TRANSFERI UŽIVO: Jovetić dobio konkurenciju - italijanski vunderkind u Monaku

21.40 Ronald Kuman je glavni kandidat da postane selektor Holandije umjesto Dika Advokata, javljaju mediji u toj zemlji.

Kumanov posljednji posao je bio na klupi Sautemptona.

21.07 Brajton je blizu da završi pozajmicu Leonarda Uljoe iz Lestera.

21.05 Havijer Pastore želi da ode iz PSŽ-a kako bi konkurisao za mjesto u reprezentaciji Argentine na Mundijalu.

"Sviđa mi se Pariz, volim klub, ali moram da donesem tešku odluku. Želim na Svjetsko prvenstvo, a neću otići sigurno, ako ostanem. Međutim, vratio bih se samo u Italiju, nigdje drugo ne bih išao. Italijansku ligu poznajem dobro", rekao je Pastore, koji je u PSŽ došao iz Palerma.

