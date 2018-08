TRANSFERI UŽIVO Napoli bi zaboravljenog golmana, Velbek ide u Španiju?

LIVE BLOG:

8:30 Napadač Arsenala Dani Velbek je blizu odlaska jer Emeri ne računa ozbiljno na njega. Zainteresovani su Sautempton i španska Valensija.

7:35 Kristijan Nerlinger, agent Džeroma Boatenga, danas ima zakazan sastanak sa Anterom Enrikeom, direktorom PSŽ-a. Francuski "Le Parisien" piše da je dogovor postignut.

Jerome Boateng has agreed a move to PSG, according to Le Parisien. Bayern Munich will receive around €45m. #FCBayern #PSG