TRANSFERI UŽIVO Iguain konačno pristao, Pep poslao Murića u Holandiju, Interov san je Modrić

15.40 "Gazeta delo sport" je javila da je Gonzalo Iguain prihvatio pozajmicu iz Juventusa u Milan, te da je posao blizu završetka.

Pregovara se sada oko plate - Iguain traži devet miliona, Milan daje 7,5.

15.25 PSŽ je ponudio Adrijenu Rabiou novi, znatno bolji ugovor da bi ga zadržao u klubu.

Navodno, Rabio bi novim ugovorom zarađivao 500 hiljada eura mjesečno.

El ofertón del PSG a Rabiot para renovar

14.30 Nekadašnji francuski reprezentativac Pjer Andre Žinjak je odbio ponudu Monaka, jer želi da karijeru završi u meksičkom Tigresu.

13.30 Zvanično - Crnogorski golman Arijanet Murić narednu sezonu provešće u holandskoj NAC Bredi, kao pozajmljen igrač Mančester sitija.

All the best to Aro Muric who will join NAC Breda on a season long loan!

13.05 Lućano Spaleti je produžio ugovor sa Interom do 2021. godine, javljaju italijanski mediji. Vijest još nije zvanična.

Coach Luciano Spalletti will reportedly sign a new three-year contract with the club before the start of the season

13.00 Pol Pogba je večerao sa direktorom Barselone. Opširnije ovdje.

12:21 Mladi reprezentativac Engleske Ronaldo Vijeira prešao je iz Lidsa u Sampdoriju. Tim iz Đenove je za angažovanje 20-godišnjeg fudbalera izdvojio oko 10 miliona eura.

11.40 Mančester junajted je ponudio 60 miliona eura za Matea Kovačića, ali je hrvatski reprezentativac odbio da ide na Old traford, javlja Marka.

11.35 Izgledalo je juče da je sve gotovo, ali izgleda da nije, a pitanje je da li će i biti - Gonzalo Iguain nije pristao da bude pozajmljen Milanu, javljaju italijanski mediji.

"Korijere delo sport" tvrdi da Pipita smatra da igrač njegovog kalibra ne zaslužuje pozajmicu, sa mogućnošću otkupa ugovora, već samo transfer.

Milan, međutim, ne može ovog ljeta da plati obeštećenje Juventusu, već samo 18 miliona eura za pozajmicu... Čeka se rasplet.

#Higuain adesso frena: non accetta il prestito per un anno

11.30 Valensija je ponudila 50 miliona PSŽ-u za Gonsala Guedeša, ali klub iz Pariza traži 10 miliona više.

Gonçalo Guedes vale.. ¡60 millones de euros!

https://t.co/AghNoFO4Co — AS (@diarioas) August 1, 2018

11.10 Zvanično - Lacio je predstavio Milana Badelja i Hoakina Koreu.

OFFICIAL: Lazio sign Joaquín Correa & Milan Badelj

11.05 Everton je potvrdio dolazak Lukasa Dinja iz Barselone.

BREAKING: Everton confirm the signing of Lucas Digne from Barcelona

10.40 Tijeri Anri je na korak od preuzimanja selektorske funkcije u reprezentaciji Egipta, javljaju svjetski mediji.

9:50 Žoze Murinjo nikada nije bio bliži izlaznim vratima Mančester junajteda. Ostrvski mediji navode da je uprava "đavola" nezadovoljna ponašanjem Portugalca i da će iskoristiti prvu priliku, tačnije prve slabe rezultate, da mu se zahvali na saradnji.

If Jose Mourinho heads for the exit, #MUFC want Zinedine Zidane to replace him.

It's the gossip. ⤵️ https://t.co/BwVQjWJaWM pic.twitter.com/ca2IUqKcgN — BBC Sport (@BBCSport) August 1, 2018

Murinjo sa Mančester junajtedom ima ugovor do juna 2019. godine. Mediji već znaju i ko će ga naslijediti - u pitanju je doskorašnji trener Real Madrida Zinedin Zidan.

8:04 Inter u svoje redove želi najboljeg igrača Svjetskog prvenstva u Rusiji Luku Modrića. Italijanski mediji prenose da je fantastični Hrvat prva opcija za vezni red tima iz Milana.

Inter već dugo pregovara sa Bajernom o angažovanju Artura Vidala, ali je sada prva želja "nero-azura" fudbaler Real Madrida.

