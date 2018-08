TRANSFERI UŽIVO Lopetegi ne da Modrića, Rebić napušta Frankfurt?

10:47 Mančester junajted želi da pred početak sezone ojača zadnju liniju dolaskom Herija Megvajera, tvrdi Skaj sports.

Fudbaler Lestera je odavno na meti "crvenih đavola", ali bi za njegov dolazak vjerovatno morali da obore rekord kada je u pitanju novac izdvojen za jednog defanzivca.

Liverpul je u januaru doveo Virgila van Dajka za 75 miliona funti iz Sautemptona.

10:41 Ante Rebić je priznao da bi mogao napustiti Ajntraht Frankfurt u ovom prelaznom roku, pošto je primio više "konkretnih ponuda", prenosi Gol.

Mediji su ranije prenosili da su među zainteresovanima za potpis Hrvata Mančester junajted, Sevilja i Totenhem.

Predviđa se da bi njegov transfer mogao koštati oko 50 miliona eura.

9:43 Đulen Lopetegi je ubijeđen da će Luka Modrić i predstojeće sezone nositi dres Real Madrida, iako se sve više spekuliše da bi Hrvat mogao preći u redove Intera.

"Luka je igrač kojeg strastveno volim", rekao je trener Madriđana nakon pobjede nad Juventusom.

"Mislim da će biti zadovoljan onim što mogu da mu pružim. Biće srećan što igra za Real Madrid. Luka je igrač Reala i nemam sumnje da će ostati", rekao je Lopetegi.

9:20 Everton je rekao Mančester junajtedu da su zainteresovani za Krisa Smolinga ili Viktora Lindelofa ukoliko se ne dogovore oko prelaska Markosa Roha, tvrdi TEAMtalk.

Klub iz Liverpula želi da dovede Roha, ali je više klubova zainteresovano za potpis 28-godišnjeg Argentinca.

Everton bi navodno želio da potpiše višegodišnji ugovor sa Smolingom, ili dovede Lindelofa na pozajmicu.

9:12 Defanzivac Arsenala Kalum Čejmbers spreman je da obavi medicinske preglede u Fulamu, piše Dejli mejl.

Čejmbers je odigrao 24 utakmice za "tobdžije" prošle sezone i potpisao novi četvorogodišnji ugovor u julu, a sada će na jednogodišnju pozajmicu otići u redove gradskog rivala.

8:29 Olivije Žiru je negirao glasine da bi mogao napustiti Čelsi i vratiti se u Francusku.

Iskusni napadač se u januarskom roku pridružio timu sa Stemford bridža iz redova Arsenala, i navodno je na radaru Marseja.

"Pričalo se o mnogo toga proteklih dana, ali ne namjeravam da se u bliskoj budućnosti vratim u Francusku. Ja sam zasad igrač Čelsija", rekao je za Mundo Deportivo.

8:21 Mančester junajted se raspitivao kod čelnika Bajerna oko cijene Žeroma Boatenga, tvrdi Sport Bild.

Žoze Murinjo cijelog ljeta traži defanzivca koji će očvrsnuti zadnju liniju, i čini se da je bivši igrač gradskog rivala Sitija njegova najnovija meta.

8:19 Everton je dogovorio transfer Jerija Mine iz Barselone, vrijedan 32 miliona eura, tvrdi Sport.

Ranije je bilo navoda da su "karamele" odustale od dovođenja igrača katalonskog kluba, baš kao i Mančester Junajted, ali se čini da će Kolumbijac ipak doći na Gudison park.

