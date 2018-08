TRANSFERI UŽIVO Nema ponuda za SMS-a, Modrić - Peres, da li je moguć "džentmlenski sporazum"

19.05 Vrijeme Samuela Etoa je prošlo - turska Konjaspor je raskinula ugovor sa 37-godišnjim Kameruncem.

18.20 Zamjenu za Malkoma, koji je otišao u Barselonu, Bordo traži u Gentu - ponudio je 20 miliona za krilnog napadača Samuela Kalua.

Bordeaux have made a bid for 20-year-old winger Samuel Kalu (K.A.A. Gent) https://t.co/jh7kVZETys — Get French Football News (@GFFN) August 3, 2018

18.10 Sportski direktor Lacija Igli Tare je rekao da klub za sada nije dobio nijednu ponudu za Sergeja Milinković-Savića.

"Ne znam šta će da se dogodi, ali za sada nema ništa. Mi nikada nismo rekli da je Sergej na prodaju, ali ako dođe ponuda koja bi zadovoljila naše prohtjeve mogli bi da razmislimo. On je jedan od najboljih igrača na svijetu na svojoj poziciji i nećemo da ga se odreknemo po svaku cijenu", rekao je Tare.

17.15 Džo Hart ide iz Mančester sitija, najvjerovatnije na gol Barnlija za četiri miliona eura.

16.50 Mauricio Sari je ubijeđen da će Vilijan ostati u Čelsiju, ali nije siguran za Tiba Kurtou.

"To zavisi od kluba, ali prije svega od njega. Nadam se da će biti naš golman naredne sezone", rekao je Sari.

16.05 Aleks Ivobi je potpisao novi, dugoročni ugovor sa Arsenalom.

Alex Iwobi has signed a new long-term contract



Congratulations, @AlexIwobi 🔴 — Arsenal FC (@Arsenal) August 3, 2018

15.55 Leonardo Bonući obratio se navijačima Milana, nakon povratka u Juventus.

"Hvala na svemu, ali ovo je moja kuća. Svaki odlazak se, ipak, završi povratkom", napisao je Bonući.

14.55 Liverpul će do kraja prelaznog roka pokušati da dovede Arona Ramzija iz Arsenala, javljaju engleski mediji.

14.40 Gonzalo Iguain je predstavljen kao igrač Milana.

"Sviđalo mi se kako je Milan igrao prošle sezone. Mislim da će ovo biti lijepo iskustvo za mene", kazao je Argentinac, koji je došao iz Juventusa.

Priznao je da ga je ubijedio Leonardo, novi sportski direktor "rosonera".

"Leonardo je imao veliki uticaj da prihvatim transfer", kazao je Iguain.

#Milan, la presentazione ufficiale di #Higuain: "Leonardo ha inciso tanto per il mio arrivo. Ringrazio la Juventus, sono stato benissimo per due anni. Allegri? Abbiamo avuto qualche divergenza, ma non ha inciso minimamente sul mio arrivo qui"

>https://t.co/g3H2VCEbeb < pic.twitter.com/6rpfyqRRG1 — SportMediaset.it (@Sport_Mediaset) August 3, 2018

14.05 Italijanski mediji javljaju da Inter nudi Luki Modriću 11,5 miliona eura po sezoni.

Modrić bi bio drugi najplaćeniji igrač Serije A, iza Kristijana Ronalda.

13.58 Parma je, navodno, u ozbiljnim pregovorima sa Minom Rajolom oko dolaska Marija Balotelija.

13.55 Dok čeka Artura, Barselona se oslobodila Aleiša Vidala.

Dogovor sa Seviljom je postignut - devet miliona je obeštećenje i još dva na ime bonusa.

Acuerdo del Barcelona con el Sevilla para el traspaso de Aleix Vidal . El Sevilla pagará 9 M€ fijos más 2 en variables Via estadiodeportivo — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) August 3, 2018

13.40 Arturo Vidal je napustio Minhen i krenuo prema Barseloni. Njemački mediji tvrde da je posao završen i da će možda biti ozvaničen već večeras.

13.20 Lester je sve bliži dovođenju Rašida Gezala iz Monaka.

12.10 Gonsalo Guedeš neće ostati u Pari sen Žermenu. Želi ga Valensija, gdje je igrao na pozajmicu, ali PSŽ traži 60 miliona eura.

U igru se umiješao i engleski Premijerligaš Volvs...

11.40 I Sampdorija ima Ronalda.... Vijeru.

Ronaldo je mladi engleski reprezentativac i došao je iz Lidsa.

11.25 Novinar italijanskog "Skaja" Đanluka di Marcio tvrdi da su agenti Vlado Lemić i Đuzepe Rizo u Madridu i da dogovaraju transfer Luke Modrića u Inter.

Predsjednik Reala Florentino Peres je rekao da Hrvat može da ide za 750 miliona eura, ali postoji "ali"...

Ako Modrić iskaže želju da ode iz Reala, Peres je spreman da napravi tzv. džentlmenski sporazum sa njim.

11.20 Borusija Dorrtmund je ponudila 23 miliona eura Atletiku za Kevina Gameira.

11.05 Bivši reprezentativac Argentine Lionel Skaloni postavljen je kao prelazno rješenje na klupu nacionalnog tima.

Selektor omladinske selekcije "gaučosa", koji je bio pomoćnik otpuštenom Horheu Sampaoliju na Mundijalu u Rusiji, vodiće ekipu u septembru u prijateljskim mečevima protiv Gvatemale i Kolumbije.

Pomagaće mu još jedan nekadašnji reprezentativac Argentine Pablo Aimar.

11.00 Gabrijel Žezus je potpisao novi ugovor sa Mančester sitijem, do 2023. godine.

10:22 Pedro je potpisao novi jednogodišnji ugovor sa Čelsijem. Španac će u klubu ostati do 2020. godine.

Pedro has signed a one-year contract extension with the Blues! 📝🙌https://t.co/4Fpe4fHjzH — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 3, 2018

9:52 Hrvatski reprezentativac Ante Rebić, nova je meta Sevilje koja je blizu transfera vrijednog 20 miliona eura.

24-orogodišnji Rebić je prešao u Fiorentinu 2013. godine, ali je od tada bio na pozajmicama u Lajpcigu, Veroni i Frankfurtu.

9:00 Nigerijski krilni napadač Ahmed Musa novi je član saudijskog kluba Al-Nasr. Bivši fudbaler Lestera je potpisao četvorogodišnji ugovor.

#ALNASSR signed a four year contract with Nigerian left winger and former @LCFC player Ahmed Musa @Ahmedmusa718, welcome to the Global Club Ahmed! pic.twitter.com/03gAQvOW6q — AlNassr FC (@AlNassrSaudiFCe) August 2, 2018

8:34 Arsenal je spreman da proda Škodrana Mustafija ukoliko dobije ponudu od minimum 25 miliona eura.

Obrt oko Artura Vidala. Iako je djelovalo da je blizu prelaska u Inter, transfer Čileanca u Barselonu je gotovo izvjestan. Klub iz Katalonije će za transfer potrošiti oko 30 miliona eura.

Fudbaler Kristal Palasa, Vilfred Zaha, navodno je kazao svojim saigračima da je spreman da napusti klub. Daily Mirror kao moguću opciju pominje Čelsi.

