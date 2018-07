TRANSFERI UŽIVO Iguain u Milanu, Bonući u Juventusu, Vrsaljko i Vidal u Interu

22.25 Priča oko transfera Roberta Levandovskog je završena.

"Robert ne ide ni za 150 miliona eura. To mu je rečeno. Mi nismo kao klubovi koji su spremni da puste igrača čim dođe dobra ponuda", kazao je predsjednik Bajerna Karl Hajnc Rumenige.

22.15 Atletiko je Vrsaljka pustio, jer je doveo Kolumbijca Santjaga Arijasa iz PSV-a.

22.10 Zvanično - Šime Vrsaljko je novi igrač Intera.

Hrvat je došao na pozajmicu iz Atletika, sa mogućnošću otkupa ugovora.

20:16 Miči Batšuaji će ostati u Čelziju. Francuski RMC Sport javlja da je belgijski napadač razgovarao sa novim trenerom Čelsija, Mauricijom Sarijem koji mu je navodno poručio da ozbiljno računa na njega.

Spekulisalo se da će Belgijanac napustiti Čelsi, a kao moguća destinacija se pominjala Valensija.

20:13 Dosadašnji fudbaler Šalkea Benedikt Hevedes od danas je novi igrač moskovske Lokomotive. Hevedes, koji je prošlu sezonu proveo na pozajmici u Juventusu, potpisao je četvorogodišnji ugovor s ruskim šampionom.

19:38 Novo pojačanje Sitija je 21-ogodišnji Holanđanin, Filip Sandler.

On je u "nebeskoplave" iz Mančestera stigao iz Cvolea, za 2,6 miliona funti.

City are delighted to confirm the signing of Dutch defender Philippe Sandler. #WelcomePhilippe https://t.co/P3ogNBKr5D — Manchester City (@ManCity) July 31, 2018

18.43 Najskuplji golman svih vremena, 25-godišnji Brazilac Alison, koji je prošlog mjeseca za 75 miliona eura prešao iz Rome u Liverpul, odradio je danas prvi trening sa "redsima", nakon produženog odmora zbog Mundijala.

Liverpool's £65m world record signing Alisson launches into action as he trains with new team-mates https://t.co/YxWPKpIVX2 — MailOnline Sport (@MailSport) July 31, 2018

18.30 Mladi vezista Arsenala, 18-godišnji Emil Smit Roui, toliko je oduševio golom na prijateljskom meču protiv Atletiko Madrida, da su mu "tobdžije" dale dugoročni ugovor.

17.50 Everton želi Markosa Roha, a Mančester junajted je, navodno, spreman da ga proda za 30 miliona eura.

#Everton want 28-year-old #ManUnited and Argentina defender Marcos Rojo, who has been told he can leave for £30m. pic.twitter.com/3LxZvCzDIv — Sarmed Everton (@sarmedlawer) July 31, 2018

Problem su, međutim, primanja argentinskog defanzivca - na "Old trafordu" zarađuje 120 hiljada funti nedjeljno, što je suma koju Everton ne može da mu obeća.

Pregovori se nastavljaju...

17.20 Čileanac Arturo Vidal, vezista Bajerna, veoma je blizu selidbe u Inter.

Kako piše "Gazeta delo sport", bavarski i milanski klub najbliži su dogovoru o pozajmici, s obavezom otkupa ugovora.

Inter bi tako narednog ljeta trebalo da isplati Bavarcima oko 20 miliona eura.

Bajern je prvobitno tražio 30 miliona, što je bilo previše za Inter.

Vidal ima 31 godinu, a prije Intera je nastupao za Kolo-Kolo, Bajer Leverkuzen i Juventus.

16.30 Čelnici Juventusa Bepe Marota i Fabio Paratići razgovaraju sa Leonardom, sportskim direktorom Milana.

Očekuje se da će do kraja dana ozvaničiti dva velika posla. Gonzalo Iguain i Matija Kaldara preseliće se u Milan, a Leonardo Bonući će se vratiti u Juve.

15.35 Roma je ponudila 18 miliona eura i Dijega Perotija za Milanovog Španca Susa.

14.50 Lacio želi napadača Lukasa Peresa, a Arsenal traži sedam miliona funti.

14.05 Čelsi je pitao čelnike Lacija - koliko košta Sergej Milinković-Savić?

13.25 Luka Đorđević, crnogorski reprezentativac, blizu je transfera u CSKA iz Moskve.

Đorđević neće ostati u Zenitu, a CSKA se pojavio kao opcija, jer nije došlo do transfera Urugvajca Abela Fernandesa iz Hala.

13.15 Nekada veliki njemački talenat Maks Mejer karijeru će nastaviti u Kristal Palasu. Dolazi kao slobodan igrač iz Šalkea.

Max Meyer could be on his way to Crystal Palace ahead of the new season. He's available on a free transfer. (Source: Sky Sports) pic.twitter.com/BANCMBopvP — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 31, 2018

13.00 Atletiko je predstavio Želsona Martinsa, pojačanje iz Sportinga.

12.40 "Tajms" piše da je Čelsi ponudio Ngolu Kanteu najveći ugovor u klubu da bi produžio ugovor.

Navodno, Kante bi mogao da zarađuje 325 hiljada eura nedjeljno, što je za 75 hiljada više i od Edena Azara.

Za Kantea se intezivno interesuje PSŽ.

Mercato : Un contrat stratosphérique pour N'Golo Kanté à Chelsea ? https://t.co/JztzaZae7B — France Football (@francefootball) July 31, 2018

12.30 Bešiktaš i Fenerbahče žele da dovedu napadača Divoka Origija na pozajmicu iz Liverpula.

Liverpool striker Divock Origi is wanted on loan by Besiktas and Fenerbahce.(Source: talkSPORT) pic.twitter.com/cKPEHyl5bk — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 31, 2018

12.22 Nekadašnji srpski reprezentativac, 34-godišnji Milan Biševac, potpisao je za Dudelanž iz Luksemburga.

Biševac je u karijeri igrao i za Lion i za PSŽ.

F91 holt Bisevac https://t.co/gR3sje7FaS — F91 Diddeleng (@F91Diddeleng) July 30, 2018

12.20 Čelsi i Inter počeli su pregovore oko transfera Urugvajca Matijasa Vesina iz Milana u London, javljaju engleski mediji.

Chelsea have have opened talks with Inter Milan about their Uruguay midfielder Matias Vecino. (Source: Evening Standard) pic.twitter.com/N3BvD3c7WE — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 31, 2018

11.55 Žoao Filipe - Žota, nova zvijezda portugalskog fudbala, blistao je na Evropskom prvenstvu za igrače do 19 godina.

Žota će sada biti kandidat i za prvi tim Benfike, koja je u njegov ugovor upisala otkupnu klauzulu od 40 miliona eura.

11.40 Mino Rajola nudi Napoliju Moaza Kina, jednog od najtalentovanijih italijanskih fudbalera.

Kin je član Juventusa, rođen je 2000. godine, debitovao je za prvi tim, ali potrebna mu je veća minutaža. Juve traži 20 miliona eura.

11.25 Arsenal neće odustati od Osmana Dembelea, tvrdi "The Sun".

Dembele se nije naigrao prošle sezone, sada je dobio konkurenciju i u Malkomu, pa Unai Emeri navodno želi to da iskoristi.

11.20 Juventus i Milan dogovorili su veliki posao u prelaznom roku. Opširnije čitajte ovdje.

10:21 Trener Real Madrida Julen Lopetegi ističe da je Garet Bejl "veoma srećan" u Madridu i da je pravi čovjek koji će predvoditi tim nakon odlaska Kristijana Ronalda.

Mediji takođe prenose da je "kraljevski klub" spreman da Velšaninu ponudi novi unosan ugovor.

Real Madrid boss Julen Lopetegui has backed “outstanding” Gareth Bale to fill Cristiano Ronaldo's void at the Santiago Bernabeu. ⚪️#RMCF #LaLiga #ICC2018 pic.twitter.com/MACtFgKuI6 — Goal (@goal) July 31, 2018

9:48 Jirgen Klop kazao je Liverpul ne mora naći zamjenu Filipeu Kutinju.

"Ne možete zamijeniti Kutinja istim tipom igrača. On je Filip Kutinjo. Ima specifičan način igre, taktički je vanserijski igrač, može da igra kao krilo, kao 'desetka', 'osmica'... zaista je sjajan. Ne želim da neko od mojih igrača dođe u situaciju da ih nazivaju nečijom zamjenom", kazao je Njemac.

“You cannot replace Phil Coutinho with exactly the same kind of player."



Klopp has spoken👇https://t.co/2DiSG0Hl9C pic.twitter.com/QqbMEWjLlF — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) July 31, 2018

9:23 Inter je postigao dogovor sa madridskim Atletikom kada je u pitanju prelazak Šime Vrsaljka u italijanski klub, tvrdi italijanski Skaj sport.

Inter će navodno isplatiti Atletiku 6,5 miliona eura za jednogodišnju pozajmicu, kao i 500.000 eura bonusa. Italijanski klub će imati opciju otkupa Vrsaljkovog ugovora narednog ljeta za dodatnih 17,5 miliona eura.

Bek hrvatske reprezentacije ranije je na Apeninima igrao za Đenovu i Sasuolo.

E' fatta per Šime #Vrsaljko all’#Inter.

Ieri sera c'è stata la fumata bianca con l'#AtleticoMadrid: accordo sulla base di un prestito oneroso da 6,5 mln con diritto di riscatto fissato a 17,5 mln. pic.twitter.com/BAKHaGQMbd — Inter Supremacy (@int3rsupr3macy) July 31, 2018

9:07 Mančester siti spreman je da proda Džoa Harta za svega pet miliona funti, a ukoliko ne bude zainteresovanih, "građani" su navodno voljni i da puste svog nekada nezamjenjivog golmana da ode bez nadoknade, prenosi Tajms.

Hart želi da potpiše višegodišnji ugovor, umjesto da treću sezonu u nizu ide na pozajmicu, nakon što je u prethodne dvije sezone oblačio dresove Torina i Vest Hema.

Joe Hart asking price lowered from £5m by Manchester City - and they could even let him go for freehttps://t.co/yyDwsThcM8 pic.twitter.com/tLx55at6JY — Mirror Football (@MirrorFootball) July 31, 2018

8:50 Sadio Mane produžiće ugovor sa Liverpulom. Sadašnji ugovor 26-godišnjem fudbaleru ističe u julu 2021. godine.

8:45 Robert Levandovski je velika želja novog trenera Čelsija, Mauricija Sarija, tvrdi britanski tabloid Dejli star.

Trener "plavaca" bi Poljaka navodno radije doveo i od Gonzala Iguaina, kojeg javnost cijelog ljeta smatra prvom metom londonskog tima.

Čelsi ima svega još devet dana da ubijedi Bajern Minhen u prodaju zvijezde tima, prije nego se završi prelazni rok na Ostrvu.

Forget Higuain. Sarri's been after Lewandowski the whole time! Catch up on the latest transfer rumours and gossip:https://t.co/fG0LTLUJSh — Goal (@goal) July 30, 2018

8:39 Everton se nada dolasku defanzivca Mančester junajteda, Markosa Roha, tvrdi Dejli mejl.

Klub iz Liverpula spreman je da izdvoji oko 30 miliona funti za Argentinca, kojeg je novi strateg Evertona trenirao u lisabonskom Sportingu.

