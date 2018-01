TRANSFERI UŽIVO: Ludilo u Londonu, Siti odustao od Mareza, Pogba kod Šćekića

19.30 ZVANIČNO Totenhem je predstavio Luksa Mouru, pojačanje iz Pari sen Žermena.

Brazilac je potpisao ugovor do 2023. godine, a plaćen je 25 miliona funti.

19.25 Buran dan u Arsenalu. Došao je Obamejang, otišao Žiru, a zatim i Matje Debuši, i to u Sent Entjen.

19.05 Engleski drugoligaš Notingem Forest je potpisao napadača Aškaha Dežagu i golmana Kostela Pantilimona do kraja sezone.

📝 DEALS DONE: Nottingham Forest have confirmed the double signing of Ashkan Dejagah and Costel Pantilimon. Both have joined until the end of the season. (Source: @NFFC) #DeadlineDay pic.twitter.com/TwpJbyqQWo — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 31, 2018

18.31 Spartak iz Moskve je doveo napadača Anderlehta Sofijana Hanija za osam miliona eura.

Spartak Moscow have completed the €8m signing of Anderlecht attacker Sofiane Hanni, according to France Football https://t.co/dzc5lOdpSQ — Get French Football (@GFFN) January 31, 2018

18.30 Gotovo da je zvanično - Gelor Kanga je stigao u Prag i trebalo bi da potpiše ugovor sa Spartom.

Zvezda dobija milion eura, ali ostaje bez najboljeg igrača.

Nová posila Sparty dorazila do Prahy v super outfitu :-) https://t.co/W5925tTtTl — Fotbal (@milujufotbal) January 31, 2018

18.25 Siti je dozvolio jednom defanzivcu da ode iz kluba - Elijakim Mangala će igrati na pozajmici u Evertonu do kraja sezone.

A loan move for Eliaquim Mangala to Everton has been agreed in principle with Manchester City, according to Sky sources. #SSN pic.twitter.com/ArV6wL7FhD — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 31, 2018

18.15 Kako su Arsenal, Čelsi i Dortmund završili tri transfera u međusobnom dogovoru pročitajte ovdje.

18.10 Mančester siti je odustao od dovođenja Rijada Mareza, tvrdi dobro obaviješteni "Skaj sports".

❌ NO DEAL ❌



Man City are not going to pursue a deal for Riyad Mahrez and any potential move is off, Sky Sports News understands



Follow Deadline Day https://t.co/FshtH9GXJF pic.twitter.com/yUqbv2bQ1N — Sky Sports PL (@SkySportsPL) January 31, 2018

17.50 I Miči Bašuaji je predstavljen kao igrač Borusije Dortmund. Dolazi iz Čelsija na pozajmicu do kraja sezone.

17.45 ZVANIČNO Olivije Žiru je novi igrač Čelsija.

Francuski napadač došao je iz Arsenala, potpisao ugovor na godinu i po, a šampion Engleske je platio oko 18 miliona funti sa bonusima.

17.45 Niklas Bendtner je odbio da dođe u Bordo - popularni Lord ostaje u Rozenborgu.

Nicklas Bendtner has rejected a move to Bordeaux & will stay at Rosenborg https://t.co/dzc5lOdpSQ — Get French Football (@GFFN) January 31, 2018

17.40 Đanpaolo Pacini došao je u Levante na pozajmicu iz Verone.

17.38 Prva fotografija Olivijea Žira u novom dresu.

16.40 Definitivno nema ništa od transfera Havijera Pastorea u Inter iz PSŽ-a.

Javier Pastore to Inter Milan "dream" is over, the player is set to stay at PSG https://t.co/dzc5lOdpSQ — Get French Football (@GFFN) January 31, 2018

16.29 Andre Aju se vratio iz Vest Hema u Svonsi i pridružio se bratu Džordanu.

16.25 Sve je gotovo, čeka se samo ozvaničenje - Olivije Žiru potpisaće za Čelsi ugovor na 18 mjeseci.

Olivier Giroud's move to Chelsea is complete. Official confirmation expected shortly. (Source: @Matt_Law_DT) #DeadlineDay pic.twitter.com/acOg6dNSQx — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 31, 2018

16.24 Srpski reprezentativac Vukašin Jovanović igfraće do kraja sezone u Eibaru na pozajmici iz Bordoa.

Vukasin Jovanovic jugará en el Eibar hasta final de temporada https://t.co/CSYQ7m9EQ9 pic.twitter.com/F6C72akfjl — FichajesMARCA (@Marcatransfer) January 31, 2018

16.15 Sandro Ramires je novi igrač Sevilje. Bivši igrač Malage vratio se u Španiju iz Evertona.

16.10 Mančester siti je uputio posljednju ponudu Lesteru za Rijada Mareza - 65 miliona funti i jednog igrača, javlja "Skaj".

BREAKING: Man City have made a final cash plus player offer to Leicester for Riyad Mahrez worth up to £65m [Sky Sports] pic.twitter.com/ZaK1LAcyyu — FourFourTweet (@FourFourTweet) January 31, 2018

16.01 Crnogorski reprezentativac, vezista Vest Hema Sead Hakšabanović, bio je na pragu prelaska u Palermo na pozajmicu. Do realizacije nije došlo. Zašto, pročitajte ovdje.

15.58 Mamadu Tankara (19 godine) je nekada bio veliki talenat Barselone. Na ljeto 2012. uzeo ga je Lacio, a igrao je na pozajmicama u Krotoneu i Salernitani.

Posljednih pola godine, za njega se nije čulo, sve do danas, kada je objavljeno da prelazi u albanski Fljamurtari iz Valone.

Da li se njegov talenat gasi?

15.41 Lakazet, Mhitarijan, Obamejang, Ozil - rekonstruisani napad Arsenala djeluje pakleno.

15.39 Zvanično je - Everton je pozajmio Sevilji 22-godišnjeg Sandra Ramireša.

15.34 Malo statistike, u iščekivanju transfera Olivijea Žirua iz Arsenala u Čelsi.

Otkada je došao na "Emirejts", 2012. godine, Francuz je postigao 27 golova glavom.

Samo je Kristijano Ronaldo u toj kategoriji bolji od njega (34), računajući pet najjačih evropskih liga.

27 - Olivier Giroud has scored 27 headed goals in the Premier League since 2012/13, only Cristiano Ronaldo (34) has done better in the Top 5 European leagues during that time. Chelsea? pic.twitter.com/7etZ6bP09C — OptaJean (@OptaJean) January 31, 2018

15.20 Henrih Mhitarijan i Pjer-Emerik Obamejang - nekadašnji dvojac Borusije Dortmund, sada će predvoditi napad Arsenala.

Arsenal fans remind Tottenham of when Aubameyang and Mkhitaryan combined to show them up in 2016 https://t.co/9WE4lIWp3O pic.twitter.com/CaNlTxw5Bn — Mirror Football (@MirrorFootball) January 31, 2018

Da li će strepjeti klubovi u Engleskoj, kao nekada u Njemačkoj?

15.05 Talentovani vezista Borusije Dortmund Julian Vigl (22 godine) pregovara sa čelnicima "milionera" oko novog ugovora. Postojeći mu ističe 2021. godine.

Ishod razgovora iščekuju Mančester siti, Mančester junajted i Arsenal.

"Engleski klubovi su upalili crvenu lampicu", javlja "Miror".

Arsenal & both Manchester clubs on red alert as Julian Weigl makes major decision over his future |@AdrianJKajumbahttps://t.co/bG9tthiBxg pic.twitter.com/adKf4UMXQl — Mirror Football (@MirrorFootball) January 31, 2018

14.37 Čelsi i Arsenal su na korak od ozvaničenja transfera Olivijea Žirua, koji bi sa "plavcima" trebalo da potpiše ugovor na 18 mjeseci.

Chelsea and Arsenal inching closer to agreement on Olivier Giroud with the 31-year-old to sign 18-month contract #DeadlineDay https://t.co/Zt9Nahdu5x — MailOnline Sport (@MailSport) January 31, 2018

14.25 Monako je pokušao da diovede vezistu Gremija Artura, koji je interesantan i Barseloni.

Ponuda od 14 miliona je odbijena.

AS Monaco have had a €14m bid for Gremio midfielder Arthur Melo knocked back, according to UOL Esporte https://t.co/dzc5lOdpSQ — Get French Football (@GFFN) January 31, 2018

14.20 Marko Janković je dobio ponudu iz Francuske. Opširnije čitajte ovdje.

14.00 Brat Pola Pogbe - Florentin - prešao je u Genčlebirligi iz Sent Etjena.

Pogba će biti saigrač našem reprezentatibvcu Aleksandru Šćekiću, kao i Petru Škuletiću, Danilovgrađaninu, koji igra za reprezentaciju Srbije.

13.55 Svonsi će do kraja dana pokušati da dovede tri igrača - Endija Kinga, Andrea Ajua i Lazara Markovića.

Swansea targeting Andy King, Andre Ayew and Lazar Markovic on deadline day @JPercyTelegraph https://t.co/TQzP1U310N pic.twitter.com/5J1YVl4Bel — Telegraph Football (@TeleFootball) January 31, 2018

13.50 - Konjaspor je glamurozno najavila dolazak Samuela Etoa iz Antalijespor.

🌪Samuel Stormborn of the House Eto'o

🥇First of His Name

🔥The Unburnt

👑King of the Forwards

⛓Breaker of Chains

🦅Father of Eagles pic.twitter.com/4aWXrRu5zQ — Atiker Konyaspor (@konyaspor) January 31, 2018

13.45 Juko Nagatomo je prošao ljekarske preglede u Galatasaraju prije transfera iz Intera.

13.35 Njukasl je doveo golmana Sparte iz Praga Martina Dubravku na pozajmicu do kraja sezone.

Newcastle have agreed a deal with Sparta Prague to take goalkeeper Martin Dúbravka on loan until the end of the season. (Source: SkySports) #DeadlineDay pic.twitter.com/pVsbgHyruK — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 31, 2018

13.27 Da bi doveo Rijada Mareza, Mančester siti mora da plati najmanje 75 miliona funti.

Leicester demanding over £75million for Riyad Mahrez as Manchester City face battle to land Algerian star |@DiscoMirror https://t.co/muc1w00P1P pic.twitter.com/Vq2yUwkptk — Mirror Football (@MirrorFootball) January 31, 2018

13.14 ZVANIČNO Mesut Ozil je potpisao novi ugovor sa Arsenalom do 2021. godine.

Zarađivaće 350 hiljada funti nedjeljno, što je najviše u klupskoj istoriji.

BREAKING: Mesut Özil has signed a new three-and-a-half year contract to remain at Arsenal until summer 2021. Becomes highest-paid player in club history on around £350,000-a-week before tax. (Source: @bbcsport_david) pic.twitter.com/bjxjU8orPX — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 31, 2018

13.10 Stefan Savić je na listi želja Borusije Dortmund. Opširnije čitajte ovdje.

13.05 Veliko pojačanje dobio je Miodrag Grof Božović - napadač Arsenala iz Tule postao je ruski reprezentativac Artjom Dzjuba.

Korpulentni centarfor došao je iz Zenita.

Božović i Dzjuba sarađivali su u Rostovu, sa kojim su osvojili Kup Rusije. Dzjuba je 22 puta igrao za nacionalni tim i postigao 11 golova.

🔥Артем Дзюба – в «Арсенале»🔥



31 января ПФК «Арсенал» подписал арендное соглашение с нападающим сборной России Артемом Дзюбой.🔝



Подробности👉https://t.co/4ZXhJY0Bcq pic.twitter.com/Jt4EMZj2yV — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) January 31, 2018

12.35 Najbolji kosovski fudbaler Milot Rašica prešao je iz Vitesea u Verder.

12.30 Fudbaler Crvene zvezde Gelor Kanga napustio je pripreme ekipe u turskom Beleku i otputovao za Prag, gdje bi danas trebalo da potpiše za Spartu.

Prije samo dva dana je rečeno da će Gabonac ostati u Zvezdi i igrati protiv CSKA iz Moskve u Ligi Evropa.

Zvezda je još ranije prihvatila ponudu češkog kluba od, kako su preneli mediji, milion eura, ali je 27-godišnji vezni fudbaler odbijao lične uslove.

Kanga je u Zvezdu došao na ljeto 2016. godine i za taj klub je igrao na 59 utakmica, uz 13 golova.

12.25 Kristal Palas je platio 9 miliona funti za napadača Mitjilanda Aleksandera Sorlota.

BREAKING: @CPFC agree a deal of £9m plus add-ons with FC Midtjylland for striker Alexander Sorloth. #SSN pic.twitter.com/PLVEHAtWd2 — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 31, 2018

12.20 Nema ništa od dolaska Marsela Brozovića iz Intera u Sevilju. Oeracija je zaustavljena.

Parón a la operación Brozovic https://t.co/KjKyNR8OTq #SevillaFC — Desmarque Sevilla FC (@eldesmarque_sfc) January 31, 2018

12.09 ZVANIČNO Borusija Dortmund je potvrdila transfer Pjera Emerika Obamejanga u Arsenal.

Visina transfera iznosi 63,75 miliona eura.

I Arsenal je objavio "Naš je!"

12.05 Roma je u Lisabonu našla zamjenu za Emersona Palmijerija koji je otišao u Čelsi.

U Rim iz Sportinga dolazi Argentinac Džonatan Silva za šest miliona eura.

12.00 Njukasl je pustio Mitrovića u Anderleht i doveo Islama Slimanija iz Lestera do kraja sezone.

BREAKING: @NUFC agree deal with @LCFC to take striker Islam Slimani on loan until the end of the season, according to Sky sources. #SSN pic.twitter.com/gIjp26u2Z2 — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 31, 2018

11.47 Juventus je navodno povećao ponudu Kaljariju za Han Kvang Songa, napadača iz Sjeverne Koreje, na 14 miliona eura, uz dva igrača koja bi poslao na pozajmicu.

Plan Juventusa je da 19-godišnji Song odigra još godinu i po u Kaljariju.

11.45 Aleksandar Mitrović je pobjegao sa klupe Njukasla - dogovoren je njegov povratak u Anderleht na pozajmicu do kraja sezone.

⚠ TRANSFER CENTRE LIVE! ⚠



Anderlecht have agreed a loan deal with Newcastle for striker Aleksandar Mitrovic, according to Sky sources



Read more here 👉 https://t.co/HcSONDrxRC pic.twitter.com/cFiUsDyA2K — Sky Sports PL (@SkySportsPL) January 31, 2018

11.42 Ponovo se javljaju spekulacije o povratku Marija Balotelija u Italiju. Navodno, Sampdorija bi mogla da bude njegov novi klub od naredne sezone.

11.40 Badu Ndiaje dolazi iz Galatasaraja u Stouk.

⚠ TRANSFER CENTRE LIVE! ⚠



Badou Ndiaye has passed his medical ahead of a potential Deadline Day move to Stoke City, Sky Sports News understands.



Read more here 👉 https://t.co/uqJ3EP56WL pic.twitter.com/LYoY3SHIAO — Sky Sports PL (@SkySportsPL) January 31, 2018

11.25 - Lukas Moura je prošao medicinske preglede u Totenhemu i uskoro će se završiti transfer iz PSŽ-a, vrijedan 25 miliona funti.

⚠ TRANSFER CENTRE LIVE! ⚠

Lucas Moura has completed a medical at Tottenham ahead of finalising his £25m move from Paris Saint-Germain

Read the full story here 👉 https://t.co/PJWOSrrmLb pic.twitter.com/GEjLKypeoL — Sky Sports PL (@SkySportsPL) January 31, 2018

10:54 Gazzeta dello Sport piše da Napoli očekuje da će uskoro završiti posao oko Danca Dejvija Klasena.

10:46 Borusija Dortmund i Čelsi su se dogovorili - Miči Bačuaji će igrati za "milionere" do kraja sezone kao pozajmljen igrač "plavaca", piše BBC.

Borussia Dortmund have agreed a loan deal for Chelsea striker Michy Batshuayi. Official confirmation expected shortly from the clubs. (Source: BBC Sport) pic.twitter.com/IA31eeqj1a — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 31, 2018

10:40 Borusija Dortmund je odustala od namjere da pošalje Andrea Širlea na pozajmicu u Svonsi. Njemac ostaje u Dortmund jer se povrijedio Andrej Jarmolenko.

BREAKING: Dortmund have pulled the plug on André Schürrle's two-year loan to Swansea because Andrey Yarmolenko was injured in training yesterday. (Source: SkySports) pic.twitter.com/uV4nVggJmW — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 31, 2018

10:37 Andre Aju je blizu prelaska u Svonsi, piše Sky. "Labudovi" će za njega izdvojiti 18 miliona funti.

Isti medij piše da su Velšani i dalje zainteresovani za Lazara Markovića.

10:32 Pjer Emerik Obamjenag je u Londonu i obavlja ljekarske preglede, piše Sky.

9:46 Španac Huan Mata produžio je ugovor sa Mančester junajtedom na još godinu dana.

9:17 Mesut Ozil je zainteresovan da produži ugovor sa Arsenalom, piše Bild.

Prema novom ugovoru Njemac će zarađivati 305.000 nedjeljno, pa će biti najplaćeniji igrač u Premijer ligi poslije Aleksisa Sančesa.

9:05 Roma želi da u svoje redove dovede Holanđanina Dejlija Blinda, koji nastupa za Mančester junajted, piše Sky.

Sky navodi da je Holanđanin zainteresovan da Mančester zamijeni Rimom.

9:00 Sautempton je zainteresovan za Kvinsija Promesa i spreman je da plati moskovskom Sparatku 25 miliona funti.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 3 (2 glasova)