TRANSFERI UŽIVO Juve i MIlan okončali trejd, Interov san je Modrić, Roma izbrisala Malkoma

19.15 Mladi napadač Juventusa Andrea Favili ide u Đenovu.

Pridružiće mu se iskusni defanzivac Bemfike Lisandro Lopes.

18:54 Napoli je zainteresovan za desnog beka Totenhema, Serža Orijea.

Prema pisanju Skaja, klub iz Napulja je fokus pomjerio sa Matea Darmiana čije dovođenje djeluje kao nemoguća misija u ovom trenutku.

18.30 Everton traži ruskog asa Denisa Čeriševa, igrača Viljareala, tvrdi "Marka".

Everton are interested in signing Russia midfielder Denis Cheryshev from Villarreal. (Source: MARCA) pic.twitter.com/wuhxdS0pH2 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 1, 2018

17:34 Trejd dva italijanska fudbalska velikana je okončan - Leonardo Bonući se vraća u Staru damu, a u suprotnom smjeru će napadač Gonsalo Iguain i defanzivac Matija Kaldara, saznaje "Sky sport Italia".

Iguain će Milan koštati 18 miliona za pozajmicu i opcija obaveznog otkupa za dodatnih 36 miliona eura.

Bonući i Kaldara su promijenili klubove bez doplata.

Bonući je da bi otvorio prostor da se realizuje transfer Iguaina, koji je insistirao na plati od devet miliona eura godišnje, prihvatio da mu plata bude za dva miliona manja pa će primati 5,5 miliona po sezoni.

Bonucci is returning to Juventus while Caldara and Higuain are headed to Milan pic.twitter.com/7XLYoLfQFn — Serie A News (@TransfersCalcio) August 1, 2018

17:24 Francisko Trinkao blizu je ostvarenja sna svakog portugalskog tinejdžera - da zaigra pored Kristijana Ronalda. Trinkau je prvak Evrope do 19 godina a u finalu protiv Italije (4:3 nakon produžetaka), 18-godišnji ofanzivni vezista Brage B je bio uz sunarodnika Žotu najbolji strijelac sa pet golova na EP u Finskoj. Trinkau je imao i tri asistencije na tom turniru, a Juve je ponudio sedam miliona eura obeštećenja.

Braga je, međutim, znala šta ima pa je prije EP za omaldince potpisala ugovbor sa Trinaom uz obeštećenje od 15 m,ilioan saznaje italijanski nbovinart Đanluka di Marcio.

Juve želi da spoji tandem igrača koji su obilježili EP u Finskoj, pošto je za Italiju u finalu dva gola psotigao 18-godišnji tamnoputi napadač Stare dame, Mojze Kin (četiri gola na EP).

Foto: gianlucadimarzio.com

17:12 Kosovar Bersant Celina potpisao je ugovor sa Svonsijem na četiri godine. Za 21-godišnjeg vezistu Celinu koji je šest godina proveo u Mančester sitiju ili na pozajmicama u Tventeu i Ipsviču, "građani" su dobili tri miliona funti uz mogućnost bonusa na još milion.

Celina je odigrao samo jednu utakmicu za Siti i to u februaru 2016. godine.

Foto: swanseacity.net

17:04 Iako se danima spekulisao da bi pomoćnik selektora Belgije, Tijeri Anri mogao preuzeti reprezentaciju Egipta, ipak će Mohameda Salaha i "faraone" voditi meksikanac Havijer Agire. On je pr3ed potpisom ugovora za 1,44 milioan doalra godišnje.

Agire je u karijeri vodio Atletiko, Saragosu, Espanjol, ali i selekcije Japana i Meksika.

Foto: Reuters

16:57 Za Romu ime Malkom više ne postoji. Umjesto dogovorenog dolaska na preglede u Rimu, Brazilac je iz Bordoa stigao u Barselonu i sinoć je postigao drugi gol za katalonce u porazu od "vučice 4:2.

Šta o njemu misli Roma, pogledajte na tviteru kluba u najavi utakmice...

This is how our opponents FC Barcelona will line up tonight against #ASRoma in the @IntChampionsCup at the @ATTStadium in Dallas pic.twitter.com/ommJHt0wVs — AS Roma English (@ASRomaEN) 1. kolovoza 2018.

16:44 Nakon godine u Meksiku, Timoti Kolodžejčik je odlučio da se vrati u Evropu. Bivši grač Sevilje, Menhengladbaha, Nice i Liona, 26-godišnji francuski defanzivac je prošle godine prešao u Tigres, ali se danas vratio u domovinu

Sent Etjen je objavio pozajmicu Kolodžejčika na godinu sa pravom otkupa nejgovog ugovora.

Foto: asse.fr

16:37 Srednji od braće Azar, Torgan, dobio je ponude od Sevilje i Rome. Za belgijskog reprezentativca Borusija iz Menhengladbaha traži 20 miliona eura obeštećenja.fudbalera

Torganm igra u veznom redu a ovaj 25-godišnjak je prošle sezone u Bundesligi postigao 10 golova uz šest asistencija.

Foto: Reuters

15.40 "Gazeta delo sport" je javila da je Gonzalo Iguain prihvatio pozajmicu iz Juventusa u Milan, te da je posao blizu završetka.

Pregovara se sada oko plate - Iguain traži devet miliona, Milan daje 7,5.

15.25 PSŽ je ponudio Adrijenu Rabiou novi, znatno bolji ugovor da bi ga zadržao u klubu.

Navodno, Rabio bi novim ugovorom zarađivao 500 hiljada eura mjesečno.

El ofertón del PSG a Rabiot para renovar https://t.co/nwYf6GR023 pic.twitter.com/zBRrgavnzC — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 1, 2018

14.30 Nekadašnji francuski reprezentativac Pjer Andre Žinjak je odbio ponudu Monaka, jer želi da karijeru završi u meksičkom Tigresu.

13.30 Zvanično - Crnogorski golman Arijanet Murić narednu sezonu provešće u holandskoj NAC Bredi, kao pozajmljen igrač Mančester sitija.

All the best to Aro Muric who will join @NACnl on a season long loan! #mancity pic.twitter.com/w0wmX3B7V3 — Manchester City (@ManCity) July 31, 2018

13.05 Lućano Spaleti je produžio ugovor sa Interom do 2021. godine, javljaju italijanski mediji. Vijest još nije zvanična.

#FCIM Coach Luciano Spalletti will reportedly sign a new three-year contract with the club before the start of the season...https://t.co/E7jWvCYNpg pic.twitter.com/imR7LIjRAK — footballitalia (@footballitalia) August 1, 2018

13.00 Pol Pogba je večerao sa direktorom Barselone. Opširnije ovdje.

12:21 Mladi reprezentativac Engleske Ronaldo Vijeira prešao je iz Lidsa u Sampdoriju. Tim iz Đenove je za angažovanje 20-godišnjeg fudbalera izdvojio oko 10 miliona eura.

11.40 Mančester junajted je ponudio 60 miliona eura za Matea Kovačića, ali je hrvatski reprezentativac odbio da ide na Old traford, javlja Marka.

11.35 Izgledalo je juče da je sve gotovo, ali izgleda da nije, a pitanje je da li će i biti - Gonzalo Iguain nije pristao da bude pozajmljen Milanu, javljaju italijanski mediji.

"Korijere delo sport" tvrdi da Pipita smatra da igrač njegovog kalibra ne zaslužuje pozajmicu, sa mogućnošću otkupa ugovora, već samo transfer.

Milan, međutim, ne može ovog ljeta da plati obeštećenje Juventusu, već samo 18 miliona eura za pozajmicu... Čeka se rasplet.

#Higuain adesso frena: non accetta il prestito per un anno ⬇️ https://t.co/45snoKeN6e — Corriere dello Sport (@CorSport) August 1, 2018

11.30 Valensija je ponudila 50 miliona PSŽ-u za Gonsala Guedeša, ali klub iz Pariza traži 10 miliona više.

Gonçalo Guedes vale.. ¡60 millones de euros! 😮

https://t.co/AghNoFO4Co — AS (@diarioas) August 1, 2018

11.10 Zvanično - Lacio je predstavio Milana Badelja i Hoakina Koreu.

OFFICIAL: Lazio sign Joaquín Correa & Milan Badelj ✍️#UEL pic.twitter.com/LXtrdf94qS — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 1, 2018

11.05 Everton je potvrdio dolazak Lukasa Dinja iz Barselone.

BREAKING: Everton confirm the signing of @LucasDigne from Barcelona pic.twitter.com/iaRqro3DVj — B/R Football (@brfootball) August 1, 2018

10.40 Tijeri Anri je na korak od preuzimanja selektorske funkcije u reprezentaciji Egipta, javljaju svjetski mediji.

9:50 Žoze Murinjo nikada nije bio bliži izlaznim vratima Mančester junajteda. Ostrvski mediji navode da je uprava "đavola" nezadovoljna ponašanjem Portugalca i da će iskoristiti prvu priliku, tačnije prve slabe rezultate, da mu se zahvali na saradnji.

If Jose Mourinho heads for the exit, #MUFC want Zinedine Zidane to replace him.

It's the gossip. ⤵️ https://t.co/BwVQjWJaWM pic.twitter.com/ca2IUqKcgN — BBC Sport (@BBCSport) August 1, 2018

Murinjo sa Mančester junajtedom ima ugovor do juna 2019. godine. Mediji već znaju i ko će ga naslijediti - u pitanju je doskorašnji trener Real Madrida Zinedin Zidan.

8:04 Inter u svoje redove želi najboljeg igrača Svjetskog prvenstva u Rusiji Luku Modrića. Italijanski mediji prenose da je fantastični Hrvat prva opcija za vezni red tima iz Milana.

Inter već dugo pregovara sa Bajernom o angažovanju Artura Vidala, ali je sada prva želja "nero-azura" fudbaler Real Madrida.

