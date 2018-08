TRANSFERI UŽIVO Interov san je Modrić, Zidan umjesto Murinja?

11.10 Zvanično - Lacio je predstavio Milana Badelja i Hoakina Koreu.

11.05 Everton je potvrdio dolazak Lukasa Dinja iz Barselone.

BREAKING: Everton confirm the signing of @LucasDigne from Barcelona pic.twitter.com/iaRqro3DVj

10.40 Tijeri Anri je na korak od preuzimanja selektorske funkcije u reprezentaciji Egipta, javljaju svjetski mediji.

9:50 Žoze Murinjo nikada nije bio bliži izlaznim vratima Mančester junajteda. Ostrvski mediji navode da je uprava "đavola" nezadovoljna ponašanjem Portugalca i da će iskoristiti prvu priliku, tačnije prve slabe rezultate, da mu se zahvali na saradnji.

If Jose Mourinho heads for the exit, #MUFC want Zinedine Zidane to replace him.

It's the gossip. ⤵️ https://t.co/BwVQjWJaWM pic.twitter.com/ca2IUqKcgN