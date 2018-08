TRANSFERI UŽIVO Modrić prelomio, Valensija dovela napadača Čelsija, Balde u Interu

LIVE BLOG:

16.45 Pep Gvardiola je demantovao da je razgovarao sa predsjednikom Fudbalskog saveza Argentine Ćikijem Tapijom oko dolaska na klupu "gaučosa".

Tapija je rekao da je Pep preskup.

"To su neukusni komentari. Ni ja ni moji predstavnici nismo razgovarali ni sa kim. Argentina ima mnogo dobrih trenera i selektor Argentine treba da bude Argentinac", kazao je trener Sitija,

17.45 Islam Slimani će biti novi napadač Fenerbahčea. Alžirac dolazi iz Lestera.

17.15 Luka Modrić je prelomio - ostaje u Realu. Opširnije ovdje.

17.05 Valensija i Čelsi ozvaničili su pozajmicu Mičija Bašuajia.

🦇 Michy Batshuayi has joined Valencia on loan until the end of the season. ✍️#UCL https://t.co/QlJ7NCMwu1