TRANSFERI UŽIVO Kurtoa odlučio - želi u Real, Mini "đavoli" daju 8,5 miliona, Napoli odbio 90 miliona za štopera

19.15 Pored Kalinića, na meti Atletika je i Miči Bašuaji, javlja "L'ekip".

Chelsea striker Michy Batshuayi is wanted by Spanish side Atletico Madrid. (Source: L'Equipe) pic.twitter.com/oUFTafK0n6 August 4, 2018

18:47 Filip Bradarić je do srebra u Rusiji došao sa 26 minuta igre za "vatrene" u pobjedi nad Islandom (2:1), dovoljno da vezista Rijeke na sebe skrene pažnju klubova iz najjačih liga. Najkonkretniji je bio Kaljari, koji je hrvatskog reprezentivca Rijeci platio pet miliona eura.

Bradarić je sa Kaljarijem potpisao ugovor na pet godina.

18:41 Iako je na Mundijalu u Rusiji bio jedan od najboljih defanzivaca sa tri gola za Kolumbiju, Barselona ne vjeruje Jeri Mini. To želi da iskoriti Mančester junajted koji je dogovorio sa 23-godišnjim igračem uslove ličnog ugovora, prema kojem bi u pet sezona imao platu od po 8,5 miliona eura.

Barselona i Mančester junajted sada pregovaraju oko transfera - "đavoli" nude 39, a Barsa traži 45 miliona.

18.25 Atletiko još vjeruje da može da dovede Nikolu Kalinića iz Milana. Hrvat će vjerovatno biti višak nakon dolaska Gonzala Iguaina.

18.07 Predsjednik Napolija Aurelio de Laurentis kazao je za "Skaj" da je odbio ponudu "kluba iz Premijer lige" vrijednu 90 miliona eura, za štopera Kalidua Kulibalija.

Umjesto transfera, Kulibali je potpisao novi, petogodišnji ugovor sa napolitanskim kilubom.

De Laurentiis also said the club rejected three offers for Koulibaly, one being €90 million from a Premier League club. — Get Italian Football News (@_GIFN) August 4, 2018

18.05 Benfika i Mančester junajted su počeli pregovore oko transfera Matea Darmijana.

Benfica open talks with Manchester United over deal for Matteo Darmianhttps://t.co/Mhq9hWGTNz pic.twitter.com/Cde5N50B7g — Mirror Football (@MirrorFootball) August 4, 2018

17.40 Sevilja nudi Torinu 18 miliona eura za Jaga Falkea, javlja "Tutosport".

El club hispalense se habría acercado a los 18 millones de euros por él 💰 https://t.co/VgNkqkEFn2 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 4, 2018

17.35 Čelsi će "napasti" još jednog igrača Napolija u finišu prelaznog roka. Navodno, Dris Mertens bi mogao da dođe kod Sarija, ako Napoli prihvati ponudu od oko 60 miliona eura.

Chelsea are pushing to do a deal for Dries Mertens (Napoli) around the €50m, according to RMC reporter @sachatavolieri; any deal could depend on getting Alvaro Morata out of the door. — Get French Football News (@GFFN) August 4, 2018

16.40 Desni bek Lila Kevin Malke dolazi u Napoli za 11,5 miliona eura.

16.25 Sead Hakšabanović karijeru nastavlja u Malagi. Opširnije čitajte ovdje.

15.10 Nekadašnji sjajni holandski tandem Klarens Sidorf - Patrik Klajvert ide zajedno u novu avanturu.

Kako javljaju svjetski mediji, njih dvojica će preuzeti selekciju Kameruna.

Un duo de choc reprend les Lions Indomptables ! 💥 https://t.co/0sQXXLqPje — RMC Sport (@RMCsport) August 4, 2018

14.52 Mančester junajted i Totenhem mogli bi do kraja prelaznog roka da odrade transfer Tobija Aldervirelda.

Belgijanac bi koštao Murinja 50 miliona funti.

14.50 Agent Tiba Kurtoe kazao je da belgijski golman želi da ide u Real i pozvao čelnike Čelsija da prihvate ponudu.

"Ponuda je tu, Tibo želi da ide i na Čelsiju je da uradi ono što je normalno - prihvati želju igrača i dobije kompenzaciju", kazao je Kristof Enroti, prenosi "Skaj sports".

⚠ COURTOIS AGENT PLEADS FOR REAL MOVE ⚠



Thibaut Courtois' agent has pleaded with Chelsea to allow the goalkeeper to join Real Madrid this summer 👉 👉 https://t.co/Phb5DpXLXP pic.twitter.com/L4owXPhdtb — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 4, 2018

14:48 Štoper Juventusa, Danijele Rugani odbio je ponudu Čelsija da pređe u London i odlučio da ostane u Torinu, piše Sky.

14:06 Bivši srpski reprezentativac, Gojko Kačar pregovara sa kiparskim Anortozisom i uskoro bi mogao iz Njemačke da se preseli na Kipar.

13:48 Na adresu Milana stiglo je oko četiri ili pet ponuda za Susa, ali je svaka odbijena.

"Klub je dobio četiri ili pet ponuda, ali nijesu htjeli da ih razmatraju", rekao je Suso za Marku, dodavši da su on i njegova porodica srećni u Milanu.

Španac je kazao da postoji mogućnost i da produži ugovor sa klubom, nakon što je došlo do promjene u vodećoj infrastrukturi.

"Sješćemo sa novim vlasnicima i razgovarati o produžetku saradnje. Ugovor sam obnovio u novembru i postoji šansa da to opet uradim. Milan je jedan od najboljih klubova u Italiji i srećan sam što sam važan igrač za ekipu", rekao je Suso.

Fudbaler je na San Siro stigao 2015. godine iz Liverpula.

13:35 Japanac Takaši Usami preselio se iz Augzburga u Fortunu Dizeldorf na jednogodišnju pozajmicu.

13:30 I Vest Hem se uključio u trku za potpis Brazilca Bernarda, piše Sky.

Pored "čekićara" za fudbalera Šahtjora zainteresovani su Milan i Čelsi.

13:03 PSV hoće australijskog reprezentativca Trenta Sejnsburija. Australijanac igra za Đengsu Suning, a ugovor mu ističe u decembru.

12:57 Tutosport piše da je Juve spreman da iskoristi nesuglasice Pogbe i Murinja i dovede Francuza u Torino.

Pogba je ranije izrazio želju za povratkom u Juventus.

12:52 Krilo Kadiza, Alvaro Garsija preći će u Votford.

11:43 Italijanska La Stampa danas piše da je Milan zainteresovan za dovođenje Sergeja Milinkovića Savića.

Rosoneri će, navodno, ponuditi Laciju 40 miliona eura za pozajmicu srpskog reprezentativca uz obavezan otkup ugovora narednog ljeta za dodatnih 80 miliona eura.

Isti medij piše da sportski direktor Milana, Leonardo ima i alternativu u slučaju da prva ponuda bude odbijena. Naime, Milan će onda ponuditi 20 miliona za pozajmicu plus Đakoma Bonaventru, uz već pomenutih 80 miliona eura za otkup ugovora.

Predsjednik Lacija Klaudio Lotito za vezistu traži 150 miliona eura, ali bi navodno pristao i na 120 miliona. Sportski direktor Lacija, Igli Tare juče je rekao da na adresu rimskog kluba još nije stigla zvanična ponuda za SMS-a.

11:24 Kevin Miraljas zvanično je član Fiorentine.

On je stigao iz Evertona na pozajmicu

11:09 Nekada veliki francuski talenata Hatem ben Arfa, karijeru bi mogao da nastavi u Španiji.

Marka piše da je Rajo Valjekano zainteresovan za Francuza, kojeg su povrede spriječile da pokaže sav svoj talenat.

11:03 Meksički golman, Giljermo Očoa trebalo bi da pojača Napoli, piše Corriere del Mezzogiorno.

U pitanju je pozajmica sa pravom otkupa narednog ljeta.

10:39 Italijanski Il Giornale piše da bi predsjednik madridskog Reala, Florentino Peres prihvatio 60 miliona eura za Luku Modrića.

Mediji pišu da bi Peres prihvatio 25 miliona eura za pozajmicu, plus 35 miliona eura narednog ljeta za otkup ugovora.

Inter je provobitno planirao da ponudi 15 miliona za pozajmicu, plus 25 miliona za otkup ugovora.

Modić bi ovog vikenda trebalo da se vrati u Madrid sa godišnjeg odmora. Očekuje se i sastanak Hrvata i Peresa, a u Interu se nadaju i da će Peres popustiti ukoliko mu igrač saopšti da želi da ide.

Inter je ozbiljno zainteresovan da dovede najboljeg igrača nedavno završenog Svjetskog prvenstva u Rusiji, ali je prvi čovjek Reala nedavno kazao da bi Modrića pustio za 750 miliona eura.

Modrićev ugovor sa Realom ističe 2020. godine.

Inter Modriću nudi 11,5 miliona eura po sezoni, milion više nego što zarađuje u Realu.

10:19 Agent belgijskog golmana, TIba Kurtoe zatražio je od Čelsija da dozvoli njeogovm agentu da se preseli u madridski Real, piše Sky.

Iz uprave Čelsija je ranije jasno stavljeno do znanja da će dozvoliti Kurtoi transfer u Madrid, samo ako nađu adekvatnu zamjenu.

Belgisjki čuvar mreže je još godinu vezan ugovorom za "plavce".

10:15 Menadžer Arsenala, Unai Emeri zainteresovan je za dovođenje hrvatskog šopera Domagoja Vide.

Vida je ranije bio na radru Liverpula, ali su "redsi" odustali, jer Bešiktaš za Hrvata traži 30 miliona eura.

9:58 Menadžer Čelsija, Mauricio Sari smatra da je njegovom timu potreban još jedan igrač.

"Mislim da nam je potreban jedan igrač. Sa ljudima u klubu sam samo jednom razgovoarao o ljetnjem prelaznom roku. Pričali smo o mogućnostima, ali ništa konkretno", rekao je Sari.

Čelsi je u ljetnjem prelaznom roku doveo golmana Roba Grina i vezistu Žoržinja iz Napolija.

Za londonski klub sezona zvanično počinje sjutra, kada će u Komjuniti Šildu odmjeriti snage sa Mančester sitijem.

8:35 Desni bek Lila, Kevin Malki na korak je od prelaska u Napoli, pišu italijanski mediji.

Očekuje se da vicešampion Italije za ovaj transfer izdvoji 10 miliona eura.

8:26 Napadač Čelsija, Alvaro Morata kazao je da će i ove sezone ostati u Londonu.

"Razgovarao sam sa čelnicima kluba i jasno im stavio do znanja da ostajem u Čelsiju. Oni su mi poručili da imaju povjerenja u mene i da žele da ostanem ovdje", rekao je Španac.

Dobro jutro. Budite i danas uz nas i pratite dešavanja u ljetnjem prelaznom roku.

