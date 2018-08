TRANSFERI UŽIVO Kovač želi Rakitića, Real u trci za Milinković-Savića

12:28 Real Madrid je spreman da se bori sa Juventusom za potpis Sergeja Milinkovića Savića, piše Marka.

Srpski reprezentativac je tražena "roba" na tržištu, a nekoliko evropskih velikana želi talentovanog fudbalera u svojim redovima.

12:25 Luka Modrić se nije dogovorio oko novog ugovora sa Real Madridom i još uvijek želi da pređe u Inter, tvrdi Kalćomerkato.

Navodi se da bi sudbina Hrvata mogla biti poznata u narednih 48 sati.

10:57 Izjava Leonarda Kornacinija da je 'pokvario' Malkomov transfer u Romu zbog osvete, naišla je na oštru reakciju kluba iz Rima.

Kako prenose pojedini mediji u Italiji i Španiji, Roma će pokrenuti pravni postupak protiv kompanije Elenko, u kojoj su zapravo zaposleni Malkomovi menadžeri.

Razlog za podnošenje tužbe je izjava Leonarda Kornacinijada je želio da se osveti Romi, koja ga je svojevremeno izigrala oko transfera golmana Danijela Fuzata.

