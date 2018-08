TRANSFERI UŽIVO Hrvatski as na meti Sevilje, Barselona dovela Senegalca, Abidal negira sastanak sa Pogbom

14.30 Lester će do 9. avgusta pokušati da dovede Adnana Januzaja iz Real Sosijedada.

14.16 Ante Rebić se dovodio u vezu sa Mančester junajtedom nakon sjajnog nastupa na Mundijalu, ali je to bila samo spekulacija,

Mnogo realnija priča je sa Seviljom, koja želi 24-godišnjeg hrvatskog reprezentativca iz Frankfurta.

14.15 Fiorentina i Everton su u završnoj fazi pregovora oko pozajmice Kevina Miraljasa.

13.30 Dortmund, Leverkuzen i Everton prate 20-godišnjeg vezistu Flamenga - Paketu, javljaju brazilski mediji.

12.55 Iz Španije stižu informacije da Sevilja traži fudbalera Crvene zvezde Nemanju Radonjića i da nudi devet miliona eura.

12.45 Iznenađenje - Barselona će danas završiti transfer Senegalca Muse Vagea iz belgijskog Eupena.

Vage ima samo 19 godina, igra na poziciji desnog beka. Pažnju Barse skrenuo je na Mundijalu u Rusiji.

Plan je da se razvija u B timu i da po potrebi bude priključen najjačem sastavu.

12.32 Gonzalo Iguain je prošao medicinske preglede u Milanu.

12.30 Votford je blizu da dovede Paka Alkasera, napadača Barselone, na jednogodišnju pozajmicu.

12.10 Juve je doveo i 20-godišnjeg Idrisu Turea, vezistu iz Verdera.

11.50 Nakon što je doveo Gonzala Iguaina i Matiju Kaldaru iz Juventusa, Leonardo, sportski direktor Milana, pokušaće da angažuje i Brazilca Bernarda iz Šahtjora.

