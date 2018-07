TRANSFERI UŽIVO Milan hoće Kontea, Real nudi 100 miliona za Čelsijev dvojac, Levandovski neće moći u Real

12:30 Čelsi je počeo pregovore sa Borusijom oko transfera Kristijana Pulišića, piše Goal.com.

Njemački klub je za američkog reprezentativca odredio cijenu od 85 miliona eura.

Takođe, Čelsi je zainteresovan i za Matijasa Vesina.

Vesino je ranije sarađivao sa Sarijem u Empoliju, a prošle godine je ekspldirao u dresu Intera.

12:07 Lion je zainteresovan da u svoje redove dovede Šveđanina Viktora Lindelefa, piše L'equipe.

11:59 Mlado krilo Mančester sitija, Džek Harison, napustiće redove "građana" i preći u Lids, piše Sky.

11:46 Antonio Konte mogao bi da bude novi trenr Milana, javljaju italijanski mediji.

Rosoneri će italijanskom strućnjaku ponuditi šest miliona eura godišnje.

11:30 Italijanski mediji pišu da je Čelsi odustao od Ruganija i okrenuo se Kaldari.

11:20 Igrač Lacija, Sergej Milinkvoić Savić nije došao jutros u Rim na zakazane ljekarske preglede. Opširnije čitajte ovdje.

10:40 Juventus želi da vrati Pola Pogbu u svoje redove, piše Daily Mirror.

List piše da Juve mora prvo da proda nekoliko igrača, kako bi obezbijedio novac za dovođenje Francuza.

Pogba je već igrao u Juventusu odakle je prešao 2016. godine u Mančester junajted za 105 miliona eura.

I sam igrač je nekoliko puta izjavio da bi volio da se vrati u Torino.

10:00 Sevilja je zainteresovana da vezistu Tiemuja Bakajoka dovede na pozajmicu iz Čelsija.

Menadžer londonskog kluba, Mauricio Sari na računa na ovog igrača, a pored Sevilje i Milan se pominjao kao moguća nova destinacija.

9:48 Španski Don Balon donosi senzacionalnu vijest! Real Madrid će se uključiti u trku sa Mančester junajtedom za potpis Harija Megvajera.

Defanzivac Lestera je u dresu Engleske pružio odlične partije na Mundijalu.

9:42 Ante Rebić ipak neće potpisati za Mančester junajted, tvrdi britanski Tajms.

Žoze Murinjo je bio oduševljen igrama Rebića na Mundijalu ali je navodno naknadno zaključio da hrvatski reprezentativac nije dovoljno dobar za njegovu ekipu.

"Nakon inicijalnog interesa, Portugalac se ohladio jer nije uvjeren kako je Ante pravi igrač za Junajted", piše novinar Tajmsa.

Nakon poraza u prijateljskoj utakmici od Liverpoola (1:4) Murinjo se požalio na upravu kluba.

"Volio bih dovesti dvojicu igrača. Barem dvojicu. Međutim, mislim da to neću dobiti. Možda dobijem jednog. Upravi kluba sam dostavio listu s pet imena prije nekoliko mjeseci i sada mogu samo čekati."

9:22 Trener minhenskog Bajerna Niko Kovač govorio je o eventualnom prelasku Roberta Levandovskog u madridski Real.

"Istina je da Robert želi da ide. Ipak, jedno je šta on hoće, a drugo šta mi hoćemo. Ima ugovor sa klubom i ostaće ovdje što je duže moguće. To je naša odluka", rekao je Kovač.

Marka je u jučerašnjem izdanju plasirala vijest da novi trener Reala, Đulen Lopetegi želi da dovede Poljaka u Madrid ovog ljeta.

Otkad je za svog agenta izabrao Pinia Zahavija, Poljak je sve glasniji u namjeri da pređe u Real.

9:07 Real Madrid će ponuditi Čelsiju 100 miliona funti za Tiba Kurtou i Vilijana, piše Daily Mail.

Čelnici Reala su ubijeđeni u dovođenje Kurtoe, koji ulazi u posljednju godinu ugovora sa londonskim klubom. Navodno, čeka se samo da Čelsi pronađe adekvatnu zamjenu i transfer belgijskog čuvara mreže u redove šampiona Evrope dobiće zeleno svijetlo.

Sa druge strane posao oko Vilijana ići će teže. Čelsi ne namjerava da proda Brazilca i ovog ljeta je odbio čak četiri ponude Barselone.

