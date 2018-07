TRANSFERI UŽIVO: Napulj gori - Kavani bi mogao da se vrati, sad i Čelsi razmišlja o Fekiru

15.38 Južnokoreanac Son produžio je ugovor sa Totenhemom do 2023. godine.

15.15 Pojedini italijanski mediji javljaju senzacionalnu vijest - Edinson Kavani je dogovorio povratak u Napoli.

Urugvajac je navodno pristao da smanji platu koju ima u Pari sen Žermenu da bi se vratio u Napulj.

Ranije danas, predsjednik Aurelio de Laurentis je rekao da će Kavanija dovesti samo ako Urugvajac pristane na manju zaradu.

15.10 Hadersfild je doveo napadača Adamu Dijakabija iz Monaka. Visina obeštećenja nije saopštena.

