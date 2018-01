TRANSFERI UŽIVO: Kutinja dočekalo preko sto novinara, Napoli se pojačava iz Bolonje

22.23 Napoli je dogovorio sa Bolonjom transfer 25-godišnjeg veziste Simonea Verdija za 24 miliona eura. Napolitanci, međutim, još nijesu sa igračem postigli dogovor oko ugovora Verdiju.

On ove sezone ima sjajnu statistiku sa šest golova i pet asistenciaj u 20 nastupa u Seriji A.

21.45 Akter najvećeg transfera u dosadašnjem prelaznom roku, Brazilac Filipe Kutinjo stigao je u Barselonu. Iako je zvanično predstavljanje sjajnog napadača zakazano za sjutra, njega je dočekalo preko stotinu novinara.

"Pozdrav navijačima Barselone, već sam stigao! Ovo je ostvarenje mojih snova. Vidimo se sjutra. Živjela Barsa!"

20.56 Stouk je u potrazi za novim trenerom, kojeg će dočekati novi igrač - Austrijanac Moric Bauer. Defanzivac ruskog Rubina, 25-godišnji Bauer je prošao medicinske preglede u Stouku potvrdio je trener Rubina Kurban Berdijev.

19.39 Čelsi ima problema da zadrži prvu zvijezdu u ekipi, Edena Azara, koji odbija da produži ugovor, ali sva je prilika da neće ostati bez Azara u timu. Srednji od fudbalske braće Azar, Torgan, spreman je da prihvati ponudu "plavaca". Torgan je vezista Borusije Menhengladbah i Čelsi se interesuje za mogućnost da ga angažuje na ljeto.

Torgan je u 17 nastupa u Bundesligi ove sezone postigao šest golova i imao je četiri asistencije.

18.51 MIlan ima problema sa finansijskim fer-plejom, pa se obratio Udinezeu za pozajmicu ljevokrilnog napadača iz Češke, Jakuba Jankta. On je eksplodirao u Udinezeu ove sezone, pošto je u 18 nastupa za "zebre" psotigao tri gola i imao je pet asistencija. MIlan je ponudio da na kraju sezone otkupi ugovor 21-godišnjeg Jankta.

18.10 Lukas Moura nema budućnost u Pari sen Žermenu.

Za Brazilca se interesuju Bordo, Nant, Nica, Betis,. ali i Mančester junajted.

18.05 Turski mediji javljaju da Bešiktaš želi napadača Lestera Kelečija Ihenača da zamijeni Čenka Tosuna, koji je prije nekoliko dana prešao u Everton.

17.10 Monako je zainteresovan za igrača Juventusa, 24-godišnjeg Domenika Sturara.

17.06 Inter je pokušao da pojača odbranu dovođenjem Domenika Krišita iz Zenita.

Ruski klub je, međutim, odbio ponudu, iako italijanskom defanzivcu ističe ugovor na kraju sezone.

17.00 Mladi napadač Liverpula Ben Vudbrn ide na pozajmicu u Sanderlend, javljaju engleski mediji.

15.40 Ako PSŽ bude ozbiljan u namjeri da dovede Kristijana Ronalda, ostaće bez Nejmara, tvrde pojedini španski mediji.

Nejmar je, navodno, rekao da ne dolazi u obzir da mu Ronaldo bude saigrač, već da želi da ostane prva zvijezda i glavni igrač u timu.

Nejmar je u PSŽ i otišao zbog toga, da bi izašao iz Mesijeve sjenke.

15.28 Filipe Kutinjo imao je ponudu Reala, tvrdi "Mundo deportivo". Opširnije čitajte ovdje.

15.15 Brajton traži pojačanje u napadu u borbi za opstanak u Premijer ligi. Na meti je napadač moskovskog Spartaka Ze Luis, 26-godišnjak sa Zelenortskih ostrva.

Skup je, cijena je 25 miliona eura.

14.57 U Kinu se više samo ne dolazi! Prva zvijezda Gvangžu Evergrandea, Brazilac Paulinjo od ljetos blista u Barseloni, a i Viljareal je pronašao rješenje za napad baš u Kini, samo u Đangsu Cuningu. Riječ je o 23-godišnjem Kolumbijcu Roheru Martinesu. "Žuta podmornica" je za otkup ugovora napadača platila 15 miliona eura. Martines će popuniti mjesto u napadu, koje će uskoro ostati upražnjeno odlaskom Sedrika Bakambua u Beijing Guan.

14.34 Barselona se ne zaustavlja u zimskom prelaznom roku. Nakon Brazilca Kutinja u rekordnom transferu kluba, "blaugrana" će u srijedu predstaviti i Kolumbijca Jerija Minu.

Kako saznaje radio RAC1, 23-godišnji defanzivac Palmeirasa doći će na "Nou kamp" za 12 miliona eura.

13.30 Paulo Dibala, najbolji igrač Juventusa, pauziraće zbog povrede, koju je dobio sinoć protiv Kaljarija, objavili su italijanski mediji.

Njegov nastup u osmini finala Lige šampiona je pod znakom pitanja.

13.25 Usein Bolt ozbiljno razmišlja o fudbalskoj karijeri. Našao je i odličnog agenta. O kome je riječ pročitajte ovdje.

12.55 Trener Intera Lućano Spaleti zatražio je pojačanja u januarskom prelaznom roku, kako tim ne bi ispao iz zone Lige šampiona.

Kako javlja "Korijere delo sport", Spaleti je imao žučnu raspravu sa direktorima kluba Valterom Sabatinijem i Pjerom Ausilijom, koji će, ipak, putovati u Kinu da bi vlasnike ubijedili da izdvoje novac za nove igrače.

Spaleti hitno traži defanzivca i napadača, kao podršku Mauru Ikardiju.

12.48 Kako javlja "Skaj sports", glavni kandidati da preuzmu klupu Stouka su Geri Rouet i Martin O'Nil, a ne Slaven Bilić.

12.40 Golman Bajera Bernd Leno je na meti Napolija, javlja "Gazeta delo sport".

12.35 Barselona je za Kutinja i Dembelea platila 240 miliona eura. Pročitajte ovdje šta je prije četiri godine govorio Đerar Pike o razlici između Barse i Reala.

12.25 Everton je proslijedio Kevina Miraljasa na pozajmicu Olimpijakosu do kraja sezone.

12.10 Filipe Kutinjo vjerovatno neće moći da debituje za Barselonu, protiv Selte 11. januara, a ni protiv Sosijedada tri dana kasnije.

Brazilac je povrijeđen došao u Barselonu, a sjutrašnji medicinski pregledi pokazaće koliko će morati da pauzira, piše "Mundo deportivo".

11:50 Liverpul neće u januarskom prelaznom roku pokušati da dovede Tomasa Lemara, piše Sky.

11:20 Menadžer Lestera Klod Puel želi da zadrži Slimanija i Mareza u timu.

11:00 Mančester siti zainteresovan je za defanzivca Lestera Harija Megvajera. "Građani" navodno nude 50 miliona funti za Megvajera.

10:52 Sautempton je zainteresovan za Tea Volkota, potvrdio je menadžer "svetaca" Maurisio Pelegrino.

10:30 Totenhem je, navodno, odredio cijenu za Harija Kejna. U pitanju je iznos od 300 miliona funti, prenosi Sky informaciju Sunday Mirrora.

10:25 Stouk je juče otpustio Marka Hjuza, a već dana je počela licitacija sa potencijalnim nasljednicima. U prvom planu su Slaven Bilić i Rajan Gigs.

10:22 Arsenal i Mančester junajted su zainteresovani za zvijezdu Šahtjora, Brazilca Freda. Cijena - 30 miliona funti.

10:00 Španski Don Balon piše da je Real Madrid odustao od ideje da nagažuje štopera Čelsija Davida Luiza.

9:42 Sajt Goal.com se poziva na britanski Mirror i prenosi da je kineski Gvangžu zainteresovan za Gereta Bejla. Za Velšanina je od ranije zainteresovan i Mančester junajted.

Kinezi su, navodno spremni da za Bejla izdvoje 85 miliona funti.

9:32 Filipe Kutinjo je od sinoć igrač Barselone, koja je za njega platila 120 miliona eura. Još 40 će platiti ako se ispune bonusi. O kakvim bonusima je riječ, pročitajte ovdje.

9:30 Rafa Benitez očajnički traži golmana. Menadžeru Njukasla ovog puta za oko je zapao čuvar mreže PSŽ-a Kevin Trap, kojeg Benitez želi da dovede na pozajmicu.

9:27 Iako su britanski mediji sinoć javili da je Rijad Marez nasljednik Kutinja u Liverpulu, od toga izgleda nema ništa piše SkySports. Liverpul, navodno nije zainteresovan za Alžirca.

