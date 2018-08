TRANSFERI UŽIVO Iz Hrvatske u Glazgov i Lester, Kovačić ide iz Reala, Milan želi Marsijala

13.30 Irving Lozano i Antoni Marsijal su potencijalna pojačanja Milana, javljaju italijanski mediji.

13.10 Levante je oborio klupski rekord i za 6,2 miliona eura doveo 22-godišnjeg napadača iz Gane Rafaela Dvamenu.

Dvamena je do sada igrao u Bazelu.

13.00 Filip Benković, 21-godišnji mladi hrvatski reprezentativac, došao je u Lester i potpisaće ugovor sa "lisicama".

Dinamo će dobiti 11 miliona funti.

12.50 Hrvatski fudbaler Borna Barišić prešao je iz Osijeka u Glazgov Rendžerse za 2,2 miliona eura.

📝 DEAL DONE: Rangers have confirmed the signing of Borna Bariŝić from NK Osijek on a four-year contract. (Source: @RangersFC) pic.twitter.com/qMTkAlVJWA