TRANSFERI UŽIVO: I Čelsi razmišlja o Ronaldu, Van Persi ide iz Istanbula, Francuzi došli po Boaćija

22.15 - Bastijan Švajnštajger je blizu dogovora sa Čikagom da produži ugovor na još jednu sezonu, javljaju američki mediji.

Legendarni Njemac pominjao se čak kao i potencijalno pojačanje Partizana.

Source: Negotiations between Bastian Schweinsteiger and the Chicago Fire are progressing positively. Sounds like a deal will get done to bring the German back to Chicago this season. Details to follow. — Sam Stejskal (@samstejskal) January 3, 2018

21.25 Fudbaleri PSŽ-a počeli su sa treninzima, nakon božićne i novogodišnje pauze. Izostao je samo Havijer Pastore.

Da li to znači da je Argentinac još bliži odlasku iz Pariza i dolasku u Inter.

"Nikakvog kontakta sa Interom nije bilo", rekao je njegov agent Marselo Simonjan.

20.15 LA Galaksi je produžio ugovor sa Ešlijem Kolom, na još godinu.

📝 DEAL DONE: LA Galaxy have re-signed Ashley Cole on a one-year contract. (Source: @LAGalaxy) pic.twitter.com/4DnRlcvFnu — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 3, 2018

19.40 U moru spekulacija oko budućnosti Kristijana Ronalda pojavila se još jedna - navodno i Čelsi je u igri da dovede Portugalca.

Tako javlja španski "Don Balon".

Ronaldo je, kako su prije nekoliko dana javili engleski mediji, tražio od čelnika Reala da mu otkupnu klauzulu smanji na 100 miliona eura.

To je cifra koja je prihvatljiva i za Čelsi, i za Pari sen Žermen, i za Mančester junajted...

19.35 Kaljari je zatražio od Porta da uzme Meksikanca Migela Lajuna na pozajmicu do kraja sezone, sa mogućnošću otkupa za sedam miliona eura.

Lajun ima iskustva iz Italije, kratko je 2010. godine igrao u Atalanti, kasnije za Granadu i Votford.

19.30 Emre Džan neće napustiti Liverpul u januaru, tvrdi njemački "Skaj", uprkos interesovanju Juventusa, koje traje dugo.

Da li će Hari Kejn biti novi Realov "galaktiko"? O tome je danas pričao Maurisio Poketino.

18.15 Robin van Persi (34) želi da ide iz Fenerbahčea, jer se ne uklapa u planove trenera Ajkuta Kočamana.

Van Persijev agent Kes Vos je u Istanbulu na pregovorima oko raskida saradnje i finansijskim posljedicama.

Bivši reprezentativac Holandije i as Mančester junajteda ima ugovor do kraja sezone. Vjerovatno će se vratiti u Fejnord.

Robin van Persie négocie son départ avec Fenerbahçe afin de revenir dès cet hiver au Feyenoord Rotterdam https://t.co/45j3LlzKC5 pic.twitter.com/HNefs1znYy — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 3, 2018

18.00 Iz Šalkea je stigla potvrda - mladi Hrvat Marko Pjaca dolazi na pozajmicu iz Juventusa.

Dogovor je prolongiralo interesovanje Volfsburga, ali tim iz Gelzenkirhena je uvijek bio broj jedan.

"Dobili smo potvrdu iz Juventusa. Pjaca dolazi sjutra na ljekarske preglede", kazao je direktor Šalkea Kristijan Hajdel.

17.20 Dok cijeli svijet čeka transfer Filipea Kutinja u Barselonu, trener katalonskog kluba Ernesto Valverde je zakopčan do grla.

"Kutinjo je igrač drugog kluba i zbog poštovanja prema njemu i njegovom klubu, neću reći ni riječ", rekao je Valverde na današnjoj pres konferenciji.

17.15 Fenerbahče zove Olivijea Žirua, javljaju turski mediji.

Francuz je od prvotimca postao džoker Arsenala, a u Turskoj bi bio dočekan kao božanstvo.

16.54 Eduardo da Silva, bivši hrvatski reprezentativac, as Dinama i Arsenala, potpisaće ugovor sa Legijom iz Varšave.

Posljednji Eduardov klub bio je Atletiko Paranaense. Očekuje se da će mu se narednih dana u Legiji pridružiti Marko Vešović.

.@EduardoDaSilva former player of clubs such as @Arsenal, @FCShakhtar and @gnkdinamo will undergo medical tests, after which he will sign a contract with Legia!

More information: https://t.co/0c7EFLwRx4 pic.twitter.com/kHxPefrY5v — Legia Warsaw (@LegiaWarsawEN) January 3, 2018

16.34 Ren i Crvena zvezda su u intezivnim pregovorima oko transfera Ričmonda Boaćija.

Navodno, francuski klub nudi sedam, beogradski traži osam miliona eura.

Boaći, s druge strane, želi 1,25 miliona eura godišnje.

Mercato : Rennes négocie en Serbie pour un attaquant ! https://t.co/WzElwM13IH pic.twitter.com/c8uNmRak2b — Foot01.com (@Foot01_com) January 3, 2018

16.20 Inter je navodno zainteresovan da pošalje ponudu Totenhemu za Argentinca Erika Lamelu.

Veza je Valter Sabatini, direktor Intera, koji je Lamelu svojevremno doveo u Romu.

Lamela je pauzirao godinu zbog teške povrede, a nakon oporavka nema veliku minutažu kod Poketina.

Zinedin Zidan govorio je o svojoj budućnosti na klupi Reala.

15.30 Brazilac Žo (30), nekadašnji talenat Mančester sitija, preselio se iz Korintijansa u Nagoju.

Transfer je iznosio 11 miliona eura, što je japanski rekord.

14.55 Barselona još nije poslala zvaničnu, veću ponudu Liverpulu za brazilskog reprezentativca Filipea Kutinja, prenijeli su danas britanski mediji.

Navodi se da je 25-godišnji Kutinjo prioritet za Barselonu i očekuje se da se to u što skorije vreme desi. Fudbaler nije krio nezadovoljstvo što nije pušten da ode.

Liverpul je prije početka sezone odbio tri ponude, kao i zahtjev za transfer brazilskog fudbalera.

Posljednja ponuda Barselone iznosila je 118 miliona funti, uključujući i 30 koliko je planirano za bonuse ako Kutinjo eventualno bude najbolji igrač svijeta u izboru Fife ili slično.

Liverpul ne želi da se potencijalni transfer pretvori u javnu debatu. Ipak, saga oko njegovog odlaska traje mjesecima i još je nepoznat ishod.

Fredi Adu, nekadašnji vunderkind, ide u Švedsku.

14.35 Trener Viljareala Havi Kaljeha je potvrdio da je transfer Sedrika Bakambua u kineski Peking Guan završena stvar.

Kinezi su za korpulentnog napadača platiti 40 miliona eura, koliko iznosi njegova otkupna klauzula.

Neobičan transfer je blizu realizacije.

13.42 Arsenal je u završnoj fazi pregovora oko transfera grčkog defanzivca 20-godišnjeg Konstantinosa Mavropanosa iz Janjine, javlja "Skaj".

BREAKING: Arsenal in advanced talks to sign Greek defender Konstantinos Mavropanos from PAS Giannina, according to Sky sources. #SSN — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 3, 2018

13.40 "Miror" javlja da se Arsen Venger pomirio sa odlaskom Aleksisa Sančesa, ali da traži od čelnika kluba da mu u januaru nađu zamjenu.

Arsène Wenger has opened the door to selling Alexis Sánchez this month if Arsenal can buy a replacement. (Source: Daily Mirror) pic.twitter.com/CsTAFnb1dy — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 3, 2018

13.22 Engleski mediji javljaju da je Mančester siti ponudio ugovor Samuelu Umtitiju, defanzivcu Barselone.

Otkupna klauzula francuskog reprezentativca je "samo" 60 miliona eura, što je prihvatljiva suma za Pepa Gvardiolu, a ako Umtiti bude želio da dođe u Englesku, Barselona ne bi mogla da ga zadrži.

Kako javljaju mediji, Umtiti je tražio nekoliko dana da razmisli šta da radi.

Man City and Barcelona 'hold talks' over £50m transfer https://t.co/o48O1fXElW pic.twitter.com/EuuqUSjAAr — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 3, 2018

13.20 Lusijano Vijeto je doputovao u Valensiju na potpis ugovora. Atletiko će ga pozajmiti do kraja sezone, ali se vjerovatno neće vraćati u Madrid.

Vietto llega a Valencia para ultimar su fichaje https://t.co/8P8kC4TIZC pic.twitter.com/2qdFNLRCDZ — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 3, 2018

12.05 Mnogi igrači žele da promijene klub kako bi bili u konkurenciji za sastav svoje reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Među njima je srpski reprezentativac Nikola Maksimović, koji bi iz Napolija mogao da ode u Milan.

11.40 Zaboravljeni argentinski as Niko Gaitan bi mogao da se preseli u Englesku. Vest Hem, Everton, Kristal Palas i Sautempton su voljni da ga dovedu iz Atletiko Madrida.

11.30 - Manuel Lokateli je bio apsolutni hit prošle sezone, ali ove godine za njega nema mjesta u Milanu. Žele ga Fiorentina, SPAL i Torino.

10.23 Fenjeraš Serije A, Benevento, pokušaće da ojača tim kako bi sačuvao prvoligaški status. Na medicinske preglede stigao je Sandro, nekadašnji reprezentativac Brazila, bivši član Totenhema i Kvins Park Rendžersa.

10.20 Napadač Nice Mario Baloteli mogao bi da pojača Napoli, ali tek na ljeto. Italijanski mediji prenose da Napoli traži pojačanje u napadu, a da trener Mauricija Sarija potencira Balotelija, kojem ugovor sa francuskim prvoligašem ističe na kraju sezone.

Baloteli je na 49 utakmica u dresu Nice postigao 33 gola.

Navodno interesovanje za reprezentativca Italije pokazuje i Torino.

