TRANSFERI UŽIVO: Junajted ima novu konkurenciju za Sančesa, Rađa ne želi u Kinu

22.24 - Gvangžu Evergrande je spreman da ponudi 50 miliona eura za Rađu Naingolana, Roma nema ništa protiv, ali Belgijanac trenutno nije zainteresovan za ovaj transfer, javljaju mediji sa Apenina.

22.05 - Mančester siti je odustao od Aleksisa Sančesa, ali Mančester junajted ima novu konkurenciju.

Kako prenosi "Mančester ivning njuz", sada je u igri Čelsi, koji je spreman da ponudi više Arsenalu nego "crveni đavoli".

Najveća ponuda koju je Junajted poslao "tobdžijama" je 35 miliona funti.

21.50 - Serhio Kanales, nekadašnja velika nada Real Madrida, blizu je transfera u Benevento.

Kanales je od 2014. godine u Sosijedadu, a u karijeri je igrao i u Rasing Santanderu i Valensiji.

21.33 - Talentovani napadač Ajaksa Džastin Klajvert je odavno skrenuo pažnju na sebe igrama u dresu "kopljanika".

Sin bivšeg holandskog napadača Patrika Klajverta bi karijeru mogao da nastavi u Bundesligi - njemački mediji javljaju da je za mladića rođenog 1999. godine zainteresovan Lajpcig.

21.19 - Inter želi dvojicu Brazilaca u veznom redu - Rafinju iz Barselone i Ramireša iz kineskog Đangsua.

U ovom trenutku, bliži milanskom klubu je igrač Barse.

"Optimisti smo, ali treba vremena da se dvije strane dogovore", rekao je sportski direktor Intera Pjero Auzilio.

Dolazak Ramireša nije tako jednostavan.

"On je igrač Đangsua i sve je u rukama Kineza", istakao je Auzilio.

20.51 - Dolazak Simonea Verdija iz Bolonje u Napoli više nije tako izvjestan, prenosi italijanski mediji.

Bolonja zateže u pregovorima, Napolitanci će navodno sačekati još sjutra, a onda se okrenuti Barseloni, jer žele Đerarda Deulofeua.

20.27 - Bivši crnogorski reprezentativac Filip Kasalica karijeru nastavlja u Grčkoj, igraće u prvoligašu Platanjasu.

Kasalica je u prvom dijelu sezone bio u Napretku iz Kruševca, ali je raskinuo ugovor sa "čarapanima".

19.57 - Lacio je sačuvao Stefana de Fraja, koji će narednih dana potpisati novi ugovor.

Holanđanin će u ugovoru imati otkupnu klauzulu od 25 miliona eura.

19.13 - ZVANIČNO : Inter je doveo prvo januarsko pojačanje - potpisao je štoper Lisandro Lopes, dosadašnji fudbaler Benfike.

Lopes je doveden na pozajmicu s pravom otkupa na ljeto.

19.05 - Ni Antoni Marsijal, niti Henrih Mhitarjan nisu zainteresovani da budu dio transfera Aleksisa Sančesa u Mančester junajted.

Arsenal je uz novac tražio Francuza, Junajted nudi Mhitarjana, ali je sada veliko pitanje šta će se desiti u pregovorima dva kluba.

Nije isključeno ni da "đavoli" u London na ime obeštećenja pošalju 40 miliona funti.

18.41 - Doskorašnji fudbaler Budućnosti Momčilo Raspopović predstavljen je u Rijeci. Opširnije čitajte ovdje.

18.13 - Matje Debiši je blizu odlaska iz Arsenala. Iskusnog desnog beka želi Sent Etjen, navodi francuski "Telefut".

18.01 - Nekadašnji fudbaler Mančester junajteda i Evertona Fil Nevil ima novi posao - kako javlja BBC, postaće selektor ženske reprezentacije Engleske.

Nevil je do sada radio u stručnom štabu Mančester junajteda (u sezoni kada je menadžer bio Dejvid Mojes), kao i u Valensiji kao pomoćnik bratu Gariju.

Phil Neville is on the verge of being appointed as manager of the England women's football team. More: https://t.co/NlRKkiiT9W pic.twitter.com/S2tk5M6QM2

17.49 - Arsenal će ostati bez Aleksisa Sančesa, a realnost je da Čileanca u Londonu zamijeni napadač Bordoa Malkom, prenosi "San".

Engleski i francuski klub su u pregovorima, a transfer Brazilca bi trebalo da iznosi 40 miliona funti.

Malkom ima 20 godina, a u Bordo je stigao u januaru 2016. iz Korintijansa.

16.55 - Interov vezista Žoao Mario je odbio da pređe u Votford, javljaju italijanski mediji.

Inter želi da se odrekne Portugalca koji je razočarao od kada je u ljeto 2016. stigao iz Sportinga, a opcija je odlazak na pozajmicu u Sevilju.

Ako Žoao Mario prihvati da ode na "Pishuan", u milanski klub bi stigao napadač Sevilje Hoakin Korea.

16.41 - Milan Đurišić je drugo pojačanje Budućnosti u zimskom prelaznom roku.

Bivši desni bek Mladosti je danas predstavljen u klubu u kojem je igrao prije osam godina.

"Zadovoljan sam što dolazim u svoj klub, gdje sam ponikao i s kojim sam osvojio prvu titulu u istoriji. Vjerujem da ću zalaganjem na terenu doprinijeti da Budućnost osvoji još trofeja", rekao je Đurišić za zvanični sajt "plavih" nakon što je špotpisao jednogodišnji ugovor.

16.28 - Brazilac Rivaldinjo, sin legendarnog Rivalda, karijeru bi mogao da nastavi u Levskom iz Sofije, prenose bugarski mediji.

Dvadesetdvogodišnji Rivaldinjo je od februara prošle godine član Dinama iz Bukurešta.

16.00 Mančester siti je definitivno odustao od Aleksisa Sančesa.

Čileanac je tražio veliku platu, a njegov agent Fernando Felicevič čak 10 miliona funti provizije.

Mančester junajted je prihvatio uslove, navodi "Telegraf".

15.55 - Kineski Gvangžu sve je bliži odluci da pošalje zvaničnu ponudu Romi za Rađu Naingolana.

Njegova cijena je 50 miliona eura, ali bi Gvangžu, zbog visokih poreza u Kini, morao da plati čak 94 miliona.

Belgijanac bi, navodno, zarađivao 10 miliona po godini.

15.50 - Nekadašnji škotski reprezentativac Pol Lambert novi je trener fudbalera Stouka.

Lambert,koji će na klupi Stouka naslijediiti Marka Hjuza, bez angažmana je od kraja prošle sezone kada je napustio Vulverhempton, a sa Stoukom je dogovorio kratkoročnu saradnju do kraja sezone, uz bonuse ukoliko opstane u Premijer ligi.

15.25 - Rajan Gigs je zvanično predstavljen kao selektor Velsa. To je prvi trenerski posao legendarnog fudbalera Mančester junajteda.

"Nevjerovatno sam ponosan", kazao je Gigs.

15.20 - Svonsi želi Kevina Gameira i nudi 28 miliona eura Atletiku, javljaju engleski mediji.

15.10 - Atletik Bilbao dovodi reprezentativca Rumunije Kristijana Ganeu i mijenja istoriju.

U tom klubu do sada su igrali isključivo Baskijci, a Ganea se, tvrde iz kluba, uklapa u filozofiju, jer je odrastao u baskijskom gradu Basauri i na baskijskom tlu napravio prve fudbalske korake.

Rumun, a ipak, Baskijac - ne zvuči logično, ali, bilo kako bilo, 25-godišnji fudbaler dolazi na ljeto iz Vitorula.

14.40 - Arsenal insistira da Antoni Marsijal bude dio transfera Aleksisa Sančesa u Mančester junajted.

14.35 - Bomba u najavi - francuski mediji javljaju da PSŽ želi Serhija Busketsa i da je spreman da plati 200 miliona eura klauzule.

14.30 - ZVANIČNO: Borusija je predstavila 22-godišnjeg defanziva Manuela Akandžja, koga je dovela iz Bazela.

12:28 - Fudbaler Benfike Lisandro Lopez stigao je u Italiju i danas će potpisati ugovor sa Interom. On bi mogao da debituje protiv Rome za vikend.

12:19 - Napadač Gremija, Luan, želja je Lacija. Otkupnu klauzulu je 18 miliona eura.

12.05 - Mančester junajted će ponuditi novi ugovor Davidu de Hei, kako bi Španca zadržao na Old trafordu do kraja karijere, piše "Miror".

Manchester United are ready to hand 27-year-old Spain goalkeeper David de Gea a new contract that will keep him at the club for the rest of his career. (Source: Mirror) pic.twitter.com/fbm2TEO5SS