TRANSFERI UŽIVO Kurtoa od sjutra na golu Reala, Lotito: Milinković-Savić vrijedi više od Pogbe

15.50 Robert Levandovski definitivno ne odlazi iz Bajerna, nakon razgovora sa Nikom Kovačem.

El entrenador habló con el delantero polaco pretendido por el Real Madrid https://t.co/nxau2CwKq8 August 8, 2018

15.47 Stefano Sturaro najvjerovatnije napušta Juventus i ide u Votford na pozajmicu do kraja sezone.

EXCLUSIVE: Watford close in on Juventus star Stefano Sturaro on year-long loan | @WarrenHaughton and @dwright75 https://t.co/EuSUOMg9JL pic.twitter.com/DrhxPfILpp — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) August 8, 2018

15.45 Hari Megvajer, štoper Lestera, još se nada da će do sjutra u ponoć doći u Mančester junajted.

SKY SOURCES: Harry Maguire still hopes to sign for Manchester United before end of this transfer window. #SSN pic.twitter.com/0Pt6t5L2UP — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 8, 2018

15.40 Il Mesađero je javio da su predstavnici Reala u Rimu zbog Sergeja Milinković-Savića.

Predsjednik Lacija je to demantovao.

"Niko nije došao, niti ima ponuda za njega", kazao je Lotito, ali i naglasio:

"Više puta sam ponovio da neće otići ispod cijene. Kolika je cijena? Pogba je koštao Junajted oko 105 miliona eura, a Sergej je bolji i vrijedi više od Pogbe", kazao je predsjednik Lacija.

15.20 Nikola Vukčević ima novi klub. Opširnije čitajte ovdje.

14.55 Luka Modrić je počeo da trenira sa saigračima, koji nisu otputovali na američku turneju.

To ne znači da će ostati, jer mediji najavljuju da će najkasnije sjutra razgovarati sa Florentinom Peresom.

Italijanski tvrde da će reći da želi da ide, španski da će ostati...

14.40 Fiorentina je dovela Edmilsona Fernandeša iz Vest Hema za 900 hiljada eura na pozajmicu.

Ako bude željela da ga kupi narednog ljeta, moraće da plati devet miliona.

14.30 PSŽ se dogovorio sa Džeromom Boatengom i Aleksom Sandrom, ali ne može da ih dovede dok ne proda igrače, zbog UEFA finansijskog fer-pleja.

PSG have agreed personal terms with both Jérôme Boateng and Alex Sandro but they need to sell players before they can buy because of FFP. (Source: ESPN) pic.twitter.com/fww9LujsQX — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 8, 2018

14.00 Mančester junajted vjerovatno neće dovesti nijednog igrača do sjutra u ponoć.

"Đavoli" nisu poslali ponudu Totenhemu za Aldervirelda, Mina je preskup, a Boateng neće na Old traford.

It's increasingly unlikely that Man Utd will sign anyone before tomorrow's deadline. The club haven't made an official bid for Toby Alderweireld. Yerry Mina was deemed too expensive and Jérôme Boateng snubbed a loan move to Manchester. (Source: BBC) pic.twitter.com/gRrXlC6Ojf — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 8, 2018

13.45 Čelsi je danas u centru pažnje. Očekuje se odlazak Kurtoe, dolazak Kepe i Matea Kovačića.

Kako javlja "Skaj sports", hrvatski vezista je u Londonu, da obavi ljekarske preglede prije jednogodišnje pozajmice iz Reala.

BREAKING: Mateo Kovačić will have his Chelsea medical today ahead of a season-long loan move from Real Madrid. (Source: @SkyKaveh) pic.twitter.com/BuNOitoA8m — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 8, 2018

13.28 Tibo Kurtoa će sjutra obaviti ljekarske preglede u Realu, nakon što je sa Čelsijem dogovoren transfer vrijedan 40 miliona eura.

Thibaut Courtois is expected to have a Real Madrid medical tomorrow after a £35m deal was agreed with Chelsea, reports @HLNinEngeland pic.twitter.com/7erL6ANWVI — B/R Football (@brfootball) August 8, 2018

13.25 Rimski Mesađero javlja da je su izaslanici Reala u Rimu i da dogovaraju transfer Sergeja Milinković-Savića za 100 miliona eura.

12:25 Napoli je ozvaničio transfer Kevina Malkuita iz Lila, a Đenova Lisandra Lopeza iz Benfike.

11:35 Vulverhempton je doveo Adamu Traorea, sjajnog driblera iz Midlzbroa.

Oni su transferom oborili rekord kluba jer su izdvojili 20 miliona eura koliko je bila otkupna klauzula.

11:08 Defanzivac Bajern Minhena Džerom Boateng pozvao je Žoze Murinja da mu saopšti da neće preći u Mančester junajted ovog ljeta.

Boateng je navodno nesiguran oko budućnosti projekta na Old Trafordu, a dodatan problem je i što Mančester nije voljan da plati cijenu koju traži minhenski klub.

10:42 Pako Alkaser je voljan da pređe u Votford iz Barselona, koja nema ništa protiv tog transfera.

10:30 Marka javlja da je sve gotovo i da je Čelsi platio 80 miliona eura za Kepu, golmana Atletik Bilbaa.

To je svjetski rekord po visini transfera za golmana, koji je prethodno oborio Liverpul kupovinom Alisona iz Rome.

