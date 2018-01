TRANSFERI UŽIVO: Miki koči Sančesov transfer, Ikardi - vođa novog Reala, SMS se ne prodaje

16.00 Bešiktaš je dobio ponudu iz Kine od 15 miliona eura za Rikarda Kvarežmu.

Klub je prihvatio, sada je na Portugalcu da odluči ide li u Aziju.

Navodno, nudi mu se sedam miliona eura po sezoni.

15.55 I Liverpul je u ušao u trku za Brazilcem Malkomom, 20-godišnjakom iz Bordoa.

Riječ je o velikom, ali skupom talentu - Žirondinci ga ne bi pustili za manje od 50 miliona eura.

15.30 Agent Mino Rajola je rekao da će Aleksis Sančes preći u Mančester junajted samo ako Henrik Mhitarjan prihvati da ode u Arsenal.

Rajola je Mhitarjanov agent.

"To je uslov da Sančes dođe u Junajted. Za sada su male šanse da Miki (Mhitarjan) prihvati, ali vidjećemo", rekao je Rajola.

Kako javlja "Skaj sports", dva kluba su se dogovorila o trampi, ali Jermen se nećka...

14.50 Izgleda da je Aleksis Sančes zaista sve bliži Mančester junajtedu. Pominjalo se da se za Čileanca uključio i Čelsi, ali je Antonio Konte na pitanje novinara da li dovodi fudbalera Arsenala odgovorio kratko i jasno:

"Mislim da ne."

14.25 Mirko Raičević, kapiten Mladosti, od naredne sezone biće direktor omladinske škole tog kluba. Opširnije čitajte ovdje.

14.15 Teo Volkot bi danas mogao da prođe ljekarske preglede i zvanično kompletira transfer u Everton od 25 miliona eura.

13.35 Predsjednik Lacija Klaudio Lotito još jednom je ponovio da Sergej Milinković-Savić nije na prodaju.

"Ne interesuje me koliko ko nudi. On nije na prodaju. Sergej je mladić izuzetnih vrijednosti. Otac ga je nagovarao da ide u Fiorentinu, a on nije želio da ga posluša jer se već dogovorio sa nama. To mi sve govori", kazao je Lotito.

13.30 Barselona je odbila ponudu Intera od 20 miliona eura za Rafinju.

.@FCBarcelona reportedly rejected a €20 million offer from @Inter but sporting director Ausilio remains hopeful a deal can be struck. #SerieAhttps://t.co/jtzsiSuRIM — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 16, 2018

13.20 Mauro Ikardi je glavna meta Reala narednog ljeta i predvodnik novog talasa u "kraljevskom klubu".

Real će, piše "Korijere delo sport", renovirati tim za naredno ljeto, a golgeter Intera prvi izbor za napad.

Njegova otkupna klauzula od 110 miliona eura je prihvatljiva za Peresa.

Icardi, "la base de la refundación" en el Real Madrid: https://t.co/9sii6Zi801 pic.twitter.com/eB5UMGJJEs — TyC Sports (@TyCSports) January 16, 2018

12.40 Kevin Gameiro neće napustiti Atletiko makar do juna, javlja "L'ekip".

Za Francuza se interesuje Svonsi.

12.25 Arsenal će ponuditi Dortmundu 35 miliona funti i Olivijea Žirua za Pjera Emerika Obamejanga, javljaju engleski mediji.

BREAKING: Borussia Dortmund expect Arsenal to make an opening offer of £35m plus Olivier Giroud for Pierre-Emerick Aubameyang [@sjstandardsport] pic.twitter.com/RehwxIStRW — FourFourTweet (@FourFourTweet) January 16, 2018

11.45 Real neće ponuditi Ronaldu reviziju ugovora, tvrdi "Marka". Opširnije čitajte ovdje.

10:59 Fudbaler Borusije Dortmund Pjer Emerik Obamejang nikad nije bio bliži prelasku u londonski Arsenal, piše britanski "Gardijan".

10:57 Vezni fudbaler Liverpula, Emre Čan se povezuje sa Juventusom, ali on kaže da nikakav dogovor nije postignut sa italijanskim šampionom.

10:55 Liverpul je spreman da pošalje srpskog fudbalera Marka Grujića na pozajmicu u engleski Čempionšip uz obrazloženje da mu je potrebna igra za prvi tim.

Za Grujića su zainteresovani i premijerligaši Vest Hem i Hadersfild, ali Liverpul želi garancije da će biti u prvom timu.

10:53 Menadžer Mančester junajteda Žoze Murinjo rekao je da imaju šansu da dovedu Aleksisa Sančesa iz Arsenala, a rekao je i da bi reprezentativac Jermenije Henrik Mkhtarijan mogao da napusti klub.

Sančes Foto: Reuters

