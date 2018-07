TRANSFERI UŽIVO Junajted kreće po Rebića, Bajern ima novog vunderkinda

12:33 Talentovani tinejdžer Alfonso Dejvis novi je igrač Bajern Minhena, potvrdio je njemački klub.

Gol je ranije prenio da su Bajern i Vankuver sklopili dogovor oko prelaska kanadskog fudbalera, a transfer vrijedan 13 miliona dolara će ujedno biti i rekordan iznos kada je u pitanju prelazak nekog igrača iz MLS lige u Evropu.

Dejvis će u novembru napuniti 18 godina, pa će se novim saigračima priključiti tek u januaru i tako imati priliku i da okonča tekuću sezonu u Vankuveru.

12:16 Karl-Hajnc Rumenige odbacio je glasine o mogućem odlasku Tijaga Alkantare iz Minhena u ovom prelaznom roku.

Fudbaler Bajerna je povezivan sa Mančester junajtedom koji želi da ojača sredinu terena u potrazi za novim peharom u prvenstvu.

12:10 Prije nego je Barselona osigurala potpis Malkoma, brazilski fudbaler je bio ponuđen Mančester junajtedu i Real Madridu, tvrdi AS.

Malkom je iznenađujuće završio u katalonskom klubu, nakon što je Roma dan ranije objavila da će postati njihov igrač.

Madriđani su navodno odbili ponudu Bordoa da angažuju mladog napadača.

11:43 Sport Bild prenosi da je Mančester junajted kontaktirao agenta Anta Rebića povodom mogućeg dolaska Hrvata na Old Traford.

Junajted je navodno spreman da plati oko 50 miliona funti za fudbalera Ajntraht Frankfurta.

11:41 Trener Arsenala Unaj Emeri kazao je da je zadovoljan igračima koje ima na raspolaganju, ali i da će klub do kraja prelaznog roka na Ostrvu možda dovesti još jednog fudbalera.

Londonski klub je bio aktivan ovog ljeta na tržištu i novom strategu obezbijedio pet pojačanja.

Na Emirate su stigli Stefan Lihtštajner, Bernd Leno, Sokratis Papastatopulos, Lukas Toreira i Mateo Genduzi.

11:27 Napadač Borusije iz Dortmunda, Andre Širle, večeras će biti u Londonu, kako bi sjutra obavio preglede i finalizovao prelazak u Fulam, prema izvorima Skaj sportsa.

Slaviša Jokanović je, kako se navodi, novom prvoligašu osigurao potpis njemačkog fudbalera uprkos interesovanju klubova poput Milana i Kristal Palasa.

10:44 Petr Čeh podvlači da je potpuno koncentrisan na novu sezonu u Premijer ligi i da čini sve što može kako bi uvjerio novog trenera da zaslužuje mjesto startera u Arsenalu.

Spekulisalo se da bi iskusni golman mogao napustiti londonski klub nakon što su "tobdžije" dovele Bernda Lena iz Leverkuzena.

"Imam ugovor sa Arsenalom, koncentrisan sam na novu sezonu i na takmičenje za mjesto u timu, zato što imamo više dobrih opcija na poziciji golmana. Činim sve kako bih dokazao da sam taj koji zaslužuje da bude među stativama na početku sezone. To je moj cilj, a glasine me ne zanimaju", kazao je Čeh.

Petr Cech hopes being handed Arsenal No.1 shirt for new season is clear message to Bernd Leno he's top dog | @TomHopkinson https://t.co/dGLdapyRF0 pic.twitter.com/7elYhInE1K

10:19 Leonardo Bonući se vraća u Juventus samo godinu dana nakon odlaska u Milan, tvrdi Gazeta delo Sport.

Kako mediji prenose, Bonući je još od januara razmatrao mogućnost povratka u redove šampiona Italije, a Gol je juče objavio informaciju da su dva tima u pregovorima da Gonzalo Iguain bude igrač koji će poći u suprotnom pravcu.

Defanzivac je prošlog ljeta napustio torinski klub navodno zbog nesuglasica sa trenerom Masimilijanom Alegrijem, i prošle godine je odigrao 35 ligaških mečeva za klub sa San Sira.

10:08 Osman Dembele želi da napusti Barselonu, nakon što je katalonski klub angažovao doskorašnjeg nadapača Bordoa, Malkoma, piše Kadena Kope.

Francuski reprezentativac se prošlog ljeta preselio na Kamp Nou, ali nije sasvim ispunio očekivanja u debitantskoj sezoni.

Sada navodno želi da se dokaže u drugoj sredini nakon što je dobio konkurenciju u talentovanom Brazilcu.

Ousmane Dembele is reportedly upset over the Malcom transfer and now considering his future at Barcelona. There are several Premier League clubs interested in him. pic.twitter.com/Qvu9JleaPA