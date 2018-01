TRANSFERI UŽIVO: Marez zatražio transfer iz Lestera, neobičan transfer Samuela Etoa, Roma želi Blinda

23.03 Sevilja će sjutra završiti dolazak Sandra Ramiresa, bivšeg igrača Malage, koji se nije snašao u Evertonu.

El Sevilla llega a un principio de acuerdo por Sandrohttps://t.co/jlHkpZe1Ni vía @eldesmarque_sfc #SevillaFC — JaviCarbonero (@JaviCarbonero8) January 30, 2018

22.55 Neobičan transfer je na pomolu - Samuel Eto napustio je Antalijaspor da bi prešao u Konjaspor.

22.10 Inter je, izgleda, obezbijedio dolazak argentinskog napadača Lautara Martinesa iz Rasinga za ljeto.

Lautaro Martinez-Inter, due incontri positivi. Bloccato per l'estate — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 30, 2018

22.07 Emerson Palmijeri se slikao sa dresom Čelsija. Očekuje se ozvaničenje transfera iz Rome.

Emerson Palmieri appears to have completed switch to Chelsea as he poses with the shirt ahead of £17.5million move https://t.co/yCsz05Bmaa pic.twitter.com/xVKP6rpIFK — MailOnline Sport (@MailSport) January 30, 2018

22.05 ZVANIČNO Mark Bartra je novi igrač Betisa.

22.00 FIFA je objavila da su oboreni svi rekordi kada su transferi u pitanju. Opširnije čitajte ovdje.

21.50 Nekadašnji fudbaler Mladosti Ognjen Rolović nosiće dres šampiona Malte Birkirkare.

21.45 Čekajući Mareza, Siti je doveo 21-godišnjeg Džeka Harisona iz Nujorka i proslijedio ga Midslbrou na pozajmicu.

El #ManchesterCity ficha al extremo diestro inglés Jack Harrison (21 | #NewYorkCity) por 4.000.000 € y lo cede al #Middlesbrough hasta final de temporada. pic.twitter.com/IYLNQc5uGX — 100% Fichajes (@mercatosphera) January 30, 2018

21.25 Mauro Zarate, nekadašnja zvijezda Lacija, ide u argentinski Velez Sarsfild.

Sadašnji klub argentinskog fudbalera, Votford, potvrdio je odlazak na pozajmicu.

🇦🇷 | #watfordfc can confirm that Mauro Zárate has made a loan move to Vélez Sarsfield after a deal was completed today.



More here ⤵️https://t.co/unN7Ocj9AF pic.twitter.com/LWZ7RqHPfd — Watford FC (@WatfordFC) January 30, 2018

21.21 "Skaj sports" javlja da je Mančester siti u posljednja tri sata poslao čak tri ponude Lesteru za Rijada Mareza.

Posljednja, najveća, iznosi 55 miliona funti, što je oko 68 miliona eura.

BREAKING: Sky sources: In the last hour @ManCity have made a third bid - thought to be for £55m - for @LCFC winger Riyad Mahrez. #SSN pic.twitter.com/bXNHIywexk — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 30, 2018

21.15 Arsenal gostuje Svonsiju, a pojačanje "tobdžija" Henrih Mhitarijan šansu strpljivo čeka sa klupe.

20.56 Vezista Mladosti Marko Burzanović traži novi klub, pošto se nije našao na spisku fudbalera koje trener Vesko Stešević kasno večeras vodi na pripreme u Antaliju. Opširnije ovdje.

20.46 Roma bi da kupuje u Mančester junajtedu.

Italijanski novinar Đanluka di Marcio javlja da "vučica" želi Dejlija Blinda i da su pregovori u toku.

20.11 Saga oko prelaska Pjer-Emerika Obamejanga iz Borusije Dortmund i Arsenal, obilježiće sam finiš januarskog prelaznog roka.

Gabonac, za sada, još nije postao "tobdžija". Opširnije ovdje.

20.06 Danski reprezentativac Niklas Bendtner, popularni "lord", na meti je francuskog prvoligaša Bordoa.

Nicklas Bendtner lined up for shock transfer https://t.co/GAzO3E2eg3 pic.twitter.com/cBrFqiikQ9 — Sun Sport (@SunSport) January 30, 2018

"Žirondinci", koji su 9. na tabeli šampionata Francuske, željeli su napadača Vest Hema Diafru Sakoa, a kada nisu uspjeli, okrenuli su se Dancu.

Bendtner, nekadašnji napadač Arsenala, Juventusa i Volfsburga, sada nosi dres norveškog Rozenborga i sezonu je završio kao prvi strijelac lige.

19.47 Crnogorski reprezentativac Sead Hakšabanović nalazi se na klupi Vest Hema u večerašnjem duelu protiv Kristal Palasa, drugi put u Premijer ligi u eri Dejvida Mojesa.

Hakšabanović je igrao devet minuta u subotu u FA Kupu, u porazu "čekićara" na gostovanju Viganu.

Stigao je ljetos iz švedskog Halmštada, a doveo ga je bivši trener Vest Hema Slaven Bilić.

Za reprezentaciju Crne Gore Hakšabanović je debitovao u junu prošle godine.

19.38 Iako se govorka o prelasku Olivijea Žirua u Čelsi, Francuz je večeras u sastavu Arsenala za meč u Svonsiju.

Naravno, počeće na klupi.

19.13 Nekadašnji fudbaler Real Madrida, Hose Antonio Rejes, nastavlja fudbalsko putovanje kroz Španiju.

Nakon Sevilje, Reala, Atletiko Madrida i Espanjola, 34-godišnji vezista pristupio je drugoligašu Kordobi.

U karijeri je još igrao za Arsenal i Benfiku.

18.53 Sevilja je pozajmila 28-godišnjeg vezistu Rokea Mesu Kueveda iz Svonsija.

18.49 - Zvanično je - Injigo Martines, doskoraašnji štoper Real Sosijedada, prešao je u tabor velikog baskijskog rivala, Atletik Bilbaa.

Potpisao je ugovor do juna 2023. godine, a otkupna klauzula iznosi 80 miliona eura.

.@InigoMartinez signs with our Club until June 30th, 2023 with a release clause of 80 million euros. #athletic pic.twitter.com/uKfeUdGLsa — Athletic Club (@Athletic_en) January 30, 2018

18.44 Vezista Liverpula Lazar Marković nalazi se na meti Volfsburga.

Srpski fudbaler nije u planovima Jirgena Klopa, prošle sezone je bio pozajmljen Sportinu iz Lisanona i Halu, dok ove nije igrao nigdje.

Za njega je zainteresovan i Svonsi.

18.38 Defanzivac Borusije Dortmund, nekadašnji fudbaler Barselone Mark Bartra, vraća se u Španiju.

Njegov novi klub je Betis.

❗️Marc Bartra, en Sevilla para firmar por el Betishttps://t.co/D7AGPaAUcC pic.twitter.com/y2sEK4h7Vl — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 30, 2018

18.35 Crnogorski trener Miljan Radović oprobaće se u Indiji. Opširnije ovdje .

18.10 Vezista Lestera Rijad Marez zatražio je transfer, javlja "Skaj sports" sa naznakom - vanredna vijest.

BREAKING: Sky sources: Riyad Mahrez hands in transfer request at @LCFC. #SSN pic.twitter.com/OZVK4Zd3qr — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 30, 2018

Mančester siti spremio je navodno 68 miliona eura za reprezentativca Alžira.

17.38 Vezista Crvene zvezde Gelor Kanga blizu je prelaska u Spartu iz Praga, a njegov menadžer je na pregovorima u Češkoj.

"Kangin menadžer je u Pragu na pregovorima sa Spartom. Ponovo pričaju i čekamo da ga pozove", rekao je sportski direktor Crvene zvezde Mitar Mrkela.

Kanga je u Zvezdu došao na ljeto 2016. godine i za "crveno-bijele" je na 59 utakmica postigao 13 golova.

Jedan od tih golova je dao upravo Sparti iz Praga, u trećem kolu ovosezonskih kvalifikacija za Ligu Evrope.

17.29 Marcelo Brozović izgleda napušta Inter u januarskom prelaznom roku.

Hrvat je blizu odlaska u Sevilju na pozajmicu, s opcijom otkupa na ljeto 25 miliona eura.

16.50 Mančester siti je za 10 godina potrošio 1,6 milijardi eura na nove igrače. Opširnije ovdje.

16.05 Pjer Emerik Obamejang je stigao u London, čeka se samo zvanična potvrda transfera vrijednog 63 miliona eura.

Navijači Arsenala s nestrpljenjem čekaju napadača iz Gabona, njih više od 30 hiljada pratilo je putanju leta privatnog aviona iz Dortmunda u London.

Looks like there is a private jet flying from Dortmund to London. Any guess who the passenger might be?https://t.co/x0gRgWtBZx pic.twitter.com/yfcDX07lJc — Flightradar24 (@flightradar24) January 30, 2018

15.55 Pojedini engleski mediji javljaju da je Mančester siti ponudio Lesteru 68 miliona eura za Rijada Mareza.

Mercato : Manchester City offre 68 millions d'euros à Leicester pour Riyad Mahrez https://t.co/vwaHuWI0RI — France Football (@francefootball) January 30, 2018

15.40 Injigo Martines zamijeniće Ajmerika Laporta u Atletik Bilbau.

Martines dolazi iz rivalskog Real Sosijedada za 32 miliona eura. On je prije četiri godine rekao da nikada ne bi bio "na drugoj strani".

Ovu izdaju mu navijači iz San Sebastijana nikada neće oprostiti.

MERCATO 🚨 Pour remplacer Aymeric #Laporte (City), l'Athletic enrôle Iñigo #Martínez en versant les 32M€ de clause au voisin, la Real Sociedad. Le 30.04.14, le défenseur central avait pourtant avancé qu'il ne passerait "jamais de l'autre côté"... pic.twitter.com/aQiSaam9A8 — Alexandre Ruiz (@alexandreruiz) January 30, 2018

15.15 Italijanski novinar Đanluka di Marcio javlja da će Japanac Juko Nagatomo preći iz Intera u Galatasaraj na pozajmicu.

15.05 I engleski mediji javljaju da je Obamejang poletio za London. Do kraja dana trebalo bi da postane igrač Arsenala.

⚠ BIG AUBAMEYANG DEVELOPMENTS ⚠

The #BVB striker has left Dortmund Airport in a private jet heading for London, Sky Sports News understands #AFC

Get the full story here 👉 https://t.co/LTqurn8aIv pic.twitter.com/VdLamyBHnI — Sky Sports PL (@SkySportsPL) January 30, 2018

14.40 Najbolji kosovski fudbaler Milot Rašica zatražio je transfer iz holandskog Vitesea.

Milot Rashica ontbreekt op de training van #Vitesse. De vleugelaanvaller richt zich op een transfer ⚽️ — Vitesse (@MijnVitesse) January 30, 2018

14.30 Antonio Konte je potvrdio da je lijevi bek Rome Emerson Palmijeri na korak od Čelsija, a da Edin Džeko ne dolazi.

14.25 Mediji u Njemačkoj javljaju da je Pjer Emerik Obamejang krenuo ka Londonu, nakon što su Arsenal i Dortmund dogovorili visinu transfera od 63 miliona eura.

14.05 Mančester siti je predstavio najskuplje pojačanje u istoriji kluba - 23-godišnjeg defanzivca Ajmerika Laporta, koji je došao iz Bilbaa, za 65 miliona eura.

13.50 Dejvid Bekam je juče predstavio klub čiji je vlasnik - Majami FC, a danas dobio potvrdu da je uradio pravu stvar.

Čestitka mu je stigla sa "najviše adrese" - Leo Mesi je poželio Englezu mnogo usjpeha u radu i poslao interesantnu poruku.

"Zdravo Dejvide, prije svega - čestitke na novom projektu, na novom koraku u tvom životu, a ko zna - za nekoliko godina možda me i pozoveš da dođem", poručio je Mesi preko društvenih mreža.

13.45 Potpredsjednik Monaka Vadim Vasiljev je potvrdio da će najtraženiji igrač tog kluba, Tomas Lemar ostati sigurno do ljeta.

Liverpul je i ljetos i sada želeo da dovede Lemara, interesovanje je pokazao i Arsenal, ali će svi zainteresovani morati da čekaju.

"On će 100% ostati u Monaku do kraja sezone čak i ako Liverpul i Arsenal sada dođu sa ogromnom ponudom. Moraćemo da ih odbijemo, pošto je naš cilj jasan. Bez najboljih igrača kao što je Lemar, nećemo uspjeti da ostvarimo zacrtano", rekao je Vasiljev.

13:08 Defanzivac Milana Gustavo Gomez odbio je ponudu Palmeirasa. On želi samo u Boku juniors.

13:01 Ukoliko želi da angažuje kapitena Lila Ibrahima Amadua, Kristal Palas će morati da plati 17,6 miliona funti.

13:00 Mančester siti je na pragu realizacije transfera Džeka Harisona iz Njuorka.

12:57 Everton je odbio ponudu Vest Hema za Morgana Šnajderlina.

Everton have told West Ham midfielder Morgan Schneiderlin is not for sale. (Source: SkySports) pic.twitter.com/LCZZBVVX7m — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 30, 2018

12:42 Fulam je zainteresovan za Votfordovog igrača Stefana Okaka Čuku.

12:22 Vest Hem nije prihvatio ponudu Svonsija za Andre Ajua u iznosu od 20.000.000 eura. "Čekićari" traže još četiri miliona više.

11:58 Miči Bačuaji će napustiti Čelsi samo u slučaju da tim iz Londona pronađe napadača. Za Belgijanca je zainteresovana Borusija iz Dortmunda.

11:57 Lukas Moura je doputovao u trening centra Totenhema. Očekuje se realizacija transfera Brazilca iz PSŽ-a.

Lucas Moura has arrived at Tottenham’s training ground ahead of his proposed £25m move from PSG. (Source: SkySports) pic.twitter.com/VuL42VQxIT — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 30, 2018

11:47 Danski internacionalac Niklas Bendtner je želja Bordoa.

11:45 Olivije Žiru je želja Čelsija, a Daily Star danas prenosi da će "plavci" Arsenalu ponuditi Davida Luiza u zamjenu za Francuza.

11:42 Votford je zainteresovan i za Leandra Dendrokera iz Anderlehta i Zamba Angisu iz Marselja, piše Sky.

11:29 Keita Balde je demantovao prelazak u Napoli.

11:26 Zvanično - CSKA je na pozajmicu do kraja sezone doveo Ahmeda Musu iz Lestera.

11:08 Stouk se dogovorio sa Galatasarajem, pa će u Englesku doći Badu Ndiaje za 15 miliona funti.

10:42 Daily Telegraph piše da će Čelsi odbiti svaku ponudu Mančester sitija za Edena Azara.

10:33 Napadač madridskog Atletika Kevin Gameiro odbacio je mogućnost da pređe na pozajmicu u Olimpik iz Marselja.

9:15 Sky prenosi da je igrač Liverpula Lazar Marković želja Svonsija.

9:13 Votford je doveo na pozajmicu do kraja sezone Đerara Delofeua iz Barselone, piše Sky.

On ima prava da već sjutra nastupi za novi tim u meču sa Stoukom

