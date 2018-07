TRANSFERI UŽIVO: Jovetić dobija opasnu konkurenciju, Azar u Realu za 190 miliona eura?

13.55 Barselona navodno želi da dovede Simona Minjolea, golmana Liverpula, da bude rezerva Ter Štegenu, jer Silesen napušta Nou kamp, javlja Marka.

13.25 Leonardo se vraća u Milan na mjesto sportskog direktora, umjesto Marka Fasonea, koji je napustio klub, javljaju italijanski mediji.

13.05 "L'ekip" tvrdi da je Monako završio transfer Aleksandra Golovina iz CSKA.

Navodno, "kneževi" će platiti 30 miliona eura za 22-godišnjeg ofanzivnog veznog, za koga su bili zainteresovani Juventus, Čelsi, pa i Barselona.

Aleksandr Golovin will join AS Monaco imminently and have beaten Chelsea to the transfer. The deal is worth €30m. (Source: L’EQUIPE) pic.twitter.com/wryDsxMzqL