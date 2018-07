TRANSFERI UŽIVO: Juve odredio cijenu za Pjanića, Napulj gori - Kavani bi mogao da se vrati

23.50 Juventus je odredio cijenu za Miralema Pjanića, javljaju italijanski mediji.

Čelsi je zainteresovan za Bosanca i mogao bi da ga dobije, ali za 100 miliona eura.

21.50 Sve je gotovo, čeka se samo ozvaničenje transfera-pozajmice Gžegorža Krihovjaka iz PSŽ-a u Lokomotivu iz Moskve.

21.20 Sofijan Bufal prešao je iz Sautemptona u Seltu.

20.10 Svjetski mediji juče su javili da je Leonardo Bonući blizu Pari sen Žermena, a danas se oglasio trener Milana Đenaro Gatuzo.

"Želim da zadržimo Lea po svaku cijenu, ali saslušaćemo šta on ima da kaže. Moramo da poštujemo i želje igrača", rekao je Gatuzo.

20.05 Roma je izgleda ugrabila Malkoma, 20-godišnjeg Brazilca iz Bordoa.

"Skaj" javlja da je ugovor na pet godina već dogovoren, da se samo čeka da Bordo potvrdi da prihvata 35 miliona eura.

19.50 Lester je doveo trećeg golmana Liverpula - 25-godišnjeg Denija Vorda, za 13,5 miliona eura.

📝 DEAL DONE: Leicester City have signed Danny Ward from Liverpool for around £12.5m. (Source: @LCFC) pic.twitter.com/9tHrIhXtlr — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 20, 2018

19.30 Novina iz Liverpula - "Liverpool Echo" - piše da Fabinjo nagovara nekadašnjeg saigrača iz Monaka Kilijana Mbapea da dođe na Enfild!

Could World Cup star Kylian Mbappe be heading to Anfield?



A former team-mate is reportedly trying to convince him to make the move.



🗞️👉https://t.co/okMTqi5E6k pic.twitter.com/bBvF1Lnu5w — BBC Sport (@BBCSport) July 20, 2018

18.45 Everton je praktično obezbijedio dolazak Brazilca Rišarlisona iz Votforda za 50 miliona eura.

Richarlison heading for Everton medical ahead of a transfer from Watford - fee in excess of £40m — Dean Jones (@DeanJonesBR) July 20, 2018

"Karamelice" žele i beka Barselone Luku Dinja.

Everton make £22m offer for unsettled Barcelona defender Lucas Digne |@MirrorAnderson https://t.co/lu92xD4GDt pic.twitter.com/MoHWEnvOZY — Mirror Football (@MirrorFootball) July 20, 2018

17.50 Nakon Sona, Totenhem je danas blindirao i Erika Lamelu. Argentinac je potpisao do 2022. godine.

✍️ We are delighted to announce that @eriklamela has signed a new contract with the Club, which will run until 2022.#COYS pic.twitter.com/cFIrkBqlit — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 20, 2018

17.35 Gdje bi Fatos Bećiraj mogao da nastavi karijeru pročitajte ovdje.

17.20 Atletiko Madrid je obezbijedio dolazak Džonija Kastra, a transfer bi trebalo da bude finiširan do kraja sedmice.

Kastro ima 24 godina, dolazi iz Selte, igra na poziciji defanzivnog bočnog igrača. Vjerovatno će odmah biti proslijeđen na pozajmicu, javlja "Marka".

17.15 Mladi Hrvat Marko Pjaca ponovo će na pozajmicu iz Juventusa. Kako trenutno stvari stoje - u Fiorentinu ili Sampdoriju.

On je prošle sezone igrao u Šalkeu.

16.50 Fudbaler sa Kosova Bersant Čelina vjerovatno će napustiti Mančester siti i preći u Svonsi za četiri miliona eura.

Swansea City are closing in on the signing of #MCFC winger Bersant Celina.



More: https://t.co/5umdRerX3L pic.twitter.com/kBjmBxr0BE — BBC Sport (@BBCSport) July 20, 2018

16.30 Alvaro Morata ne želi da ostane u Čelsiju, želi da se vrati u Italiju.

Milan je njegova prva opcija.

16.05 Španski mediji javljaju da je Brazilac Vilijan na korak od Barselone i da bi posao sa Čelsijem mogao da bude dogovoren narednih dana.

U igri je i Mančester junajted.

15.55 Real je danas predstavio 18-godišnjeg Brazilca Vinisijusa Žuniora, koji je došao iz Flamenga za 45 miliona eura.

Vinícius confirma que se queda en el Madrid https://t.co/BAm3WsQLZE pic.twitter.com/i8dGrl2bH6 — MARCA (@marca) July 20, 2018

15.50 Italijanski mediji ponovo pišu o interesovanju Juventusa za Stefana Savića. Opširnije čitajte ovdje.

15.38 Južnokoreanac Son produžio je ugovor sa Totenhemom do 2023. godine.

15.15 Pojedini italijanski mediji javljaju senzacionalnu vijest - Edinson Kavani je dogovorio povratak u Napoli.

Urugvajac je navodno pristao da smanji platu koju ima u Pari sen Žermenu da bi se vratio u Napulj.

Ranije danas, predsjednik Aurelio de Laurentis je rekao da će Kavanija dovesti samo ako Urugvajac pristane na manju zaradu.

15.10 Hadersfild je doveo napadača Adamu Dijakabija iz Monaka. Visina obeštećenja nije saopštena.

BREAKING: Huddersfield have signed striker Adama Diakhaby from Monaco for undisclosed fee on contract until 2021. #SSN pic.twitter.com/g5SBNvnqGi — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 20, 2018

15.00 Sadio Mane će potpisati novi, petogodišnji ugovor sa Liverpulom i dobiti dres sa brojem 10.

13:30 Hrvatski defanzivac i član ekipe koja je na Svjetskom prvenstvu u Rusiji osvojila srebrnu medalju Duje Ćaleta Car karijeru nastavlja u Olimpiku iz Marseja.

🇭🇷 Dobrodošli!



Marseille prend un nouvel aĆCent ✍️#DujeEstOlympien 🔵⚪ pic.twitter.com/59SnqNfYCC — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 20, 2018

Francuski klub je za 21-godišnjaka platio Red Bul Salcburgu 17 miliona eura.

12:40 Ukoliko Eden Azar ili Vilijan napuste Čelsi klub iz Londona će pokušati da dovede Nabila Fekira iz Liona. Za reprezentativca Francuske interesovanje je pokazivao i Liverpul.

12:10 Roma je spremila 35 miliona eura plus bonuse za Malkoma. Bordo je do sada dobijao ponude Intera, Evertona, Fulama za Brazilca, a za sada je naizdašnija bila Roma. Francuzi insistiraju na obeštećenju od 40.000.000 eura.

11:14 Brazilac Vilijan želi da napusti Čelsi nezadovoljan odlukom uprave kluba da za novog trenera imenuje Mauricija Sarija. Viljan se prošle sezone nije slagao ni sa bivšim trenerom Čelsija Antoniom Konteom. Interesovanje za Brazilca pokazuje Barselona.

11:00 Golman Milana Đanluiđi Donaruma mogao bi da se preseli u Čelsi. Ukoliko Real Madrid kupi golmana tima iz Londona Tiba Kurtou, mladi Italijan bi navodno trebao da ga zamijeni na golu "plavaca". Madridski As je objavio da ćesadašnji prvi golman golman Reala Kejlor Navas i pored najava da Kurtoa dolazi, ostati u klubu u boriti se za mjesto među stativama.

10:30 Mančester siti zaprijetio je Rahimu Sterlingu da će u narednih 12 mjeseci biti prodat ukoliko ne pristane da potpiše novi ugovor. Sadašnji mu ističe 2020. godine.

Foto: Reuters

Sterling u Sitiju nedjeljno prima 170.000 funti i od uprave kluba traži povišu, na koju oni ne žele da pristanu.

9:40 Prema pisanju "Dejli Mejla" Arsenala Arsen Venger prvi je kandidat za selektora Japana.

Japanci su se rastali sa prethodnim selektorom Akirom Nišinom koji ih je odveo do osmine finala Mundijala u Rusiji. Navodno, Vewnger ima ponude i nekoliko kineskih klubova..

8:18 Brazilski fudbaler Nejmar izjavio je da ostaje naredne sezone u PSŽ-u čime je okončao spekulacije o mogućem odlasku.

Foto: Reuters

"Ostajem u Parizu. Imam ugovor", rekao je Nejmar novinarima u Sao Paulu tokom aukcijske prodaje njegove fondacije koja pomaže djeci u problematičnim naseljima.

Prelaskom iz Barselona u PSŽ za 222 miliona eura, Nejmar je postao najskuplji igrač u istoriji fudbala.

Navodno Real Madrid je bio sprerman da pošalje astronomsku ponudu PSŽ-u za Nejmara, ali je to demantovano.

