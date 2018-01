TRANSFERI UŽIVO: Gvardiola uzima defanzivca iz Barselone, Venger odustao od Sančesa

14.00 Neobičan transfer je blizu realizacije. O čemu se radi, pročitajte ovdje.

13.42 Arsenal je u završnoj fazi pregovora oko transfera grčkog defanzivca 20-godišnjeg Konstantinosa Mavropanosa iz Janjine, javlja "Skaj".

BREAKING: Arsenal in advanced talks to sign Greek defender Konstantinos Mavropanos from PAS Giannina, according to Sky sources. #SSN

13.40 "Miror" javlja da se Arsen Venger pomirio sa odlaskom Aleksisa Sančesa, ali da traži od čelnika kluba da mu u januaru nađu zamjenu.

Arsène Wenger has opened the door to selling Alexis Sánchez this month if Arsenal can buy a replacement. (Source: Daily Mirror) pic.twitter.com/CsTAFnb1dy