TRANSFERI UŽIVO Modrić prelomio - ostaje u Realu, dobiće veću platu do 2020. godine?

LIVE BLOG:

17.15 Luka Modrić je prelomio - ostaje u Realu.

Tako tvrdi "As", koji navodi da je hrvatski fudbaler obavijestio čelnike kluba da ne želi da ide. Postoji i druga strana - za ostanak u Realu dobiće znatno veću platu.

Modrić trenutno zarađuje 6,5 miliona eura po sezoni, što je manje od Bejla i Ramosa (po 11 miliona), te Krosa i Benzeme (8,5). Sada će stvari promijeniti, pa će Modrić do 2020. godine biti u njihovom rangu.

17.05 Valensija i Čelsi ozvaničili su pozajmicu Mičija Bašuajia.

🦇 Michy Batshuayi has joined Valencia on loan until the end of the season. ✍️#UCL https://t.co/QlJ7NCMwu1