TRANSFERI UŽIVO: Grof cilja ruske reprezentativce, povratak Pelea

19:11 Senegalac Diafra Sako bi iz Vest Hema trebalo da pređe u francuski Ren. "Čekićari" će 28-godišnjeg napadača dati na pozajmicu sa opcijom otkupa na ljeto. Sako je odigrao 16 utakmica u Premiejr ligi i učinak mu je dva gola i asistencija.

18.35 Švedski defanzivac Andreas Grankvist vratiće se na ljeto u domovinu, iako mu Krasnodar nudi dvogodišnji ugovor prema kojem bi zaradio 7,4 miliona eura. Grankvist je ove sezone nastupio u 19 utakmica ruske Premijer lige i postigao je gol, a novi ugovor 32-godišnji igrač je odbio zbog želje članova porodice. On će od ljeta igrati za Helsingborg u kojem ga po okončanju igračke karijere čeka mjesto sportskog direktora.

17:25 Srpski reprezentativac Nemanja Gudelj novi je član najvećeg kineskog kluba, Gvangžu Evergrandea. Srpski vezsita doveden je iz Tjanđina na insistiranje trenera Evergarandea, Fabija Kanavara.

Gudelj je prošle godine iz Ajaks aprešao u Tjanđin, ali je imao problema sa povredama i u 20 nastupa je postigao samo gol. Odigrao je 22 utakmice za "orlove".

16:42 Vest Hem je povredom Endija Kerola ostao bez napadača, pa "čekićari" traže zamjenu. Izbor je pao na bivšeg italijanskog reprezentativca Gracijana Pelea. Vest Hem je ušao u pregovore sa kineskim Šandon Lunenom za koji nastupa 32-godišnji napadač. Pele je prije odlaska u Kinu sa uspjehom igrao za Sautempton.

15:46 Štutgart je otpustio trenera Hanesa Volfa, nakon višesatnog zasijedanja uprave "švaba" poslije poraza od Šalkea (2:0). Volf se jutros oprostio od igrača u bazi Štutgarta, objavio je zvanični sajt tog kluba.

"Švabe" će narednih dana biti u potrazi za novim šefom struke, kojem predstoji težak zadatak u očuvanju statusa prvoligaša. Štutgart je 15. sa 20 bodova.

15:19 Crnogorskom treneru Miodragu-Grofu Božoviću sjajno ide u Rusiji, pošto je nejgov Arsenal prijetnbo iznenadio u prvom diejlu ruske Premijer lige. To je podiglo i apetite "oružara" koji žele da iskoriste sjajne odnose Grofa i ruskih reprezentativaca iz Zenita Artjoma Dzjube i Ivana Novoseljceva.

"Tačno je da želimo tu dvojicu sjajnih igrača i u kontaktu smo. I oni žele da igraju kako bi se izborili za mjesto u selekciji Rusije na ovogodišnjem Mundijalu", kazao je Božović.

15.02 Mateo Politano, vezista Sasuola na cijeni je u Italiji, pošto se vodeći dvojac Serije A bori za njegov angažman. Juventus nudi 25 miliona za 24-godišnjeg vezistu, a Napoli daje 16 miliona ali u transfer želi da uključi i pozajmicu veziste Adama Una na godinu i po.

12.07 I Real prati Sergeja Milinkovića-Savića, koji će biti jedna od najvećih zvijezda ljetnjeg prelaznog roka.

Mančester siti i Junajted su bacili oko na vezistu Lacija, a navodno je PSŽ ponudio 170 miliona eura.

Predsjednik Lacija Klaudio Lotito je rekao da SMS nije na prodaju.

12.01 Ako Antonio Konte ode iz Čelsija na kraju sezone, na njegovo mjesto mogao bi da dođe Luis Enrike, prenose engleski mediji.

Former Barcelona boss Enrique in line for Chelsea job as Conte's ongoing feud with board leaves his position in doubt https://t.co/aV6kqsM9e4 pic.twitter.com/0Okmt8M3Uj