Veronu. On stiže na pozajmicu iz Olimpijakosa, sa opcijom otkupa njegovog ugovora za 2,5 miliona eura.

9:38 Brajton je oborio rekord kada su transferi u pitanju - Jirgen Lokadija novi je igrač "galebova".

Za usluge dosadašnjeg napadača PSV Ajndhovena, Brajton je platio 16 miliona eura.

