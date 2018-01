TRANSFERI UŽIVO: Najjači engleski napadač odbio Kontea, Van Persi stigao kući

22.50 Ćićarito Ernandes posljednji je u nizu napadača koje traži Bešiktaš, kao zamjenu za Čenka Tosuna, novog igrača Evertona.

21.45 Brajton je ozvaničio dolazak Jurgena Lokadije iz PSV-a. Oboren je i klupski rekord, ali nike saopšteno koliko je iznosio transfer 24-godišnjeg ofanzivca.

BREAKING: Albion have completed the club-record signing of striker Jurgen Locadia from Dutch Eredivisie side @PSV, on undisclosed terms.#BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/uBYdn9rnqC — Brighton & Hove Albion ⚽️ (@OfficialBHAFC) January 19, 2018

21.10 Pep Gvardiola je čestitao Junajtedu i Aleksisu Sančesu transfer koji još nije ozvaničen. Opširnije čitajte ovdje.

20.30 Adebajo Akinfeva, korpuletni napadač Vikomba, engleskog niželigaša, nasmijao je englesku javnost, objavom na društvenim mrežama.

"Zvijer" kako ga zbog svoje građe zovu ljubitelji fudbala saopštio je da odbio mogućnost da ode u Čelsi. Opširnije čitajte ovdje.

Woke up hearing the Chelsea rumors, I’m flattered ❤️ but I’ve heard Conte don’t allow chicken at the training ground sorry can’t do it 🤣🤣🤣🤣 #ForTheLoveOfChicken https://t.co/nSoBwmdvGa — daRealAAkinfenwa (@daRealAkinfenwa) January 19, 2018

19.53 Barselonin promašaj se vratio tamo odakle je i došao - Katalonci su prodali Sevilji Aleiša Vidala za osam miliona eura. Devet manje nego što su ga platili 2015. godine...

19.20 Nakon nekoliko dana natezanja, čini se da je sve riješeno - Rafinja stiže u Inter. Sa Barselonom je dogovorena pozajmica do kraja sezone, uz mogućnost otkupa ugovora za 35 miliona eura. Mogućnost će prerasti u obavezu, ako se Inter plasira u Ligu šampiona, javlja italijanski "Skaj".

Inter Milan and Barcelona have agreed a deal for Rafinha, a loan agreement which contains a mandatory purchase clause of €35m if Inter qualify for the Champions League, according to @DiMarzio and @SkySport pic.twitter.com/51nHXN5pzq — B/R Football (@brfootball) January 19, 2018

18.28 Filipe Kutinjo nosiće dres sa brojem 14 u Barseloni, javljaju španski mediji.

Taj broj na leđima nosi Havijer Maskerano, koji, ako je ova informacija tačna, brzo ide u Kinu.

Sa druge strane, ostao je upražnjen dres sa brojem 7, a Barsa ga, navodno, čuva za Antoana Grizmana.

18.25 ZVANIČNO Robin van Persi se vratio kući, u Fejnord.

Poslije 14 godina, 34-godišnji Holanđanin ponovo je tamo gdje je njegova karijera počela. Van Persi je igrao u Roterdamu od 2001. do 2004, zatim se preselio u Arsenal, pa u Mančester junajted, a nedavno je raskinuo ugovor sa Fenerbahčeom.

18.15 Napoli želi da pojača napad u borbi za "skudeto".

Na meti je Bas Dost, golgeter Sportinga iz Lisabona, Holanđanin, koji je u prvom dijelu sezone postigao već 24 gola.

Skup je - Sporting ga cijeni 50 miliona eura, iako ima 28 godina.

18.10 Dejan Vukićević je našao novi klub. Opširnije čitajte ovdje.

Деян Вукичевич - главный тренер @fkventspils_ ! Д.В.: ФК "Вентспилс" - клуб с богатыми традициями, клуб, который много выигрывал и всегда сражается за самые высокие места. Для меня это принципиально! Подробности на https://t.co/INUEH4swn1 pic.twitter.com/B5Mjdwt1Uu — FK Ventspils (@fkventspils_) January 18, 2018

17.55 Barnli je na korak od dovođenja Arona Lenona iz Evertona, javlja BBC.

BREAKING: Burnley are on the verge of signing Aaron Lennon from Everton after the clubs agreed a fee. (Source: BBC Sport) pic.twitter.com/k3N3IuCecZ — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 19, 2018

17.15 Siniša Mihajlović je kandidat za trenera Bordoa, javljaju francuski mediji.

Žoslin Guvernek je pred otkazom, a Mihajlović u najužem krugu kandidata da ga zamijeni. Konkurenti su mu Mišel Prudom, Eli Bop i Didije Tolo.

17.05 Budućnost je produžila ugovore sa Blažom Igumanovićem i Miljanom Vlaisavljevićem do 1. avgusta 2019. godine.

Igumanović je u prvom dijelu sezone odigrao 20 utakmica i postigao jedan gol, dok je Vlaisavljević odigrao 23 utakmice na kojima je tri puta bio strijelac.

Prije njih ugovore su produžili Darko Nikač i Luka Mirković.

16.55 Marko Grujić je pozajmljen Kardifu, a klub iz Velsa pristao je na neobičnu klauzulu.

Ukoliko fudbaler Liverpul ne bude igrao, Kardif će platiti finansijke "penale".

"Tačno je da postoji takva klauzula. Ništa nije strašno, nisam ga doveo da popuni broj, već da igra", rekao je trener Kardifa Nil Vornok.

16.05 Sautempton je ponudio 20 miliona eura Monaku za napadača Gvida Karilja, javlja francuski "RMC":

15.50 Bivši selektor Italije Ćezare Prandeli dobio je otkaz u Al Nasru iz Ujedinjenih arapskih emirata.

Sacked! Al Nasr have fired Italian boss Cesare Prandelli 👀https://t.co/xRXbTp1TLV — Sport360° (@Sport360) January 19, 2018

15.20 Votford, Njukasl, Sautempton i Bešiktas žele Islama Slimanija.

Napadač Lestera planira da ode iz kluba, u kome ima status rezerve, javlja "Skaj sports"..

14.55 Pep Gvardiola je, čestitao, Junajtedu i Sančesu, iako Murinjo nije potvrdio da je transfer završen.

"Koliko znam, Sančes je igrač Arsenala, koji ide u Junajtedu. Čestitam i njemu i Junajtedu", kazao je Gvardiola.

Mančester siti je dugo bio glavni kadnidat da dovede Čileanca.

Pep Guardiola on Alexis Sanchez "What I know right now is that Alexis is an @Arsenal player and I think he'll go to @ManUtd so congratulations to both of them." #SSN pic.twitter.com/raON4LF0cn — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 19, 2018

14.35 Žoze Murinjo nije potvrdio da je transfer Aleksisa Sančesa završen.

"Nema ništa novo, a nema potrebe da demantujem da postoji šansa. I Venger je to potvrdio. Ali, ništa novo se ne događa. Sančes je igrač Arsenala, a Mhitarjan Mančester junajted", kazao je Murinjo na današnjoj pres-konferenciji.

Jose Mourinho provides update on Manchester United's pursuit of Arsenal star Alexis Sanchezhttps://t.co/rhG3av8fOP pic.twitter.com/s8y5R6Wt1h — Mirror Football (@MirrorFootball) January 19, 2018

14.20 Totenhem je najbliži angažovanju talentovanog Malkoma iz Bordoa, javljaju brazilski mediji.

Transfer bi trebalo da iznosi 40 miliona funti, uz 10 miliona bonusa.

Tottenham are now closest to signing Malcolm from Bordeaux in a deal worth £40m + £10m add-ons. (Source: Esporte Futbol) pic.twitter.com/9ORs1mVZnu — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 19, 2018

13.50 Kristal Palas želi napadača Intera Edera.

12.52 Žestok napad predsjednika Liona na PSŽ. Opširnije ovdje.

12.50 Italijanski SPAL je ozvaničio dolazak Evertona Luisa iz Partizana.

11.50 Rudar je doveo veliko pojačanje u napadu. Stigao je Rodoljub Paunović, koji je u drugom dijelu prošle sezone igrao za Iskru i postigao 9 golova na 14 utakmica.

11.48 Napoli je zainteresovan za fudbalere Šahtjora Bernarda i Tajsona.

11.30 I Barselona čuva asove - juče je ugovor produžio Pike, danas Serđi Roberto. I njegova otkupna klauzula je 500 miliona eura.

11.25 Leon Gorecka, 22-godišnji vezista Šalkea, ide u Bajern na kraju sezone.

"Leon nas je obavijestio da želi da ide u Bajern. Direktor Bajerna Karl Hajnc Rumenige nam je potvrdio da će on obaviti ljekarske preglede", saopšteno je iz Šalkea.

Gorecka u Minhen ide kao slobodan igrač.

BREAKING: Schalke confirm that midfielder Leon Goretzka will join Bayern Munich in the summer pic.twitter.com/WSS3lIzYQ8 — B/R Football (@brfootball) January 19, 2018

11.20 - Nakon Otamendija, i Fernandinjo je produžio ugovor sa Mančester sitijem do 2020. godine,

10:56 Transferi Henrika Mhtarijana u Arsenal i Aleksisa Sančesa u Mančester junajted biće danas potvrđeni, piše Daily Mirror.

BREAKING: The Alexis Sánchez and Henrikh Mkhitaryan deals will be confirmed today. (Source: Daily Mirror) pic.twitter.com/bKkye3Rkou — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 19, 2018

10:55 Svonsi i Napoli zainteresovani su za igrača Ajaksa Amina Junesa.

10:15 Đanluka di Marcio piše da je Čelsi za Edina Džeka i Emersona Palmijerija ponudio Romi 50 miliona eura plus Mičija Bačuaiji, kojeg bi londosnki klub pozajmio Rimljanima.

Roma traži 65 miliona.

BREAKING: Chelsea have offered €50m for both Emerson Palmieri and Edin Džeko, plus Michy Batshuayi on loan, but Roma want €65m. (Source: @DiMarzio) pic.twitter.com/jGthb2zhBK — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 18, 2018

10:13 Juventus je zainteresovan za lijevog beka Arsenala Hektora Beljerina.

Tutosport piše da će Juve Arsenalu ponuditi 40 miliona funti za Španca.

Juventus are eyeing Arsenal right-back Héctor Bellerín and are planning a £40m summer raid for the right-back. (Source: Tuttosport) pic.twitter.com/89WhF6CfJB — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 18, 2018

10:11 Mančester junajted i Mančester siti zainteresovani su za Žana Mišela Serija, igrača Nice, piše Guaridan.

10:07 Jan Rovera, član omladinskog pogona Kadiza prešao je u Real Madrid.

Madrižani su u trci za potpis Rivere pobijedili Liverpul i Arsenal.

