TRANSFERI UŽIVO Mitrović i zvanično u Fulamu, Kavani ostaje, Kovačić ne može iz Reala

19.05 Defanzivac Sao Paula Rodrigo Kajo je na meti Milana, koji bi trebalo da izdvoji 15 miliona eura za njega, javljaju brazilski mediji.

18.40 Zvanično - Aleksandar Mitrović je novi igrač Fulama.

Srpski napadač jedan dio prošle sezone proveo je u Londonu, pod vođstvom Slaviše Jokanovića, i bio jedan od najzaslužnijih za povratak u Premijer ligu.

Njegov ugovor od Njukasla otkupljen je za 22 miliona funti.

"Srećan sam do neba i nazad, konačno sam igrač Fulama", rekao je 24-godišnji Mitrović.

18.10 Gonzalo Iguain vjerovatno ide iz Juventusa. Opširnije čitajte ovdje.

18.05 Njukasl je u pregovorima sa Vest Bromom oko transfera Salomona Rondona.

Newcastle are in talks with West Brom to sign Venezuela striker Salomon Rondon. (Source: Sky Sports) pic.twitter.com/fIYMB9M3Le — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 30, 2018

18.00 Tomas Tuhel, trener PSŽ-a, odbacio je mogućnost da Edinson Kavani ode iz kluba.

"Razgovarao sam sa Kavanijem, rekao mi je da želi da ostane", kazao je Tuhel.

16.50 Atletiko je predstavio Tomasa Lemara, koga je krajem juna doveo iz Monaka za 70 miliona eura.

"Došao sam da osvojim Ligu šampiona, to je naš prioritet", rekao je francuski reprezentativac.

16.00 Roma želi francuski tandem Nikolasa Pepea iz Lila i Floriana Tovana iz Marseja, javlja Frans fudbal.

AS Roma have make enquiries for Nicolas Pépé (Lille) & Florian Thauvin (Marseille), according to France Football https://t.co/eI0LAfHWYW — Get French Football News (@GFFN) July 30, 2018

15.17 Benedikt Hevedes ide u Lokomotivu iz Moskve, potvrdio je Šalke.

15.10 Lacio je zvanično potvrdio da Milan Badelj i Hoakin Korea stižu u Rim.

Badelj dolazi iz Fiorentine, Korea iz Sevilje.

🛬 Milan #Badelj e @tucu_correa atterreranno all’Aeroporto Internazionale di Roma–Fiumicino "Leonardo da Vinci” rispettivamente alle ore 17:05 con il volo proveniente da Zagabria ed alle ore 23:40 con il volo proveniente da Siviglia pic.twitter.com/1KIuo2GNRB — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 30, 2018

14.55 Mateo Kovačić želi da ide iz Reala, to je i rekao Đulenu Lopetegiju, ali "kraljevski klub" neće da ga pusti, niti će saslušati eventualne ponude za njega.

14.45 Totenhem se interesuje za Žefrija Kondogbiju i počeo je pregovore sa Valensijom.

Tottenham open discussions for Geoffrey Kondogbia https://t.co/VRTXgctqpz — Get French Football News (@GFFN) July 30, 2018

13:55 Sportski direktor Sevilje Hoakin Kaparoš demantovao je vijest da je igrač tima iz Andaluzije, Stiven Nzonzi blizu prelaska u Romu.

13:27 Nikolas Iguain, brat i agent Juventusovog napadača Gonzala, doputovao je danas u Torino gdje će se tokom dana sastati sa čelnicima Juventusa oko budućnosti napadača Strare dame.

Argentinski napadač počeo je danas sa treninzima, nakon produženog odmora, zbog učešća na Svjetskom prvenstvu.

Čelsi i Milan zainteresovani su za Iguaina, ali probem predstavlja plata Argentinca. On u Juventusu godišnje zarađuje devet miliona eura.

Juventus je za eventualni transfer odredio cijenu od 60 miliona eura.

12:30 Čelsi je počeo pregovore sa Borusijom oko transfera Kristijana Pulišića, piše Goal.com.

Njemački klub je za američkog reprezentativca odredio cijenu od 85 miliona eura.

Takođe, Čelsi je zainteresovan i za Matijasa Vesina.

Vesino je ranije sarađivao sa Sarijem u Empoliju, a prošle godine je ekspldirao u dresu Intera.

12:07 Lion je zainteresovan da u svoje redove dovede Šveđanina Viktora Lindelefa, piše L'equipe.

11:59 Mlado krilo Mančester sitija, Džek Harison, napustiće redove "građana" i preći u Lids, piše Sky.

11:46 Antonio Konte mogao bi da bude novi trenr Milana, javljaju italijanski mediji.

Rosoneri će italijanskom strućnjaku ponuditi šest miliona eura godišnje.

11:30 Italijanski mediji pišu da je Čelsi odustao od Ruganija i okrenuo se Kaldari.

11:20 Igrač Lacija, Sergej Milinkvoić Savić nije došao jutros u Rim na zakazane ljekarske preglede. Opširnije čitajte ovdje.

10:40 Juventus želi da vrati Pola Pogbu u svoje redove, piše Daily Mirror.

List piše da Juve mora prvo da proda nekoliko igrača, kako bi obezbijedio novac za dovođenje Francuza.

Pogba je već igrao u Juventusu odakle je prešao 2016. godine u Mančester junajted za 105 miliona eura.

I sam igrač je nekoliko puta izjavio da bi volio da se vrati u Torino.

10:00 Sevilja je zainteresovana da vezistu Tiemuja Bakajoka dovede na pozajmicu iz Čelsija.

Menadžer londonskog kluba, Mauricio Sari na računa na ovog igrača, a pored Sevilje i Milan se pominjao kao moguća nova destinacija.

9:48 Španski Don Balon donosi senzacionalnu vijest! Real Madrid će se uključiti u trku sa Mančester junajtedom za potpis Harija Megvajera.

Defanzivac Lestera je u dresu Engleske pružio odlične partije na Mundijalu.

9:42 Ante Rebić ipak neće potpisati za Mančester junajted, tvrdi britanski Tajms.

Žoze Murinjo je bio oduševljen igrama Rebića na Mundijalu ali je navodno naknadno zaključio da hrvatski reprezentativac nije dovoljno dobar za njegovu ekipu.

"Nakon inicijalnog interesa, Portugalac se ohladio jer nije uvjeren kako je Ante pravi igrač za Junajted", piše novinar Tajmsa.

Nakon poraza u prijateljskoj utakmici od Liverpoola (1:4) Murinjo se požalio na upravu kluba.

"Volio bih dovesti dvojicu igrača. Barem dvojicu. Međutim, mislim da to neću dobiti. Možda dobijem jednog. Upravi kluba sam dostavio listu s pet imena prije nekoliko mjeseci i sada mogu samo čekati."

Rebić Foto: Reuters

9:22 Trener minhenskog Bajerna Niko Kovač govorio je o eventualnom prelasku Roberta Levandovskog u madridski Real.

"Istina je da Robert želi da ide. Ipak, jedno je šta on hoće, a drugo šta mi hoćemo. Ima ugovor sa klubom i ostaće ovdje što je duže moguće. To je naša odluka", rekao je Kovač.

Marka je u jučerašnjem izdanju plasirala vijest da novi trener Reala, Đulen Lopetegi želi da dovede Poljaka u Madrid ovog ljeta.

Otkad je za svog agenta izabrao Pinia Zahavija, Poljak je sve glasniji u namjeri da pređe u Real.

9:07 Real Madrid će ponuditi Čelsiju 100 miliona funti za Tiba Kurtou i Vilijana, piše Daily Mail.

Čelnici Reala su ubijeđeni u dovođenje Kurtoe, koji ulazi u posljednju godinu ugovora sa londonskim klubom. Navodno, čeka se samo da Čelsi pronađe adekvatnu zamjenu i transfer belgijskog čuvara mreže u redove šampiona Evrope dobiće zeleno svijetlo.

Sa druge strane posao oko Vilijana ići će teže. Čelsi ne namjerava da proda Brazilca i ovog ljeta je odbio čak četiri ponude Barselone.

Daily Mail | Real Madrid are considering double bid of £100m for both Courtois and Willian. #CFC pic.twitter.com/4R9s7zRDLM — The Blues (@TheBlues___) July 29, 2018

8:41 Sautempton i Kristal Palas zainteresovani su za vezistu Čelsija, Denija Drinkvotera, piše Daily Mirror.

Drinkvoter je prošle sezone iz Lestera prešao u Čelsi, ali nije uspio da se nametne, pa je veći dio sezone proveo na klupi.

8:29 Brazilac David Luiz poručio je da ne namjerava da napusti Čelsi.

Štoper je zadovoljan saradnjom sa novim menadžerom "plavaca", Sarijem

"Volim Sarijevu fudbalsku filozofiju. Želi da nam pomogne da brzo shvatimo njegove zamisli i sprovedemo ih u djelo. Ipak, neke stvari zavise i od nas. Ako budemo posvećeni i budemo vrijedno trenirali, brzo ćemo ukapirati njegove zamisli", rekao je Luiz, koji je u oba prijateljska meča pred novu sezonu bio u startnom timu.

Brazilac je zimus bio na izlaznim vratima Čelsija zbog sukoba sa tadašnjim menadžerom "plavaca", Konteom.

8:10 Aleiš Vidal na korak je od prelaska u Sevilju.

🔊 Aleix Vidal, cerca de volver al Sevilla por 9,5 millones de euros https://t.co/ZcAiZnGXtr Lo cuenta @carlos_hidalgo2 en @ElTransistorOC — Onda Cero (@OndaCero_es) July 29, 2018

Sevilja će Barseloni za ovaj transfer uplatiti 9,5 miiona eura.

8:06 Fiorentina želi napadača Sautemptona, Manola Gabjadinija, pišu mediji na Apeninima.

Ipak, viola će dobro morati da se potrudi, jer napadač želi da ostane u Premijer ligi i da se bori za mjesto u prvoj postavi "svetaca".

Gabjadini je u redove Sautemptona došao 2017. godine. Prošle sezone upisao je 33 nastupa i postigao pet golova.

8:02 Roma je zainteresovana da u svoje redove dovede igrača Juventusa, Huana Kvadrada, piše italijanski Sky.

Nakon što su izvisli za transfer Malkolma, "đalorosi" su se okrenuli alternativama, pa je Kolumbijac isplivao kao moguće rješenje.

7:58 Dobro jutro! Budite i danas uz naš portal i pratite dešavanja u ljetnjem prelaznom roku.

