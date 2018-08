TRANSFERI UŽIVO Inter sve jači, Roma ugrabila N'Zonzija, ruski div ide u Tursku, Vešović dobio trenera

20.30 Mančester junajted želi da pojača sportski sektor i angažuje sportskog direktora.

Želje đavola su Monći, transfer mag iz Rome, te Fabio Paratići, koji tu funkciju ima u Juventusu, javlja "Independent".

20.00 Stiven N'Zonzi je izgleda dogovorio transfer u Romu iz Sevilje. I klubovi su blizu dogovora za oko 30 miliona eura.

19.56 Valensija je predstavila Kevina Gameira, koji je došao iz Atletika.

19.55 PSŽ je ozvaničio produžetak ugovora sa Perselom Kimpembeom - 23-godišnji štoper, reprezentativac Francuske, ostaje do 2023. godine.

18.20 Nakon Đerara Pikea i Andrea Inijeste, i David Silva se oprostio od reprezentacije Španije.

Odigrao je 125 mečeva i postigao 35 golova.

OFFICIAL: David Silva retires from international football with Spain pic.twitter.com/3YaM5up3PW

18.10 Zvanično - Inter je doveo Keitu Baldea. Opširnije ovdje.

17.45 Sevilja bi do kraja prelaznog roka mogla da dovede Nikolasa Pepea, napadača Lila.

16.50 Marko Vešović je dobio novog trenera. Na klupu Legije iz Varšave je došao Portugalac Rikardo Sa Pinto, koji je prošle sezone trenirao Standard iz Liježa.

16.45 Manuel Lokateli (20) je pozajmljen Sasuolu iz Milana do kraja sezone.

15.40 Timo Verner će produžiti ugpvor sa Lajpcigom. Aktuelni ističe 2020. godine.

14.20 Fiorentina je dovela Edmilsona Fernandeša iz Vest Hema na pozajmicu.

Official | Fiorentina sign midfielder Edimilson Fernandes from West Ham on loan with the option to buy.