TRANSFERI UŽIVO Modrić - Peres, da li je moguć "džentmlenski sporazum", Vidal sve bliži Barsi

11.40 I Sampdorija ima Ronalda.... Vijeru.

Ronaldo je mladi engleski reprezentativac i došao je iz Lidsa.

11.25 Novinar italijanskog "Skaja" Đanluka di Marcio tvrdi da su agenti Vlado Lemić i Đuzepe Rizo u Madridu i da dogovaraju transfer Luke Modrića u Inter.

Predsjednik Reala Florentino Peres je rekao da Hrvat može da ide za 750 miliona eura, ali postoji "ali"...

Ako Modrić iskaže želju da ode iz Reala, Peres je spreman da napravi tzv. džentlmenski sporazum sa njim.

11.20 Borusija Dorrtmund je ponudila 23 miliona eura Atletiku za Kevina Gameira.

11.05 Bivši reprezentativac Argentine Lionel Skaloni postavljen je kao prelazno rješenje na klupu nacionalnog tima.

Selektor omladinske selekcije "gaučosa", koji je bio pomoćnik otpuštenom Horheu Sampaoliju na Mundijalu u Rusiji, vodiće ekipu u septembru u prijateljskim mečevima protiv Gvatemale i Kolumbije.

Pomagaće mu još jedan nekadašnji reprezentativac Argentine Pablo Aimar.

11.00 Gabrijel Žezus je potpisao novi ugovor sa Mančester sitijem, do 2023. godine.

10:22 Pedro je potpisao novi jednogodišnji ugovor sa Čelsijem. Španac će u klubu ostati do 2020. godine.

Pedro has signed a one-year contract extension with the Blues! 📝🙌https://t.co/4Fpe4fHjzH — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 3, 2018

9:52 Hrvatski reprezentativac Ante Rebić, nova je meta Sevilje koja je blizu transfera vrijednog 20 miliona eura.

24-orogodišnji Rebić je prešao u Fiorentinu 2013. godine, ali je od tada bio na pozajmicama u Lajpcigu, Veroni i Frankfurtu.

9:00 Nigerijski krilni napadač Ahmed Musa novi je član saudijskog kluba Al-Nasr. Bivši fudbaler Lestera je potpisao četvorogodišnji ugovor.

#ALNASSR signed a four year contract with Nigerian left winger and former @LCFC player Ahmed Musa @Ahmedmusa718, welcome to the Global Club Ahmed! pic.twitter.com/03gAQvOW6q — AlNassr FC (@AlNassrSaudiFCe) August 2, 2018

8:34 Arsenal je spreman da proda Škodrana Mustafija ukoliko dobije ponudu od minimum 25 miliona eura.

Obrt oko Artura Vidala. Iako je djelovalo da je blizu prelaska u Inter, transfer Čileanca u Barselonu je gotovo izvjestan. Klub iz Katalonije će za transfer potrošiti oko 30 miliona eura.

Fudbaler Kristal Palasa, Vilfred Zaha, navodno je kazao svojim saigračima da je spreman da napusti klub. Daily Mirror kao moguću opciju pominje Čelsi.

I danas pratite transfere sa nama!

