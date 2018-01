TRANSFERI UŽIVO: Juve i Atletiko pregovaraju oko Karaska, Siti se dogovorio sa Bilbaom, Junajted želi Brazilca iz Napolija

18.24 Stefan Šćepović odlazi iz Hihona. Srpski napadač vjerovatno će se pridružiti bratu Marku u Videotonu.

17.35 Potencijalni srpski reprezentativac Nemanja Radoja, član Selte, nalazi se na radaru Atletiko Madrida, javljaju španski mediji.

17.25 Poput Đerara Pikea, i Đordi Alba naredne sedmice će produžiti ugovor sa Barselonom do 2022. godine, tvrdi "Mundo deportivo".

16.40 Frenk Lampard, legenda Čelsija, smatra da bi Edin Džeko bio veliko pojačanje za tim Antonija Kontea.

"Sjajan napadač. Neobičan, kompletan. Bio bi pravo rješenje", rekao je Lampard.

15.40 Pjer Emerik Obamejang je počeo meč sa Frajburgom, što bi moglo znači da nema ništa od njegovog odlaska iz Dortmunda u Arsenal.

To je potvrdio i direktor Mihael Cork.

"Ili će naši zahtjevi biti ispunjeni, ili Obamejang ostaje do ljeta. To je dogovoreno i sa njim i sa njegovom porodicom", rekao je Cork.

#Zorc bei @SkySportDE : "Entweder werden unsere Forderungen erfüllt, dann kann es noch einen Transfer geben. Oder aber, sie werden nicht erfüllt und Auba spielt bis zum Sommer in Dortmund. So ist es übrigens auch mit der Familie Aubameyang besprochen und akzeptiert." #bvbscf pic.twitter.com/GAfha61Mxq

Navijači Borusije su, međutim, bijesni, pa je napadača iz Gabona dočekao transparent:

"Nijedan igrač nije veći od kluba".

'No player is bigger than the club' - Borussia Dortmund fans unveil angry banner aimed at Pierre-Emerick Aubameyang https://t.co/4aZf8F1D6p pic.twitter.com/CjSiCBYESI