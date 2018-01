TRANSFERI UŽIVO: Mehelen potvrdio dolazak Bećiraja, Real spremio odgovor Barseloni

14.50 Evropa čeka transfer Aleksisa Sančesa u Mančester siti. Nema još zvanične ponude, ali za Kevina de Brujnea nema dileme da će Čileanac biti njegov novi saigrač.

"Kada dođe, sada ili na ljeto, donijeće nam nešto novo", rekao je De Brujne.

14.10 Napadač iz Konga Sedrik Bakambu prošao je medicinske preglede u Pekingu, očekuje za zvanično predstavljanje.

Viljareal je dobio 40 miliona eura, ali je kineski klub platio još 34 miliona eura poreza.

Ukupno je, dakle, samo za prelazak fudbalera izdvojeno 74 miliona eura.

Bakambu će godišnje zarađivati 15 miliona eura.

14.03 Zlatan Ibrahimović bi mogao da napusti Mančester junajted prije isteka ugovora. Opširnije ovdje.

13.35 Niko Gaitan je na izlaznim vratima Atletika - interesuju se Sautempton i Boka juniors.

13.31 Franis Kokelan u naredna 24 sata preći će iz Arsenala u Valensiju, javlja "Skaj".

13.29 Odgovor Reala na transfer Filipea Kutinja u Barselonu mogao bi da bude Mohamed Salah, piše "As".

12.38 Hadersfild je povećao ponudu za napadača Noriča Aleksa Pričarda na 11 miliona funti.

12.35 Barselona i turski Bašakšehir pregovaraju oko transfera Arde Turana u klub iz Istanbula.

Kako javlja "Mundo deportivo", obeštećenje će najvjerovatnije iznositi oko osam miliona eura, jer velikih prepreka da se završi posao nema.

12.28 Čelsi će agentu Rosa Barklija platiti sedam miliona funti kao proviziju za realizaciju transfera, koji je iznosio 17 miliona, javlja "Tajms".

Chelsea agreed to pay agent fees said to be around £7m in addition to the £15m transfer fee to Everton for Ross Barkley's signature last week. (Source: Times) pic.twitter.com/clqvGgrnK0