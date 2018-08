TRANSFERI UŽIVO Kurtoa odlučio - želi u Real, novi dan - nova priča o SMS-u, nastavak sage o Modriću

14.52 Mančester junajted i Totenhem mogli bi do kraja prelaznog roka da odrade transfer Tobija Aldervirelda.

Belgijanac bi koštao Murinja 50 miliona funti.

14.50 Agent Tiba Kurtoe kazao je da belgijski golman želi da ide u Real i pozvao čelnike Čelsija da prihvate ponudu.

"Ponuda je tu, Tibo želi da ide i na Čelsiju je da uradi ono što je normalno - prihvati želju igrača i dobije kompenzaciju", kazao je Kristof Enroti, prenosi "Skaj sports".

⚠ COURTOIS AGENT PLEADS FOR REAL MOVE ⚠



Thibaut Courtois' agent has pleaded with Chelsea to allow the goalkeeper to join Real Madrid this summer 👉 👉 https://t.co/Phb5DpXLXP pic.twitter.com/L4owXPhdtb