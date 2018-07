TRANSFERI UŽIVO: Kerik završio igračku karijeru, Iguain košta 60 miliona

15:34 Majkl Kerik je danas i zvanično završio bogatu karijeru. Vezista Mančester junajteda će za nedjelju dana napuniti 37 godina, a u dresu "đavola" je od 2006. godien odigrao 316 utakmica i postigao je 17 goova.

U dresu Gordog Albiona nastupio je u 34 utakmice. Kerik će karijeru nastaviti u stručnom štabu Žoze Murinja, trenera Mančester junajteda.

14:25 Pojačava se i prvak Rusije. Lokomotiva usaglašava detalje pozajmice veziste PSŽ-a, Gžegoža Krihovijaka. Poljak će na pozajmicu na godinu sa pravom otkupa ugovora za 10 miliona eura. PSŽ je izgubio na njemu, pošto je za transfer Krihovijaka Sevilji 2016. godine platio čak 30 miliona eura.

Krihovijak nije uspio da se izbori za mjesto u sastavu "svetaca" a prethodnu sezonu proveo je u Vest Bromviču, ali mu nije pomogao da održi status premijerligaša.

Foto: lequipe.fr

12:48 I pored toga što su za Sergeja Milinkovića-Savića ovog ljeta interesovanje pokazali Real Madrid, Barselona, Mančester junajted, Pari Sen Žermen i Juventus, srpski reprezentativac bi i narednu sezonu mogao provesti u Laciju. Opširnije o tome OVDJE>>>

Milinković-Savić Foto: Shutterstock

11:57 Juventus je odredio cijenu za napadača Gonzala Iguaina - 60 miliona eura, a očekuju ponudu od Milana, prenosi "Football Italia".

Popularni "Pipita" je bio povezivan i sa Čelzijem koji je preuzeo italijanski stručnjak Mauricio Sari.

11:45 Everton je blizu potpisivanja Brazilca Ričarlisona iz Votforda za 50 milona funti (skoro 60 miliona eura).

Ričarlison Foto: Twitter

Ričarlison je u dresu Votforda prethodne sezone u Premijer ligi postigao pet golova na 12 utakmica, prije nego što je njegova forma počela da pada.

11:34 Golman Evertona i engleske reprezentacije Džordan Pikford biće na radaru londonskog Čelzija ukoliko "plavci" odluče da ovog ljeta prodaju belgijskog čuvara mreže Tiba Kurtou.

Pikford Foto: Reuters

11:31 Menadžer Liverpula Jirgen Klop stao je u odbranu transfera koji je taj tim napravio dovđeđnjem brazilskog golmana Alisona Bekera iz Rome za rekordnih 67 miliona funti (nešto više od 75 miliona eura).

Beker Foto: Reuters

"Uradiću sve što treba da učinim Liverpul uspješnim", kazao je Klop.

10:44 Čuvar mreže Mančester sitija Džo Hart želi da napusti klub ovog ljeta i tako izbjegne da treću sezonu zaredom bude poslat na pozajmicu.

Hart se vratio u Siti nakon pozajmica u Torinu i Vest Hemu, ali je tek treći izbor. Prednost imaju Ederson i Klaudio Bravo.

"Treba da odem negdje za stalno. Mislim da je to očigledno. UIradio sam što sam uradio prethodnih sezona jer mi je to trebalo da bih igrao na Svjetskom prvenstvu. Pogledajte gdje me je to dovelo", kazao je Hart, a prenosi Sky sports.

Hart nije ni išao na Svjetsko prvenstvo u Rusiji ove godine. Šansu prije njega u timu Gareta Sautgejta dobili su Džordan Pikford, Džek Batlend i Nik Poup.

9:45 Golman Liverpula Simon Minjole nalazi se na listi želja Barselone i jedan je od glavnih kandidata da na mjestu čuvara mreže katalonskog kluba zamijeni Jaspera Silesena, piše španska Marka.

Minjole Foto: Reuters

Silesen, holandski golman će ovog ljeta napustiti katalonskog giganta, piše Skysports.

Pored Minjolea, na Barsinoj listi želja što se tiče golmana su i Keon Kastels iz Volfsburga, Jan Somer iz Borusije Menhengladbah, čuvar mreže Real Sosijedada Džeronimo Ruli i srpski golman Marko Dmitrović, trenutno član Eibara.

9:16 Štoper Danijele Rugani će prema pisanju britanskog Dejli stara za 45 miliona funti (oko 50 milina eura) preći u londonski Čelzi.

Rugani Foto: juventus.com

Tutosport je prekjuče pisao da ukoliko Rugani napusti torinski klub, Juventus bi pokušao da dovede našeg asa, Stefana Savića.

9:15 Menadžer Mančester junajteda Žoze Murinjo želi da u redove svog kluba dovede igrača Lestera i engleskog reprezentativca Harija Megvajera za 65 miliona funti (skoro 73 miliona eura), ali prvo mora da proda Krisa Smolinga, Markosa Roha ili Erika Bejlija, piše Mejl on sandej.

Megvajer Foto: Reuters

9:12 Čelzi i Bajern Minhen žele da dovedu Antonija Marsijala iz Mančester junajteda, ali nijedan od ta dva kluba nije spreman da plati 89,3 miliona funti (oko 100 miliona eura), piše Sandej tajms.

Marsijal Foto: Reuters

9:10 Hrvatski fudbaler Mateo Kovačić želi da ide iz Real Madrida. Trener najtrofejnijeg španskog kluba Đulen Lopetegi se nadao da će uspjeti da ga ubijedi da ostane, ali je prema posljednjim informacijama iz Španije hrvatski reprezentativac i novom treneru kraljevskog kluba je rekao da hoće da ide.

Kovačić Foto: Reuters

Madridska "Marka" navodi da su Kovačić i Lopetegi u petak imali tet-a-tet sastanak u trening kampu Valdebebas. Kovačić je samo ponovio šta je imao. Lopetegi se trudi da ga ubijedi da ostane, i sam svjestan da će teško naći takvog rezervistu, Mateo se nije dao. Povišenih tonova nije bilo, sve je trajalo vrlo kratko, Kovačić je bio jasan i rastao se sa Realom na prijateljski način.

Tačnije, rastaće se kad se Real dogovori oko obeštećenja. Mančester Siti, Bajern, Juventus, Mančester junajted i Liverpul samo su neki od klubova koji su se ovog ljeta dovodili u vezu sa Kovačićem.

9:05 Arsenal pregovara sa Borusijom Menhengladbah jer želi da u svoje redove dovede golmana tog njemačkog kluba i švajcarskog reprezentativca Jana Somera za kojeg je takođe zainteresovana Barselona.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 3 (2 glasova)